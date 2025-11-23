金馬62／范冰冰兩度提「中國電影人」 他讚：這就是金馬的價值

范冰冰憑藉馬來西亞電影《地母》中的鳳音一角，榮獲62屆金馬獎影后。（圖／金馬執委會）





中國女星范冰冰2018年涉偷逃稅遭到封殺，近年力拚翻身，昨（22）日憑藉馬來西亞電影《地母》中的鳳音一角，榮獲62屆金馬獎影后，讓許多粉絲相當感動，然而她在電話連線致詞時，因提及2次「中國電影人」引發爭議。對此，造型師Mr. 布雷蕭表示，「只看演技頒獎，這就是金馬的價值。」

范冰冰昨晚未出席金馬頒獎典禮，但導演張吉安當場視訊連線給她致詞，范冰冰在手機的另一端爆哭，表示自己正在看直播，心情很開心，感謝金馬執委會給她的肯定，也深深感謝張吉安導演一直以來堅定不移給她的信任，還記得當時導演問「願不願意讓我毀了你的臉」，她毫不猶豫就回應「奉陪到底」，這不但是對決式的承諾，也代表了義無反顧的相信。

范冰冰在致詞中也兩度提及「中國電影人」，包含「作為中國電影人，期待未來有更多突破」，以及「願所有的電影生生不息，也願中國電影人在電影光影中綻放光芒。」，事後其工作室在微博發文，寫下「榮獲來自寶島的最佳女主角！」但隨後又刪文。

雖然粉絲對於范冰冰的翻身相當感動，但「中國電影人」一詞卻引發爭議，更有人不滿為什麼要頒給中國人，但也有不少人認為，范冰冰的發言非常得體，她本來就來自中國，致詞中既沒有刻意矮化台灣，也沒有讓自己陷入危險境地，已經足夠尊重台灣及金馬獎了。造型師Mr. 布雷蕭也在臉書發文，「只看演技頒獎，這就是金馬的價值。恭喜厚底冰拿下影后！」

