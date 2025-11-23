金馬62／范冰冰兩度提「中國電影人」 他讚：這就是金馬的價值
中國女星范冰冰2018年涉偷逃稅遭到封殺，近年力拚翻身，昨（22）日憑藉馬來西亞電影《地母》中的鳳音一角，榮獲62屆金馬獎影后，讓許多粉絲相當感動，然而她在電話連線致詞時，因提及2次「中國電影人」引發爭議。對此，造型師Mr. 布雷蕭表示，「只看演技頒獎，這就是金馬的價值。」
范冰冰昨晚未出席金馬頒獎典禮，但導演張吉安當場視訊連線給她致詞，范冰冰在手機的另一端爆哭，表示自己正在看直播，心情很開心，感謝金馬執委會給她的肯定，也深深感謝張吉安導演一直以來堅定不移給她的信任，還記得當時導演問「願不願意讓我毀了你的臉」，她毫不猶豫就回應「奉陪到底」，這不但是對決式的承諾，也代表了義無反顧的相信。
范冰冰在致詞中也兩度提及「中國電影人」，包含「作為中國電影人，期待未來有更多突破」，以及「願所有的電影生生不息，也願中國電影人在電影光影中綻放光芒。」，事後其工作室在微博發文，寫下「榮獲來自寶島的最佳女主角！」但隨後又刪文。
雖然粉絲對於范冰冰的翻身相當感動，但「中國電影人」一詞卻引發爭議，更有人不滿為什麼要頒給中國人，但也有不少人認為，范冰冰的發言非常得體，她本來就來自中國，致詞中既沒有刻意矮化台灣，也沒有讓自己陷入危險境地，已經足夠尊重台灣及金馬獎了。造型師Mr. 布雷蕭也在臉書發文，「只看演技頒獎，這就是金馬的價值。恭喜厚底冰拿下影后！」
【更多東森娛樂報導】
高市早苗「台灣有事論」引爆中日危機！4台灣藝人轉發反日宣言
台語歌手開刀後變植物人！臥床285天亡 家屬怒告醫院
「富二代」哥哥拿遺產金援粿粿 曾批范姜彥豐吃軟飯
其他人也在看
范冰冰《地母》封金馬影后！今晨嗑大閘蟹嗨喊「幸福到懵」 無法親臨頒獎典禮原因曝
第62屆金馬獎昨（22日）晚於台北流行音樂中心熱鬧登場，今年典禮以無主持人方式呈現，透過節目設計串聯過去、現在、未來三大篇章。范冰冰以《地母》奪下最佳女主角，因無法親臨現場改以電話連線致意，而的她工作室也發文祝賀，不過事後已刪文，引發關注。鏡報 ・ 4 小時前
范冰冰金馬封后 中國網路「零熱搜、零報導」
第62屆金馬獎頒獎典禮昨日（11/22）晚間登場，其中中國女星范冰冰以馬來西亞電影《地母》封后，成為金馬獎史上首位同時拿下最佳女主角與最佳女配角的中國電影人。然而范冰冰獲獎消息卻疑似在中國網路被壓抑，微博至今都未登上熱搜，主流媒體更是完全未報導，引發網友質疑「網路噤聲」。太報 ・ 3 小時前
金馬62／范冰冰奪影后哭到眼睛腫脹 李安親致上祝福
中國大陸女星范冰冰憑藉新作《地母》榮獲本屆金馬獎最佳女主角，儘管因工作行程衝突未能親赴典禮，但劇組在凌晨的慶功宴上仍為她獻上最熱烈的祝福。導演張吉安代領獎座後，即時致電給遠方的范冰冰，與眾人分享她的喜悅。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前
金馬62／影帝影后出爐！范冰冰激動連線落淚 張震感性謝家人
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／台北報導第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日於台北流行音樂中心盛大舉行。本屆典禮無主持人，透過表演節目和串場影片進行。本屆影后由...FTNN新聞網 ・ 15 小時前
范冰冰得獎後首發文！後台見獎座淚崩 導演揭無法來台原因曝簽證早已下來
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導第62屆金馬獎圓滿落幕，這次摘下最佳女主角獎的范冰冰雖然無法親自到場領獎，但導演張吉安代領獎時直接現場連線，讓范冰冰...FTNN新聞網 ・ 4 小時前
4連霸里長搞出垃圾山！選丟「月世界」原因曝光
政治中心／楊佩怡報導高雄市燕巢區、田寮區月世界風景區多處山坡地被不肖業者傾倒數十噸廢棄物案，經調查後赫然發現主謀竟是岡山區碧紅里里長李有財與其兒子，訊後父子倆等4人都遭到羈押禁見。至於為何要選在月世界丟棄近13噸的廢棄物，其中的背後原因也隨之曝光。民視 ・ 4 小時前
金馬慶功》范冰冰連線李安上演大告白 簽證都好了詳解無法來台原因
范冰冰主演張吉安執導新片《地母》，22日順利拿下第62屆金馬獎影后，23日凌晨，張吉安攜同片演員許恩怡、白潤音一同出席慶功宴，也解釋范冰冰最終無法來台出席金馬獎的原因，范冰冰也再度「連線」受訪。中時新聞網 ・ 11 小時前
