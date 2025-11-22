金馬62／范冰冰奪影后爆哭！堅定喊「我想重新來過」催淚內幕曝光
記者徐珮華／綜合報導
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日登場，典禮步入尾聲，壓軸幾項大獎掀起高潮。本屆最佳女主角獎堪稱「死亡之組」，由方郁婷《大濛》、劉若英《我們意外的勇氣》、林依晨《深度安靜》、高伊玲《我家的事》、范冰冰《地母》爭獎。稍早范冰冰突破重圍，擊敗眾多強敵拿下。
《地母》導演張吉安代替范冰冰上台領獎，分享起初仍在猶豫是否給予她這個角色時，對方便跟著自己回家鄉、下稻田，甚至一度跌入田中。當時張吉安詢問她，為何非得辛苦爭取這個角色，對方堅定回應「我想重新來過」。此話一出，典禮現場立刻響起熱烈掌聲。
張吉安也透過電話連線未能到場的范冰冰，聽得出電話另一頭的她情緒相當激動，爆哭直呼「特別開心」。范冰冰透露張吉安當初詢問「願不願意讓我摧毀妳的臉」時，自己毫不猶豫回答「范冰冰奉陪到底」。如今回想起來，認為這「不僅是對角色的承諾，也是一場義無反顧的相信」。
范冰冰在片中飾演馬來西亞農婦「鳳音」，認為這個角色對自己來說，不只是外型上的轉變，更是深刻的靈魂共振，引領她的成長。最後范冰冰感謝金馬獎團隊給予肯定，也許願所有電影生生不息。
