金馬62/與姚淳耀爭男配！曾敬驊秀幸運物 嗨喊：鑽爆
第62屆金馬獎頒獎典禮22日於台北流行音樂中心登場，電影《我家的事》獲得8項大獎提名。導演潘客印與演員藍葦華、高伊玲、曾敬驊、姚淳耀、黃珮琪等人現身紅毯，曾敬驊透露幸運物是手上戴的豹貓戒指，以諧音笑稱「讓《我家》鑽爆！」與他一同角逐男配角獎的姚淳耀，提到脖子上的飾品象徵福祿，「希望可以帶給大家好運」。
藍葦華、高伊玲在《我家的事》當中，飾演期盼求子的夫妻阿冬、阿秋，藍葦華與曾敬驊雖然沒有血緣關係，但在跨越24年的時間裡，交織出真誠動人的羈絆。
藍葦華在片中與「兒子」曾敬驊兩人大多一碰面就會有爭吵，但22日在金馬盛會現場，他大讚曾敬驊「帥！」而曾敬驊被問到要選藍葦華還是姚淳耀當「爸爸」，開玩笑問藍葦華「你有用盡全力嗎？」最後3人一起擁抱，相當溫馨。
