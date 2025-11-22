金馬62 聞天祥說明各獎項評選 (圖)
第62屆金馬獎頒獎典禮22日在台北流行音樂中心順利落幕，金馬執委會執行長聞天祥（圖）會後現身說明各獎項評審情形。
中央社記者張新偉攝 114年11月22日
其他人也在看
金馬62》曾敬驊過半數勝出奪男配！她壓倒性15張票全拿
第62屆金馬獎頒獎典禮昨天（22日）在北流舉行，金馬執委會執行長聞天祥在新聞中心分享評審內幕，最佳男配角的由曾敬驊以《我家的事》拿下，拿下超過半數（8票）獲勝。聞天祥指出，最佳男配角的部分，每一位都有票，不過討論過後，曾敬驊攬獲大部分票數，「無論是口條、情緒掌握上給予非常高的讚美。」聞天祥指出，曾敬自由時報 ・ 6 小時前
范冰冰奪影后後首回微博發文 喊幸福「爆啃了3隻大閘蟹」
44歲「范爺」范冰冰昨(22日)在第62屆金馬獎上以馬來西亞電影《地母》獲得最佳女主角獎，昨她第一時間透過電話連線分享感言後，今凌晨她首度曬出自拍照喊幸福，表示回完親友的600多條祝福訊息後，「爆啃了3隻大閘蟹」。中時新聞網 ・ 5 小時前
金馬62／曾敬驊突爆「深夜痛哭」真相！當場和解兩名爸爸
金馬62／曾敬驊突爆「深夜痛哭」真相！當場和解兩名爸爸EBC東森娛樂 ・ 18 小時前
金馬62今揭曉新科帝后 范冰冰是否現身成焦點
華語年度盛事第62屆金馬獎頒獎典禮今(22日)晚7時將在台北流行音樂中心登場，將揭曉新科影帝、影后等得主。外傳奪后呼聲相當高的中國演員范冰冰有可能「驚喜現身」，將是今晚關注一大話題。此外，入圍11項的《大濛》能帶走多少獎項同樣備受矚目。 今年第62屆金馬獎不設典禮主持人，而是由演員王淨接下重任，以配音的方式在典禮中唸讀所有入圍名單。頒獎嘉賓陣容是本屆金馬一大亮點，共集結20多位金獎得主，包括每年最挺金馬的導演李安、日本影帝西島秀俊及張震、張孝全、劉冠廷、林柏宏、桂綸鎂、林嘉欣、謝盈萱等，共同為典禮增添光彩。 今年影帝、影后競爭激烈，究竟獎落誰家即將揭曉。外傳以《地母》角逐金馬影后聲勢相當高的中國演員范冰冰有可能現身，雖然尚未證實，但已經掀起高度討論，成為典禮前最具話題的焦點之一。 今年入圍11項的《大濛》被視為陳玉勳執導以來的代表作，也是本屆最佳劇情片奪獎呼聲高的強片，已經搶先拿下觀眾票選獎。《左撇子女孩》由新銳導演鄒時擎執導，入圍9項；《地母》與《我家的事》各入圍8項，也都被期待能有所斬獲。 沈可尚執導的《深度安靜》則入圍7項，包括最佳新導演、最佳改編劇本、最佳女主角、最佳男主角、最中央廣播電台 ・ 1 天前
金馬62／紅毯5帥出爐！曾敬驊深V內搭盡顯男神味
金馬62／紅毯5帥出爐！曾敬驊深V內搭盡顯男神味EBC東森娛樂 ・ 16 小時前
金馬62星光 陳意涵盛裝出席 (圖)
第62屆金馬獎頒獎典禮22日晚在台北流行音樂中心舉行，星光大道率先登場，今年應邀擔任頒獎嘉賓的陳意涵（圖）盛裝出席。中央社 ・ 17 小時前
金馬62星光 「左撇子女孩」劇組紅毯自拍 (圖)
