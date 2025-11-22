金馬62／范冰冰奪后激動淚喊：重新來過！曝導演要求「摧毀臉」內幕
范冰冰遭中國影視圈封殺後，在台灣金馬獎上「重新來過」，憑藉《地母》奪第62屆金馬獎最佳女主角獎，打扮林依晨、劉若英、高伊玲、方郁婷等本土演員。她雖沒能到現場，但導演與她連線，讓她邊哭邊訴說感言。
《地母》導演張吉安代表范冰冰領獎，打電話給范冰冰之前，他先透露，范冰冰為了這次角色，跟著他回家鄉下田，相當辛苦，張吉安問她接演原因，她說：「我想重新來過。」
看直播又哭又笑！連線一度泣不成聲
范冰冰接起電話後，又哭又笑到說不出話來，透露自己也正在看直播。她也回想導演問她：「妳願不願意讓我摧毀妳的臉？」她毫不猶豫答應，表示透過角色，深刻感受到靈魂共振，角色也引領她成長。最後她也喊話：「祝福金馬獎！始終如一鼓舞華語電影人，在電影光譜中綻放更加璀璨的光芒。」
