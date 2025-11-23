金馬62／范冰冰哭到眼腫無法視訊 無法來台內幕曝光：6天前就拿到簽證
儘管未親自出席22日的第62屆金馬獎頒獎典禮，范冰冰仍憑藉電影《地母》,擊敗群雌勇奪「最佳女主角」大獎。電影《地母》共抱回3項金馬大獎包含「最佳原創電影歌曲」、「最佳攝影」以及最重要的「最佳女主角」，導演張吉安代表范冰冰上台領獎，也在慶功宴上第一時間撥打電話給范冰冰，分享得獎的喜悅，范冰冰也跟國際名導李安通上電話！
6天前拿到簽證 拍戲行程無法抽身
張吉安導演在慶功宴上透露原本想和范冰冰進行視訊通話，但因為她得知獲獎後情緒太過激動，「哭到眼睛太腫」無法面對鏡頭，只能轉為語音通話連線。范冰冰在電話中難掩興奮地表示，自己已收到超過650多條的祝賀訊息，直言「應該會無法睡覺了」，並開心向在場所有支持她的人連聲道謝。
張吉安也分享，其實范冰冰早於6天前就已拿到工作簽證，但因為工作行程安排得太滿，一直調整到最後一刻，最終仍因無法抽身而確定無法來台灣出席盛會，讓她感到非常遺憾。
冰冰、李安連線 興奮喊：喜歡你的電影
慶功宴上也出現了驚喜嘉賓，金馬執委會主席李屏賓與李安親自到場向劇組致賀，並在現場拿起手機與范冰冰熱線。范冰冰在電話中興奮大喊：「哈囉！李安導演，我很喜歡你的電影，我知道你會來，非常開心。」李安則親切表示：「非常恭喜妳！」為新科影后送上熱騰騰的祝福，展現影壇前輩的溫暖風範。
在《地母》中飾演范冰冰兒女的童星白潤音和許恩怡，也一同出席慶功宴，並與「媽媽」的獎座合影。白潤音興奮地說:「媽媽真的為了電影很拚命，恭喜媽媽。」許恩怡則分享了拍攝現場的艱辛，透露現場蚊子非常多，但「冰冰姐從來沒有喊苦」，足見范冰冰在片場的敬業態度與對表演的投入。
而導演張吉安以一票之差輸給好友李駿碩，但他覺得范冰冰是按照他的方法一步步改造自己，等於是他拿到了這個獎，也實現他之前受訪時表示最希望范冰冰拿獎的願望。
