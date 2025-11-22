金馬62／范冰冰出席金馬獎吊足胃口 紅毯證實確定缺席「心與金馬同在」
憑《地母》入圍金馬獎的中國女星范冰冰是否出席金馬獎吊足粉絲觀眾胃口，有傳言她包下晶華飯店半層樓房間，又傳說她有私人飛機可隨時來台，不過稍早導演張吉安已證實「范冰冰沒有在台灣！」
張吉安導演昨本來暗示今天會有驚喜，還笑說手上各拿一碗飯跟一碗冰，可以代表「范冰冰」，但現在確認范冰冰不會出席金馬獎，張吉安遺憾表示「會不會讓大家失望了？」但他表示如果待會范冰冰得獎，他會在台上打電話給她。
他透露范冰冰目前在別的地方拍戲，至於有傳聞她包了飯店、專機，張吉安說沒有看到這個消息，他表示范冰冰非常遺憾沒有辦法來參加，「她真的很想親自見證，真的很多遺憾。」今早張吉安與范冰冰通電話時，她說的最後一句話就是「她的心與金馬同在。」
44歲大陸女星范冰冰今年以電影《地母》入圍第62屆金馬獎最佳女主角，外界盛傳她將快閃來台出席今晚典禮，但22日上午她的微博和小紅書IP位置仍顯示在湖北，是否現身成為金馬獎最大懸念。中天新聞網 ・ 22 小時前
大陸女星范冰冰憑藉電影《地母》入圍第62屆金馬獎最佳女主角，有望來台出席明（22日）晚的頒獎典禮。導演張吉安也賣起關子，「明天給大家驚喜！」令外界十分期待。也有消息傳出，范冰冰已經包下台北晶華酒店的半層樓房間，似乎早已確定好住宿地。中時新聞網 ・ 1 天前
第62屆金馬獎今（22）日晚間在台北流行音樂中心登場，今年入圍名單強片雲集，《大濛》《地母》《我家的事》《左撇子女孩》等多部作品競爭激烈，其中最受國際關注的話題焦點，就是以《地母》角逐影后的范冰冰。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
44歲大陸女星范冰冰歷經陰陽合約風波後，近年積極拍片闖出好成績，今年金馬62她以《地母》入圍最佳女主角獎，傳她將來台給大家驚喜，還傳包下「包下晶華酒店半層樓」，但《中國時報》打聽，包下半層樓的應是大巨蛋的活動「民歌大團圓」的相關人士，並非范冰冰本人。今(22日)稍早，她的微博和小紅書IP仍在湖北，令人好奇她今天要快閃台灣的行程安排。中時新聞網 ・ 1 天前
第62屆金馬獎頒獎典禮22日於台北流行音樂中心登場，電影《我家的事》獲得8項大獎提名。導演潘客印與演員藍葦華、高伊玲、曾敬驊、姚淳耀、黃珮琪等人現身紅毯，曾敬驊透露幸運物是手上戴的豹貓戒指，以諧音笑稱「讓《我家》鑽爆！」與他一同角逐男配角獎的姚淳耀，提到脖子上的飾品象徵福祿，「希望可以帶給大家好運」。中天新聞網 ・ 14 小時前
生活中心／綜合報導台北大巨蛋第一次舉辦「拾光祭」，以「新東區生活」為概念，不但串聯大巨蛋館內外與周遭，甚至延伸到整個東區，推出為期兩週的限定企劃。館內11/22、23有「民歌大團圓」演唱會與味全龍「粉絲感謝祭」，以音樂與運動凝聚城市熱度；館外則在11/21–23於松菸大道舉辦《一起上東區》風格市集，集結22家東區名店，推出市集限定餐點與調飲，宛如把整個東區搬到大巨蛋。同時，東區活動串聯超過60家東區店家推出集點活動至12/7。民眾於合作店家消費即可集點，集滿三點可扭蛋換好禮，十點可抽百項大獎，包括五星飯店總統套房、iPhone 17、PS5等超值獎項。民視 ・ 17 小時前
國內市售化妝品中首次檢出致癌物蘇丹色素。食藥署昨（21）日晚間公布，接獲「綠藤生技」主動通報，旗下產品疑似含有蘇丹紅，進一步追查上游進口商「亦鴻公司」3批原料，也被檢出蘇丹紅，因此食藥署下令，下游14家業者必須48小時內下架回收相關產品，民眾家中若有這些業者產品，可先暫停使用。公視新聞網 ・ 21 小時前
國內首見化粧品檢出蘇丹紅！食藥署21日表示，綠藤生物科技股份有限公司主動通報，旗下產品疑似檢出蘇丹紅，經國家實驗室確認檢出，經追查，綠藤是向進口商「亦鴻企業有限公司」進的原料，且流向14家業者，包括知名化粧品公司歐萊德、傑艾莉、彤采妮等，已要求業者48小時內下架、回收。中時新聞網 ・ 1 天前
知名本土保養品牌自主通報！驗出蘇丹紅 食藥署證實：全台14業者遭波及
