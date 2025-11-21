金馬62／范冰冰來嗎？導演這樣說 劉若英、林依晨私聊內容曝光

【緯來新聞網】「第62屆金馬獎」將在明晚（22日）登場，今天的午宴記者會上，入圍最佳女主角方郁婷、劉若英、林依晨、高伊玲齊聚一堂，獨缺以《地母》入圍的范冰冰，準影后在拍照等待空檔聊得很開心，話題解答是林依晨的媽媽經，和劉若英分享兒子的照片。至於范冰冰是否來台？《地母》導演張吉安說得曖昧：「明天會給大家驚喜。」

（圖／記者陳明中攝）

劉若英相隔18年再度入圍金馬影后，見到許多老友很開心，一旁已經先拿下北影影后的高伊玲瘦身有成，坦言為了新角色刻意減肥，目標體重還要再瘦4公斤，劉若英則自認是易胖體質「一直都在減肥中」，所以減重是日常。



林依晨上次入圍已是22年前的事，坦言「有點久別重逢的感覺」，老公林于超有給甜蜜鼓勵？她猜想：「他應該會說，妳在我心裡一直是最棒的。」這回入圍「忙內」方郁婷今年才19歲，林依晨的第一次金馬，對方都還沒生，講到這林依晨直接笑噴。

范冰冰來不來台灣成為焦點。（圖／海鵬提供）

方郁婷以《大濛》入圍，本身還是個少女，想吃就吃無需特別忌口，這回問鼎影后，最開心是能和優秀、漂亮、努力的演員共同角逐。而剛剛《大濛》已獲選觀眾票選最佳影片，她說：「非常開心大家喜歡，我們真的很努力把這部片拍得好。」



高伊玲以女演員出道，後來轉跑道去主持，「真的是非常開心跟榮幸重新回到演員這條路」，認為現在這個時代能當演員很幸福，有許多學習對象，加上科技的進步，讓影視行業發展更好，在台上直言：「居然還可以入圍，惶恐至極！」



本屆影后入圍名單漂亮，萬眾矚目的還有范冰冰是否出席？劉若英在宴會碰上許多老友，提到的人是導演朱延平、主席李屏賓等人，笑說：「算老友了吧！」所以范冰冰到底會不會來台灣？《地母》導演張吉安今回應藏玄機：「明天會給大家驚喜！」

