金馬62／范冰冰出席金馬獎吊足胃口 紅毯證實確定缺席「心與金馬同在」

憑《地母》入圍金馬獎的中國女星范冰冰是否出席金馬獎吊足粉絲觀眾胃口，有傳言她包下晶華飯店半層樓房間，又傳說她有私人飛機可隨時來台，不過稍早導演張吉安已證實「范冰冰沒有在台灣！」

張吉安導演昨本來暗示今天會有驚喜，還笑說手上各拿一碗飯跟一碗冰，可以代表「范冰冰」，但現在確認范冰冰不會出席金馬獎，張吉安遺憾表示「會不會讓大家失望了？」但他表示如果待會范冰冰得獎，他會在台上打電話給她。

他透露范冰冰目前在別的地方拍戲，至於有傳聞她包了飯店、專機，張吉安說沒有看到這個消息，他表示范冰冰非常遺憾沒有辦法來參加，「她真的很想親自見證，真的很多遺憾。」今早張吉安與范冰冰通電話時，她說的最後一句話就是「她的心與金馬同在。」

