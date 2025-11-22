金馬62》范冰冰奪最佳女主角 電話連線哽咽爆哭「我想重新來過」

范冰冰以《地母》奪下金馬最佳女主角。 （中時資料照）

華語電影圈盛事第62屆金馬獎，今（22日）在臺北流行音樂中心舉行，「最佳女主角獎」由香港演員鍾雪瑩頒發，最終由范冰冰以電影《地母》獲得，由導演張吉安代表其上台領獎。

張吉安提到，范冰冰會用一種特別的方式出現，「當我還在猶豫要不要讓范冰冰演這部電影的時候，她跟著我回家鄉下稻田，然後她跌倒了，當時在休息的時候，我問她那麼辛苦要爭取這個角色為什麼，她跟我說，『我想重新來過』」。

接著張吉安撥打電話連線，范冰冰情緒激動哽咽，爆哭表示：「特別開心真的，我在看著直播，那首先感謝金馬獎，給我這個肯定，真的深深感謝張吉安導演一直以來堅定不移對我的信任，回想起當初導演跟我討論角色，問我說願不願意讓我摧毀妳的臉，記得我當時毫不猶豫回答，我說范冰冰奉陪到底」。

范冰冰表示：「這不僅是一個對角色的承諾，也是一場義無反顧地相信，地母中的角色對我而言，不只是外型上的轉變，也是我與角色之間一次非常深刻的靈魂共振，這個角色引領我的成長，讓我更深刻地體會到身為女性身上堅韌的力量，作為一名電影人，期待未來有更多突破，用作品傳遞更多價值」，也感謝劇組所有台前幕後的工作人員、導演，感動喊話這個獎項是屬於所有人的，「感謝金馬獎始終如一的支持，鼓舞著華語電影人的初心，願所有的電影可以生生不息」。