第62屆金馬獎頒獎典禮22日晚間在台北流行音樂中心舉行，星光大道率先登場，電影「左撇子女孩」劇組在紅毯上自拍留影。中央社 ・ 17 小時前
金馬午宴》劉若英自嘲沒減肥就是胖子！林依晨餵母奶不刻意瘦身
第62屆金馬獎將於明（22）日晚間揭曉，入圍午宴今（21）日率先舉行，準影后劉若英、方郁婷、林依晨與高伊玲難得同場，氣氛愉快。劉若英相隔18年再度入圍金馬影后，坦言心情「還是很開心」，最開心的是能與許久不見的老朋友相聚。她笑說自己一直都在控制身材，「我是易胖的體質，只要沒減肥就是胖子，不是特別為了金自由時報 ・ 1 天前
金馬62／張震、范冰冰榮登新科金馬帝后 《大濛》奪最佳劇情片成大贏家
第62屆金馬獎得獎名單出爐，張震、范冰冰榮登新科帝后；《大濛》拿下壓軸最佳劇情片等4項大獎，外加一座非正式觀眾票選獎，成為本屆大贏家。 年度華語盛事金馬獎22日晚間於台北流行音樂中心盛大登場，除了紅毯眾星爭豔，獎項揭曉過程也高潮迭起。 最受矚目的最佳男主角，最終由《幸福之路》張震擊敗《大濛》柯煒林，二度稱帝。張震：『(原音)我覺得今年是非常有競爭性的一年，所以我今年雖然好像沒有很緊張，但其實很緊張，所以得到的時候，我真的沒有想到，我真的完全沒有想到。』 話題十足的最佳女主角，一如許多影評預測，由中國演員范冰冰在最後一輪擊敗《我家的事》高伊玲勝出，榮獲演藝生涯首座金馬影后。范冰冰雖未出席典禮，但透過現場電話連線分享她的得獎心情。 范冰冰曾向導演表示，希望藉由演出馬來西亞導演張吉安執導的《地母》中「鳳音」一角，讓自已演藝生涯「重新來過」。此番登上金馬影后寶座，她也特別向金馬獎致意。范冰冰：『(原音)謝謝金馬獎，感謝它始終如一的支持，並鼓舞著華語的電影人的初心，也願所有的電影可以生生不息。』 最佳劇情片由陳玉勳執導的《大濛》以一票之差險勝《眾生相》。此外，《大濛》也拿下最佳原著劇本、最佳美術中央廣播電台 ・ 13 小時前
金馬紅毯誰最吸睛？桂綸鎂被封最美 不同世代男神同場較勁帥度
金馬62紅毯今年星光滿分，桂綸鎂以黑天鵝般長禮服優雅登場奪下全場焦點；陳意涵俏麗、林依晨化身美人魚、楊貴媚桃紅大公主袖華麗亮相，各自展現獨特魅力。男星部分則由張孝全的絲巾巧思、張震的經典紳士氣場，到林柏宏幽默自嘲「芋頭火鍋」造型，形成不同世代各路帥度同場較勁的熱鬧畫面。娛樂星聞 ・ 15 小時前
林佳龍午宴吐瓦魯總理 盼持續深化夥伴關係
（中央社記者吳書緯台北21日電）外交部長林佳龍今天午宴吐瓦魯國總理戴斐立伉儷國是訪問團時指出，欣見雙方奠定未來在相關領域進一步合作，以持續深化夥伴關係的良好基礎。戴斐立表示，吐國將持續不懈為台灣發聲，爭取國際地位，與台灣互助共榮。中央社 ・ 1 天前
金馬62 曾敬驊奪最佳男配角（3） (圖)
第62屆金馬獎22日在台北流行音樂中心隆重舉行頒獎典禮，最佳男配角由演員曾敬驊（圖）以「我家的事」拿下，他在後台受訪時開心跳起來慶祝。中央社 ・ 15 小時前
金馬62／金曲歌后李竺芯追思逝世影人 大S現身大螢幕
金馬62／金曲歌后李竺芯追思逝世影人 大S現身大螢幕EBC東森娛樂 ・ 15 小時前
告五人、9m88金馬獻唱 戴佩妮首擒馬《布秧》奪原創電影歌曲
