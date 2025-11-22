金馬62／范冰冰奪影后大爆哭！ 工作室發文「寶島最佳女主角」突刪文
第62屆金馬獎22日在台北流行音樂中心登場，大陸女星范冰冰以《地母》獲得最佳女主角獎，雖她本人沒親臨現場，不過金馬執委會隨後公開她與導演張吉安視訊影片，她聽聞消息後爆哭成大花臉，一邊捏著鼻子又哭又笑。而范冰冰工作室在微博發文喊「榮獲來自寶島的最佳女主角」，但該貼文目前已遭刪除。
本屆最佳女主角獎堪稱「死亡之組」，由方郁婷《大濛》、劉若英《我們意外的勇氣》、林依晨《深度安靜》、高伊玲《我家的事》、范冰冰《地母》爭奪影后。最終由范冰冰以《地母》奪得，導演張吉安上台代為領獎，並透過電話與范冰冰連線致詞。
雖范冰冰未能在金馬頒獎台上現身，不過金馬執委會稍晚透過Threads公開後台影片，可見她與張吉安視訊，導演將視訊鏡頭朝著金馬獎座拍攝，並向她表示「我幫妳領回啊，我們等一下再說，拍一張給妳看，要不要來看妳名字有沒有寫錯，第62屆金馬獎最佳女主角范冰冰，是妳的名字沒錯吧，沒錯就簽收了」。她則是全程爆哭，拿著衛生紙捏著鼻子。
而范冰冰工作室在微博發文表示，「恭喜范冰冰憑藉《地母》中『鳳音』一角，榮獲來自寶島的最佳女主角！」提到鳳音承載了大地的堅韌與女性的覺醒，每一個眼神與肢體的張力，都是對角色靈魂的深度叩問。
范冰冰工作室感謝評委們的認可、劇組夥伴的精心雕琢、每一位讀懂鳳音的觀眾，並強調這份榮譽不僅屬於鳳音，更是對所有堅守演藝理想、深耕角色的創作者的致敬。
貼文並未提及「台灣」、「金馬獎」，但是配圖文字放上了「榮獲第62屆金馬獎最佳女主角」。然而，今（23）日一早查看范冰冰工作室，該則貼文已遭刪除。
