金馬62／范冰冰奪影后 現「聲」謝金馬支持華語電影人
中國演員范冰冰以馬來西亞導演張吉安執導的《地母》奪下本屆金馬影后。她透過電話連線，以顫抖聲音向金馬獎深深致謝，表示「感謝金馬獎始終如一支持並鼓舞著華語電影人的初心」。
本屆金馬影后呼聲相當高的中國演員范冰冰，一如外界預期，成為新科金馬影后，這也是她首座金馬最佳女主角大獎。
范冰冰本人並未出席，由《地母》導演張吉安代為領獎。張吉安透露，當他在猶豫要不要讓范冰冰來演這一部電影的時候，看著那麼辛苦爭取角色過程，他忍不住問她：「妳那麼辛苦要爭取這個角色，為什麼？」范冰冰只回了一句：「我想重新來過。」
典禮現場，因拍戲無法出席的范冰冰透過張吉安的電話連線即時發表感言，語帶哽咽地說，特別開心，她人在山上拍戲，正在看著直播，感謝金馬獎的肯定。深深的感謝張吉安導演一直以來堅定不疑對她的信任。
范冰冰也提到當初導演曾問她：「你願不願意讓我摧毀你的臉？」她毫不猶豫回應：「范冰冰到底？」她說：「其實這不僅是一個對角色的承諾，也是一場義無反顧的相信吧。」
談到「鳳音」這個角色，她表示不只是外型上的轉變，也是她與角色之間一次非常深刻的靈魂共振，她彷彿真正走進了她的世界，該角色也引領她的成長，讓她更深刻體會到身為女性身上的那股堅韌的力量。
范冰冰期待未來能有更多的突破，用作品傳遞更多價值，能被看到更深度的意義。她也逐一向團隊致謝，向所有馬來西亞劇組成員致敬。並感謝金馬獎一路支持華語電影初心。范冰冰：『(原音)謝謝金馬獎，感謝它始終如一的支持，並鼓舞著華語的電影人的初心，也願所有的電影可以生生不息。』
范冰冰最後祈願中國電影人在電影的光影中，能綻放出更加璀璨的光芒。(編輯：陳士廉)
其他人也在看
范冰冰以「地母」重新來過 登金馬影后激動落淚
（中央社記者王心妤台北22日電）中國女星范冰冰以「地母」在金馬獎封后，導演張吉安說，他好奇范冰冰不惜「毀容」也想演出的原因，她表示希望「重新來過」；張吉安在台上致電范冰冰，她一度哭到說不出話。中央社 ・ 14 小時前
金馬62／范冰冰沒登紅毯 《地母》導演笑藏玄機：會用很特別方式出現
第62屆金馬獎今（22）日晚間在台北流行音樂中心登場，本屆女主角入圍者有一個超大亮點，那就是中國女星「范爺」范冰冰憑藉《地母》入圍，而她上次入圍金馬已是9年前。究竟她是否會出席金馬獎，《地母》導演張吉台視新聞網 ・ 18 小時前
金馬62／范冰冰奪影后隔空領獎 親曝力爭角色：我想重新來過
中國女星范冰冰以電影《地母》勇奪第62屆金馬獎最佳女主角獎，但她因故未能親自出席典禮。獎項由該片導演張吉安上台代為領取，並在全場屏息以待下，撥通了與范冰冰的越洋連線電話，「隔空領獎」的現場氣氛瞬間沸騰起來。鏡週刊Mirror Media ・ 14 小時前
金馬62／范冰冰確定不來了！本人親訴心聲
昨天《地母》導演張吉安在入圍午宴上，一句「會給大家驚喜」，令外界充滿期待。不過，導演張吉安今表示，范冰冰人在其他地方拍戲，沒有辦法過來，她本人也表達遺憾，並說「心與金馬同在」。但范冰冰若得獎，張吉安表示會在台上打電話給她。CTWANT ・ 18 小時前
金馬62／范冰冰奪后激動淚喊：重新來過！曝導演要求「摧毀臉」內幕
范冰冰遭中國影視圈封殺後，在台灣金馬獎上「重新來過」，憑藉《地母》奪第62屆金馬獎最佳女主角獎，打扮林依晨、劉若英、高伊玲、方郁婷等本土演員。她雖沒能到現場，但導演與她連線，讓她邊哭邊訴說感言。鏡報 ・ 14 小時前
金馬62紅毯｜范冰冰不來了！「心與金馬同在」 張吉安證實：她很遺憾