金馬獎頒獎典禮上，入圍最佳原創電影歌曲的告五人、9m88及戴佩妮帶來精彩演出！告五人演唱電影《有病才會喜歡你》主題曲《我天生》，9m88詮釋《大濛》主題曲《大濛的暗眠》，戴佩妮獻唱《地母》主題曲《布秧》，最終憑此奪下首座金馬獎！典禮也邀請金曲台語歌后李竺芯演唱《伍冬拾冬》，緬懷已逝影人，場面感人催淚。TVBS新聞網 ・ 14 小時前
金馬62／頑童MJ116開場嗨唱 大玩「96分鐘」梗片場景象直搬舞台
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）晚，由頑童MJ116開場，大玩「96分鐘」梗，頑童先在前導片片尾現身，隨後霸氣登台，以〈兄弟們要進城〉開場，瞬間點燃全場，氣氛嗨到最高點。頑童在前導片亮相。圖／台視〈兄台視新聞網 ・ 17 小時前
金馬62／李筑芯追思影人驚豔全場 背景照片「未見于朦朧」
金馬獎今晚頒發，典禮中年度「懷念已故影人」單元登場，早前曾在網路瘋傳「今年9月意外身亡的中國大陸男星于朦朧將出現在追思名單」的謠言，也在典禮上正式被打破。當大螢幕上一張張逝去影人的照片輪番出現時，最後壓軸的是台灣影壇重要人物顏正國，並未見于朦朧身影。鏡週刊Mirror Media ・ 15 小時前
金馬獎紅毯10美盤點！ 林依晨銀紫色禮服強勢登場 黃珮琪蕾絲內搭秀小心機
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間於台北流行音樂中心登場，這是屬於電影人的榮耀之夜，眾星盛裝現身紅毯，展現一年來淬鍊的實力與風采；其中擔任主持人的楊千霈、頒獎嘉賓桂綸鎂、入圍最佳女主角的黃珮琪都以一身黑禮服強勢登場，還有誰是紅毯上的絕美之星，以下為您盤點。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 16 小時前
子瑜帶TWICE登高雄！玉澤演暖喊「歡迎來台」網笑：比台灣人還台
不僅大批粉絲爭相接機外，目前正在台中拍戲的男神玉澤演也在IG曬出他拍下TWICE來台的新聞畫面，寫下：「歡迎來到台灣」，引來網友笑翻：「玉澤演比我還像台灣人」、「連男神都歡迎子瑜回台」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
金馬62十大亮點》西島秀俊和桂綸鎂頒大獎 范冰冰扮醜搶影后
超過一甲子的華語電影圈盛事第62屆金馬獎於22日在臺北流行音樂中心舉行，今年提名名單揭曉，《大濛》11項成入圍大贏家，《左撇子女孩》入圍9項緊追在後，《地母》與《我家的事》各入圍8項並列第三。此外，頒獎嘉賓請來西島秀俊，年年出席金馬盛事的李安也不缺席，許瑋甯、李國煌、鳳小岳受邀當頒獎人，表演節目更令人期待。中時新聞網 ・ 1 天前
TWICE出道10年首來台開唱 子瑜媽感動：這路太不容易
韓國人氣女團TWICE將於11月22日、23日在高雄世運主場館舉辦《THIS IS FOR》世界巡迴演唱會，也是出道10年來首次在台灣開唱。對於台灣籍成員周子瑜首度回到家鄉站上大舞台，其母親燕玲（Lydia）透過個人YouTube頻道「玲氏物語」分享感動心情，她期待了整整10年的時刻終於到來。中天新聞網 ・ 1 天前