[Newtalk新聞] 衛生福利部食品藥物管理署於昨(21)日深夜證實，國內首度在化妝品中檢出禁用的工業色素「蘇丹4號」。這波風暴源頭指向新加坡進口原料，不僅知名電商平台MOMO販售的中國製卸妝膏中鏢，國產保養品牌綠藤生技旗下的護唇油也遭波及，全台共14家下游業者受害，已緊急啟動回收機制。 針對市售產品的稽查結果，食藥署副署長王德原指出，透過圖片比對與抽驗，發現MOMO購物網販售的一款「且初越桔清透卸妝膏(無花果味)」(批號B5A1431，中國製)，殘留蘇丹4號濃度達1.3ppm。該產品除立即下架外，販售商歐妮公司更被查出產品未進行上市前登錄、且無中文標示，加上販售含禁用成分產品，總計三項違規將由衛生局依法嚴懲。 本土品牌綠藤生技則是在自主品管過程中察覺異狀，於11月12日主動通報旗下「專心護唇油—莓紅版」疑似遭到汙染。經國家實驗室複驗，確認批號M25062702、M25073001及M25100701的產品皆含有蘇丹4號。王德原表示，綠藤生技雖在第一時間停止出貨並配合下架，但違規事實明確，仍須依法進行裁處，主管機關將考量其主動通報的配合態度，在裁罰輕重上予以裁量。 此次汙染事件的關鍵新頭殼 ・ 18 小時前
第62屆金馬獎頒獎典禮於22日晚間在台北流行音樂中心盛大舉行，紅毯上星光熠熠。藝人陳意涵以一身墨綠色洋裝亮相，成為紅毯上的焦點。這件洋裝採用一字領設計，展現了她的香肩和美背，搭配的綠寶石項鍊更是增添了幾分優雅。陳意涵在頒獎典禮上擔任頒獎嘉賓，將與藝人翁倩玉一起頒發原創電影音樂及原創電影歌曲的獎項。中天新聞網 ・ 14 小時前
原民進黨籍里長李有財犯下高雄月世界垃圾山案，對綠營衝擊延燒，除高雄市長陳其邁揚言提告將其與李連杰的藍委陳菁徽，民進黨官方臉書下午再發文稱李曾為國民黨籍自清。遭藍營青年留言回酸，民進黨成最大垃圾回收場。太報 ・ 15 小時前
【金馬62】最佳女主角：范冰冰《地母》
記者王丹荷／綜合報導 金馬62最佳女主角今晚由《地母》范冰冰擊敗對手勝出。因故無法來臺的她，透過電話表示特別開心並感謝金馬獎肯定，也深深感謝導演堅定不移的信任青年日報 ・ 1 天前
金馬獎慶功／范冰冰「六天前就拿到簽證」當場和李安講電話：要一起開心
范冰冰以《地母》榮獲第62屆金馬獎最佳女主角，可惜她未能親自出席領獎，僅能透過電話傳達激動和感恩心情。在慶功宴上，導演張吉安再次撥電話給范冰冰，開心笑說晚上不用睡了，因為有600多則恭賀訊息要回覆。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前
女星許允樂在今年（2025）大方認愛小6歲男星李玉璽後，越愛越高調，不時就會在社群中曝光兩人的生活點滴，昨（21日）許允樂曬出跟李玉璽「人生四格照」，讓網友看了紛紛直呼：「好閃」、「好甜好喜歡你們的互動」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
藝人郁方近日從蘇州返台，她分享自己卻在松山機場遇上驚魂一刻。她分享自己在當地買了一把「超大艾草棒」，抵台後行李剛從輸送帶滑出，就赫然看見箱子上貼著一張有狗圖案的警示貼紙，讓她當場滿頭問號。讓她憂心是不是違規攜帶肉品，更擔心會遭罰20萬。幸好最終只是誤會一場。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
娛樂中心／李筱舲報導南韓女子天團 TWICE 將於今（22）、明（23）兩日在高雄世運主場館舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，這也是 TWICE 出道 10 年來首次以團體形式來台演出，讓許多台灣 ONCE 相當期待。而隨著「台灣女兒」周子瑜回娘家，先前有人在社群上分享資深藝人白冰冰 41 年前的年輕嫩照，被網封為「撞臉周子瑜」的話題，近日也再度引發熱議。民視 ・ 23 小時前
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 2 天前
金馬獎／范冰冰後台視訊畫面曝光！ 全程爆哭看著獎座
2025金馬獎（第62屆金馬獎）頒獎典禮11月22日於台北流行音樂中心登場，范冰冰以《地母》拿下最佳女主角獎，在後台領獎座時，導演張吉安幫她代領，導演全程跟她視訊，她哭到說不出話，一直捏著鼻子。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 8 小時前