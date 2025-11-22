金馬62／范冰冰奪影后二度脫口「中國電影人」！網開酸：看來很想解凍

娛樂中心／台北報導

第62屆金馬獎今（22）日登場，稍早影后由《地母》范冰冰拿下，由導演張吉安上台代為領獎，並透過電話與范冰冰連線致詞。不過曾歷經逃稅風波被冷凍的她得獎感言二度講「中國電影人」，但畢竟該片導演是馬來西亞人，電影還在台灣播出，引來網友開酸她應該很想在中國解凍，敢連線已經值得肯定。

張吉安跟范冰冰連線。（圖／翻攝自MyVideo）

范冰冰提到在《地母》中的角色對她而言，不只是外型上的轉變，而是她與角色之間非常深刻的靈魂的共振，讓她深刻感受「生理女性身上的那股堅韌的力量」。接著她說作為一名「中國的電影人」，期待未來能有更多的突破然後用作品傳遞更多的價值。她把獎獻給所有劇組的人，最後再次祝福金馬獎，「感謝它始終如一的支持，並鼓舞著華語電影人的初心，也願所有的電影可以生生不息」，也再次提及「願中國電影人」在電影的光影中綻放出更加璀璨的光芒。

網友們聽完直呼她很不容易，畢竟她因為逃稅案被中國打壓多年，「冰冰姐重返中國就靠金馬了！」、「恭喜范爺，重新來過～」不過部分網友也開酸：「誰跟你中國人？」、「還是要加個中國電影人，回去才能交代」、「歡迎中國影人突破封鎖，用任何形式參與金馬」、「自由的滋味，民主國家最大器了，恭喜」。