台南街頭驚險一幕！ 女癱軟垮路上 友人車陣中冒險「拖行」
台南市昨（22日）發生一起大白天「撿屍」事件，有位不明原因全身癱軟的女子，直接倒在車潮洶湧的馬路中間險象環生，男性友人用盡辦法都無法將她扶起，最後只好將她整個人拖到路邊。中天新聞網 ・ 6 小時前
董事長親上門道歉！石虎柳丁風波農場發聲：誤會化解但「今年一顆都不賣給大苑子」
連鎖飲料品牌大苑子以「石虎柳丁」作為新品宣傳，卻被農場打臉「根本沒供貨」，風波延燒多日。大苑子昨（11/21）日發布聲明致歉，董事長邱瑞堂更親赴南投中寮長壽天然農場向農友致歉。今日農場再以4點聲明回應，強調誤會已化解，也澄清沒有收錢，「我跟大家誠實的報告我們今年不會售出任何一顆友善石虎柳丁給他們。」太報 ・ 1 天前
在台北生活比香港難？她驚「薪水4萬怎活」 網：是生存
原PO在Dcard以「香港人來台北感到震驚」為題發文表示，她真的很好奇，在台北拿4、5萬元薪水的人究竟是怎麼生活的？並稱自己平常若與朋友外食，一餐動不動就超過400元，雖然房租確實比香港低不少，但整體開銷加起來在台北不太容易存到錢，買房更不是件輕鬆的事情。原PO提到，...CTWANT ・ 3 小時前
在台北生活比香港還難？她曝2地差異：四、五萬薪水怎麼活
一名香港女子在網上發文表示，她最近到台灣實習了幾個月，發現台北的物價其實沒有原本想像的便宜，整體開銷加起來，在台北似乎也不太容易存到錢。對此，她忍不住詢問，「在台北拿四、五萬元薪水的人究竟是怎麼生活的？」文章曝光後，引發大量網友熱議。中時新聞網 ・ 6 小時前
金馬62／許瑋甯頒獎妙語如珠！一度遺憾錯過這個獎 台上金句勉勵新人們
近日喜事不斷的藝人許瑋甯，受邀出席本屆金馬獎並擔任「最佳新演員」頒獎人。當天她以一襲閃亮粉紅色平口禮服亮相，氣質迷人，全場焦點。身為資深實力派演員的她，也在台上向所有入圍者送上溫暖勉勵。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 3 天前
穆熙妍揹Loro Piana 也穿FILA！低調貴氣，被譽為最沒有架子的百億千金！
穆熙妍隨著Z世代掀起的復古風潮延燒，雖然近期比較少在螢光幕前，但是《康熙來了》經典片段也被重新挖出，過去曾被蔡康永點名為「娛樂圈家裡最有錢的一個人」，穆熙妍也再度成為網友熱議焦點。這位出身太陽能大廠千女人我最大 ・ 2 天前
金馬獎／范冰冰後台視訊畫面曝光！ 全程爆哭看著獎座
2025金馬獎（第62屆金馬獎）頒獎典禮11月22日於台北流行音樂中心登場，范冰冰以《地母》拿下最佳女主角獎，在後台領獎座時，導演張吉安幫她代領，導演全程跟她視訊，她哭到說不出話，一直捏著鼻子。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 12 小時前
范冰冰曬哭後懵照喊幸福！替大馬奪金馬影后 工作室說完「寶島最佳女主角」突刪文
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導范冰冰昨（22）日憑藉《地母》拿下金馬獎最佳女主角，正在外地拍戲的她無法出席，由導演張吉安代領獎項，並與她現場連線，...FTNN新聞網 ・ 4 小時前
陳匡怡金馬夜再談張孝全 重申「根本不想承認被他追求過」
41歲張孝全今年以《深度安靜》入圍第62屆金馬獎最佳男主角獎，昨(22日)他一身帥氣黑西裝現身，可惜最後未能拿獎；而過去和他傳過緋聞的女星陳匡怡，昨恰好有感而發在臉書發文，重申根本不想承認被他追求過。中時新聞網 ・ 5 小時前
「小龍女」權喜原拒收食物禮物被嚇壞 驚悚原因曝光令人作嘔
權喜原在社群貼文中向粉絲表達感謝，表示珍惜大家的心意，但也誠懇說明：「零食、飲料等食物類禮物，未來可能無法再收下。」她語氣溫和但坦率地指出，過去竟曾收到粉絲吃過一半的食物，這種行為讓她感到不適，因而決定公開說明，「我有時候看到大家吃到一半的食物拿來送我，...CTWANT ・ 1 天前
蔡尚樺遭酸民嗆字彙量低、狂用支語 高EQ親自回應！招認全因有這愛好
蔡尚樺遭網友在社群上點名「字彙量太低」，直指她：「除了超級無敵不會講其他任何副詞，而且滿滿支語（中國詞彙）。」結果蔡尚樺親自「海巡」到了這篇貼文，高EQ回應了。鏡報 ・ 1 天前
郭書瑤西裝開深Ｖ「裡面0布料」！猛炸2巨獸萬人瘋看
娛樂中心／楊佩怡報導35歲女星郭書瑤當年憑藉「殺很大」廣告一夕成名，清純臉蛋與魔鬼身再加上可愛娃娃音，成為無數少男的夢中情人，跨足影視圈後也端出許多好作品，接連拿下金馬和金鐘獎項。不過成功轉型實力派演員，郭書瑤在社群仍保持發福利習慣，21日她連曬5張辣照，只見她穿著西裝外套，定睛一看衣服裡竟「一絲不掛」，豐滿上圍曲線全被看光。民視 ・ 1 天前