金馬62》范冰冰奪影后「人不到」原因曝 狂接650條訊息哭慘了
〔記者鍾志均／台北報導〕馬來西亞導演張吉安執導的《地母》拿下「金馬62」最佳女主角、攝影和原創電影歌曲3獎；新科金馬影后范冰冰在慶功宴上和張吉安通話，再度表達喜悅之情，另外無法「親自來台」出席金馬獎的原因隨之曝光。
張吉安導演約凌晨1點42分左右率先抵達慶功宴現場，回應大家關切的影后無法來台原因，他表示范冰冰的工作簽證早在6天前拿到，但後來接了新工作，進組中無法抽身，最終無法前來台灣出席金馬獎。
媒體現場要求張吉安和范冰冰視訊，可惜范冰冰透過張吉安委婉表示哭得妝都花了，也沒化妝，只好婉拒，最後透過連線通話向台灣媒體、評審表達謝意。
范冰冰在電話中表示，收到650多條祝賀訊息，會一個一個慢慢回，可能晚上也睡不著了，正巧此時導演李安、金馬執委會主席李屏賓也到場，電話拿到李安手上，范冰冰直說「哈囉，李安導演，我很喜歡你的電影，我知道你會來(慶功宴)，非常開心」，李安則不改靦腆本色，省話表示「恭喜恭喜」。
片中飾演范冰冰兒女的白潤音、許恩怡受訪也恭喜范冰冰獲獎，白潤音當場說「恭喜媽媽」，又說她(范冰冰)為了《地母》做了很多準備，受到金馬獎肯定覺得很感動，很開心和她一起合作。
《地母》於馬來西亞送審中，預計明年春天在台上映。
