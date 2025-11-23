金馬62／范冰冰奪影后哭到眼睛腫脹 李安親致上祝福

范冰冰凌晨快4點發文，表示才剛回完道賀的600多條簡訊，吃大閘蟹慶功。（翻攝范冰冰微博）

中國大陸女星范冰冰憑藉新作《地母》榮獲本屆金馬獎最佳女主角，儘管因工作行程衝突未能親赴典禮，但劇組在凌晨的慶功宴上仍為她獻上最熱烈的祝福。導演張吉安代領獎座後，即時致電給遠方的范冰冰，與眾人分享她的喜悅。

在電話連線中，范冰冰難掩激動情緒，興奮透露自己已接收到「超過650條」祝賀訊息，笑稱當晚「應該會無法睡覺了」。張吉安原本安排視訊連線，但范冰冰坦白表示自己得獎後情緒激動，哭到眼睛腫脹，不便露面，只能透過語音與大家通話。

這場慶功宴的另一大驚喜，是國際名導李安與金馬執委會主席李屏賓的現身。李安親切地接過手機，向范冰冰送上祝福。范冰冰亦顯得十分開心：「哈囉！李安導演，我很喜歡您的電影，我知道您會來，非常開心。」李安則溫馨回應：「非常恭喜妳！」

張吉安執導的《地母》共抱回最佳女主角、最佳攝影及原創歌曲等3座大獎。（海鵬提供）

導演張吉安在會上解釋了范冰冰缺席的原因。他表示，范冰冰其實早在六天前就已取得工作簽證，但因工作排程太過緊湊，團隊努力協調到最後一刻，最終仍確定無法抽身來台。

除了最佳女主角獎，《地母》在本屆金馬獎表現出色，共計斬獲三項大獎，包括最佳原創電影歌曲、最佳攝影，以及范冰冰的最佳女主角獎。張吉安可謂喜上眉梢。

在片中飾演范冰冰兒女的白潤音和許恩怡，手捧著「媽媽」的獎座，分享了拍攝時的點滴。白潤音感動表示：「媽媽（范冰冰）真的為了電影很拚命，恭喜媽媽。」許恩怡也補充道，雖然拍攝現場常有蚊蟲叮咬，但冰冰姐始終沒有喊過一聲苦，足見其專業與投入。

