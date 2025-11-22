金馬62／范冰冰奪影后隔空領獎 親曝力爭角色：我想重新來過

范冰冰在片中任由張吉安「摧毀她的臉」，且學習農作、清牛糞，徹底變身成另一個人，影后得來一點不僥倖。（海鵬提供）

中國女星范冰冰以電影《地母》勇奪第62屆金馬獎最佳女主角獎，但她因故未能親自出席典禮。獎項由該片導演張吉安上台代為領取，並在全場屏息以待下，撥通了與范冰冰的越洋連線電話，「隔空領獎」的現場氣氛瞬間沸騰起來。

導演張吉安在連線前，先分享了當初起用范冰冰演出的關鍵。他透露，在猶豫是否讓范冰冰出演時，曾問她：「妳那麼辛苦，要爭取這個角色，為什麼？」范冰冰簡短而堅定地回答：「我想重新來過。」這句話打動了導演，促成了這次合作。

張吉安代范冰冰領獎，並現場連線范冰冰。

當電話接通，范冰冰的聲音透過麥克風發送出來，她難掩激動與哽咽，表示這座獎項是對她「義無反顧的相信」最好的肯定。她首先對導演張吉安表達最深切的感謝：「真的深深地感謝張吉安導演，一直以來兢兢業業對我的信任與愛。」

范冰冰也回憶了接到角色的承諾：「導演跟我討論角色的時候，他說：『妳願不願意讓我摧毀你的臉？』我當時毫不猶豫地回答：『願意！』」她認為，飾演「鳳音」這個角色，不僅是外形上的轉變，更是她與角色之間一個「非常深刻的領悟」。

最後，范冰冰將這份榮耀獻給了所有幕後英雄，包括劇組、導演、攝影師，「還有我的戲中的兒子白潤音、女兒許恩怡，以及所有像家人一樣的同仁們。沒有你們就沒有《地母》，也沒有『鳳音』這個角色。這個獎是屬於我的，所有人的！」她並感謝金馬獎始終如一地支持並鼓舞華語電影人的初心，獲得滿場掌聲。

