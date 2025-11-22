金馬62／范冰冰主演《地母》拿獎啦 戴佩妮首入圍就獲獎
【緯來新聞網】歌手戴佩妮首次以電影《地母》主題曲〈布秧〉入圍金馬獎「最佳原創電影歌曲」就拿獎，她和導演張吉安一同上台領獎，下台後首訪時，戴佩妮透露，當時自己寫曲、演唱，卻連電影都沒看過，只有一張海報以及導演的幾句文字，她說：「一開始導演邀請還沒說他會寫詞，稍微提了電影概念，就知道他要的風格，這次很大的挑戰只有給了海報跟一些文字，看了海報有很多想像。」
張吉安執導電影《地母》，戴佩妮演唱主題曲〈布秧〉，拿下「最佳原創電影歌曲」。（圖／記者許方正攝）
她說，很感謝導演寫的詞，讓她能對電影有帶入感，坦言：「我自己要詞曲的話可能會猶豫一下。」戴佩妮說：「這是一個很難得的機會，天時地利人和，這個邀約對我來說是新的體驗跟嘗試，我也很關注他的作品，很替他驕傲、開心。」對於歌曲裡有經文，她也透露曾經考慮要不要放進歌曲，因為「大家聽到而不排斥」是很大的挑戰。
張吉安則回憶，四年前製作電影《南巫》時，就找上戴佩妮創作主題曲，沒想到一個星期後疫情爆發、封城，那首歌因此泡湯，闊別四年兩人再度續前緣，他在找上戴佩妮，對方也大方一口答應合作，因此有了此次能一起上台領獎的機會。
