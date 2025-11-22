金馬62／范冰冰不來了！張吉安曝「私下對話」她留遺憾
第62屆金馬獎頒獎典禮暨星光大道今（22）日下午5點30分於臺北流行音樂中心登場，頒獎典禮準時於晚間7點舉行。提名最佳劇情片等8項大獎的電影《地母》，女主角中國大陸女星范冰冰出席典禮與否備受矚目，導演張吉安已證實「范冰冰沒有在台灣！」
電影《地母》范冰冰提名影后大獎，眾所期待她能出席典禮，導演張吉安昨日表示：「明天會給大家驚喜！」卻又搞笑說：「可能最後我一手拿著飯，一手拿著冰走紅毯。」今日證實她不會出席，導演張吉安遺憾道：「會不會讓大家失望了？」但預告如果獲得影后獎項，會在台上致電給她。
張吉安表示，范冰冰目前在別的地方拍戲，雖然外傳她包下飯店、專機要來台灣，但他說沒有看到相關訊息，透露范冰冰本人很遺憾無法到場：「她真的很想親自見證，真的很多遺憾！」早上兩人通電話，她最後有說一句話：「她的心金馬同在。」
