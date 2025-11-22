金馬62/范冰冰奪影后！淚談「摧毀美貌」演出 盼重新來過
第62屆金馬獎頒獎典禮於22日晚間在台北流行音樂中心盛大舉行，大陸女星范冰冰以電影《地母》獲得最佳女主角，由導演張吉安代領獎項。張吉安上台後打電話給范冰冰，她在電話中哽咽表示：「很開心，感謝金馬獎執委會給我這個肯定。」
張吉安透露最初討論角色時，范冰冰表示「我想重新來過。」他曾問范冰冰是否能夠在造型上突破演出農婦，「妳願不願意讓我摧毀妳的臉？（指顛覆過往美麗形象）」范冰冰堅定表示「奉陪到底！」促成了合作。
范冰冰認為在《地母》中的演出不只是外形上的轉變，「也是與角色的靈魂共振，我仿佛真正的走進了角色的世界」，讓她深刻的體會到女性的堅韌力量，期盼用這部作品傳達更多價值與意義，「我期待未來我能有更多的突破，然後用作品傳遞更多的價值，能被看到的更深度的意義。」
除感謝拍攝團隊與同劇演員，范冰冰也感動表示：「這個獎是屬於我們所有人（指影視工作者）的！」