范冰冰以《地母》入圍第62屆金馬獎，對於是否親自來台領獎成為焦點，導演張吉安走紅毯時透露她「沒有在台灣」，但若得獎他會在台上打越洋電話恭喜她。太報 ・ 18 小時前
美國以削減情報、武器施壓烏克蘭！逼澤連斯基「下週四前簽協議」
[Newtalk新聞] 俄羅斯侵犯烏克蘭持續將近4年，導致數十萬人死亡。至今仍不斷發動空襲，造成平民死傷。美國總統川普（Donald Trump）主導的「28點俄烏和平計畫」正在強力推進，路透社引述多名知情人士說法指出，華府為了逼烏克蘭點頭，竟以「削減情資共享與武器供應」作為施壓手段，希望基輔能在下週四前簽下協議框架。 路透社報導引述知情人士說法透露，美國明確表達想要「停止戰爭」，但代價要由烏克蘭承擔。川普政府提出的「28點和平方案」內容具爭議，因為其中一部分直接呼應俄羅斯在戰事中的核心要求，包括要求烏克蘭讓出更多領土、縮減軍隊規模，並在未來被排除在北大西洋公約組織（NATO）之外。 路透社報導指出，這波來自華府的壓力是俄羅斯2022年2月24日全面侵略烏克蘭導致戰爭爆發以來，烏克蘭在任何和平討論中遇到的最大一次。美國由多名高階軍事將領組成的代表團已於20日抵達基輔，與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）面對面會談。 同行的美國駐烏克蘭大使與美軍公共事務主管形容會談相當成功，並強調烏俄希望雙方能以「非常緊迫的時間表」簽署文件。知情人士強調，美國要求的不只是討論，新頭殼 ・ 1 天前
金馬62／奪金馬影后！范冰冰工作室首發文 賀文僅提「寶島」仍悄悄下架掀討論
第62屆金馬獎昨（22日）圓滿落幕，被外界形容為「最難預測的一屆」的最佳女主角競爭激烈，最後由演員范冰冰主演的《地母》奪下影后，雖人未到場，但仍以電話連線方式致詞。據了解，范冰冰工作室隨後發文「恭喜獲得來自寶島的最佳女主角！」但貼文事後又悄悄消失，引發關注。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 3 天前
Andy自爆「出門被3台車尾隨」：很恐怖！揭走鐘獎當天請保鑣內幕
YouTuber Andy日前在第七屆走鐘獎中獲得了「年度個人創作獎」，並在頒獎典禮上泛淚感謝一路支持他的粉絲與朋友。事實上他與眾量級的成員、前女友家寧地財務糾紛延燒至今，前不久才剛發現自己被跟車，為了安全起見，出席走鐘獎當天請了幾名保鑣。太報 ・ 21 小時前
金馬獎／范冰冰後台視訊畫面曝光！ 全程爆哭看著獎座
2025金馬獎（第62屆金馬獎）頒獎典禮11月22日於台北流行音樂中心登場，范冰冰以《地母》拿下最佳女主角獎，在後台領獎座時，導演張吉安幫她代領，導演全程跟她視訊，她哭到說不出話，一直捏著鼻子。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 11 小時前
穆熙妍揹Loro Piana 也穿FILA！低調貴氣，被譽為最沒有架子的百億千金！
穆熙妍隨著Z世代掀起的復古風潮延燒，雖然近期比較少在螢光幕前，但是《康熙來了》經典片段也被重新挖出，過去曾被蔡康永點名為「娛樂圈家裡最有錢的一個人」，穆熙妍也再度成為網友熱議焦點。這位出身太陽能大廠千女人我最大 ・ 2 天前
陳匡怡金馬夜再談張孝全 重申「根本不想承認被他追求過」
41歲張孝全今年以《深度安靜》入圍第62屆金馬獎最佳男主角獎，昨(22日)他一身帥氣黑西裝現身，可惜最後未能拿獎；而過去和他傳過緋聞的女星陳匡怡，昨恰好有感而發在臉書發文，重申根本不想承認被他追求過。中時新聞網 ・ 4 小時前
