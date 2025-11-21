金馬62／與女兒網內互打！蔡淑臻「進廠維修」要拚紅毯最美

鄧滔（左起）、陳雪甄、葉子綺、蔡淑臻、黃珮琪出席金馬入圍午宴。（圖／東森娛樂）





第62屆金馬獎頒獎典禮明（22）日登場，最佳女配角入圍者《左撇子女孩》蔡淑臻與葉子綺、《人生海海》陳雪甄、《我家的事》黃珮琪及《女孩不平凡》鄧滔，今日合體出席金馬午宴受訪，分享即將參與電影年度盛會的想法。

蔡淑臻透露平時都會固定「進廠維修」臉部。（圖／東森娛樂）

蔡淑臻日前在社群發文，分享自己最近「進廠維修」做臉部醫美微整的過程，今日受訪她笑稱：「信心不夠需要打一下！」對於和片中「女兒」一起角逐女配角獎項，她直誇葉子綺：「妳好棒，我以妳為榮，妳如果上台我會很開心。」葉子綺很期待與「媽媽」一起走紅毯，感受金馬獎現場氛圍，透露紅毯服裝都很可愛陷入掙扎中。

女配角入圍者鄧滔（左起）、陳雪甄、葉子綺、蔡淑臻、黃珮琪。（圖／東森娛樂）

陳雪甄第三度踏上金馬紅毯，有感而發的說像是回家的感覺，會盡情享受典禮的每一刻，為此她已經節食一個禮拜，已經很瘦的她激動喊道：「我要站在蔡淑臻旁邊耶！一定要！而且禮服很緊。」典禮結束打算立刻去吃泡麵大解放。

黃珮琪首戰金馬女配角獎項，感謝導演潘客印從短片《姊姊》到長片《我家的事》一路上的信任，因為心情差會變瘦變憔悴，她維持狀態的方式與他人相反：「盡量多吃高熱量的東西！」令人羨慕不已。鄧滔以首部電影《女孩不平凡》第一次入圍金馬獎，直呼很開心完全沒想到：「身體用一個禮拜來消化那個開心，覺得好棒棒。」



