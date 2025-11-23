金馬62／范冰冰奪金馬影后二度提「中國電影」張震再封帝

第62屆金馬獎影后由范冰冰以電影「地母」奪下，范冰冰沒有出席，但導演上台CALL OUT給范冰冰。（圖／翻攝自范冰冰微博）

第62屆金馬獎影后由范冰冰以電影「地母」奪下，范冰冰沒有出席，但導演上台CALL OUT給范冰冰，再電話的另一頭激動啜泣，還兩度提到「中國電影」，在網路上掀起正反兩面討論；至於影帝則是由張震拿下，擊敗張孝全、藍葦華等強勁對手，而相隔四年二度封帝，張震感性的說所有入圍者都很棒，也希望可以和大家一起繼續熱愛電影。

中國女星范冰冰拿下第62屆金馬獎影后，她看直播聽到自己得獎，哽咽接起導演張吉安電話。

金馬62最佳女主角得主范冰冰：「特別開心真的，（導演說）妳願不願意，讓我摧毀你的臉，我記得當時，我毫不猶豫的回答我說，范冰冰奉陪到底。」

電影預告，范冰冰在馬來西亞電影地母中挑戰飾演農婦突破形象，有網友認為這是她當紅時不可能演的戲，但7年前范冰冰因為逃漏稅風波遭中國影壇封殺，如今是為了翻身破釜沉舟。

金馬62最佳女主角得主范冰冰：「作為一名中國的電影人我期待，未來我能有更多的突破，然後用作品傳遞更多的價值，也願所有的電影可以生生不息，也願中國電影人在電影的光影中，綻放出更加璀璨的光芒。」

范冰冰得獎感言，二度提起中國電影人引發正反論戰，有人認為提中國，只是為了想復出，但也有觀眾緩頰，覺得中國人這樣講很正常，看得出來如導演所說想要重新來過；金馬影帝則由張震睽違4年拿下。

金馬62最佳男主角得主張震：「相信今年的獎一定很難評，因為看了片段，各種不同類型的電影，各種不同的表演，看到其他入圍者的表演，每一個人你們真的都很棒。」

金馬壓軸的最大獎，最佳劇情片則由大濛拿下。

最佳劇情片大濛監製葉如芬：「投資方都說我們瘋了，但我們還是很努力地，大家竭盡所能的，把這個電影做出來。」

大濛入圍11項大獎，最後拿了4個獎項，也是今年觀眾票選的最佳影片，得獎後下周院線上映，票房更有望開出紅盤。