金馬獎紅毯10美盤點！ 林依晨銀紫色禮服強勢登場 黃珮琪蕾絲內搭秀小心機
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間於台北流行音樂中心登場，這是屬於電影人的榮耀之夜，眾星盛裝現身紅毯，展現一年來淬鍊的實力與風采；其中擔任主持人的楊千霈、頒獎嘉賓桂綸鎂、入圍最佳女主角的黃珮琪都以一身黑禮服強勢登場，還有誰是紅毯上的絕美之星，以下為您盤點。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 16 小時前
修杰楷爆閃兵一個月露面了 梧桐妹背後擁抱、頭貼肩膀！甜蜜告白2字
林映唯與Richard浪漫舉辦婚禮，其中請來賈靜雯擔任證婚人，賈靜雯也帶著一家大小出席，包括三個女兒及老公修杰楷，大女兒梧桐妹（Angel）在IG獻詞動態上分享婚禮花絮照，與每個家人合照，也成為修杰楷涉及閃兵爭議一個月後，首度曝光近況照。鏡報 ・ 1 天前
金馬獎完整得獎名單／范冰冰、張震奪最佳男女主角獎 《大濛》成最大贏家
第62屆金馬獎22日於台北流行音樂中心盛大舉辦，今年入圍競爭激烈，紅毯也星光熠熠。值得一提的是，7位金馬影后將齊聚，包含了、翁倩玉、楊貴媚、桂綸鎂、林嘉欣、謝盈萱、林品彤、鍾雪瑩。而《孤味》三姐妹謝盈萱、徐若瑄、孫可芳將一同頒發終身成就獎給片中的媽媽陳淑芳。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 22 小時前
蔡尚樺遭酸民嗆字彙量低、狂用支語 高EQ親自回應！招認全因有這愛好
蔡尚樺遭網友在社群上點名「字彙量太低」，直指她：「除了超級無敵不會講其他任何副詞，而且滿滿支語（中國詞彙）。」結果蔡尚樺親自「海巡」到了這篇貼文，高EQ回應了。鏡報 ・ 22 小時前
郭書瑤西裝開深Ｖ「裡面0布料」！猛炸2巨獸萬人瘋看
娛樂中心／楊佩怡報導35歲女星郭書瑤當年憑藉「殺很大」廣告一夕成名，清純臉蛋與魔鬼身再加上可愛娃娃音，成為無數少男的夢中情人，跨足影視圈後也端出許多好作品，接連拿下金馬和金鐘獎項。不過成功轉型實力派演員，郭書瑤在社群仍保持發福利習慣，21日她連曬5張辣照，只見她穿著西裝外套，定睛一看衣服裡竟「一絲不掛」，豐滿上圍曲線全被看光。民視 ・ 1 天前
林依晨無緣影后！霸氣喊「會站在這裡一輩子」：遲早會拿到
第62屆金馬獎頒獎典禮昨（22）日登場，本屆最佳女主角獎堪稱「死亡之組」，入圍之一的林依晨產後短短五個月便強勢回歸，以藍紫漸層雕花禮服驚艷全場，不過最終影后由《地母》范冰冰拿下，與影后頭銜擦身而過。不過林依晨也不灰心，霸氣喊話「反正我會站在這裡一輩子，遲早會拿到」。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
家寧52萬IG突消失蒸發！疑似新帳號曝光「秒圍剿」網一面倒檢舉灌爆
YouTuber團體「眾量級」前情侶檔的張家寧（家寧） 近日再度成為話題焦點。她原本擁有超過52萬粉絲追蹤的社群Instagram 帳號與 Threads 帳號，今（22）日無預警突然全部消失，引發粉絲與網友熱議。不少人猜測，她的帳號恐遭到大量檢舉下架，甚至有網友在社群上發起「繼續檢舉行動」，希望連她的YouTube頻道也能被封鎖。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前