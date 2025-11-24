金馬62／范冰冰奪金馬影后！遭call out「淚喊2次中國」真心曝光
娛樂中心／曾郁雅報導
第62屆台灣電影金馬獎於週六（22日）於台北流行音樂中心舉行頒獎盛會，本屆紅毯主持由楊千霈、徐鈞浩、彭千祐共同攜手，本屆影后入圍名單大激戰：《地母》范冰冰、《深度安靜》林依晨、《我們意外的勇氣》劉若英、《大濛》方郁婷與《我家的事》高伊玲，獎項由61屆金馬影后鍾雪瑩宣布得獎62屆影后為「《地母》范冰冰」，導演上台秒call in給范冰冰，才笑稱「我希望他會接我電話！」，下秒范冰冰激動接通了。
沒能到場的范冰冰由導演上台發表致詞，他表示「范冰冰會以另一形式登場」，下秒撥通電話。（圖／金馬執委會提供）
上一屆影后鍾雪瑩登台宣布拿下本屆影后由《地母》范冰冰拿下，被評為洗盡鉛華的反差演技，沒能到場的范冰冰由導演上台發表致詞，他表示「范冰冰會以另一形式登場」，接下來就現場call in給范冰冰，還笑稱「我希望他會接我電話！」，接下來范冰冰馬上接通，他激動啜泣、透露自己一直在看著直播，他表示「感謝金馬給我的肯定」、也希望導演給他信任，范冰冰透露這飾演農婦女巫角色，不只是外貌的挑戰、也是自己與角色的一次「深度對話」，作為中國的電影人「我期望未來能有更多突破」、「用作品傳遞更多價值、深度意義」，同時他感嘆「在現場我沒辦法講…」，但他真的很感謝團隊所有人，「沒有你們就沒有地母」，也沒有自己這個角色，范冰冰最後也再次祝福金馬獎，「感謝它始終如一的支持華語電影人的初心，也願所有的電影生生不息，也願中國電影人在電影光影中綻放光芒。」。
范冰冰連續喊2次中國，期望中國電影人「生生不息」。（圖／金馬執委會提供）
本屆影后競爭激烈，曾經以《心中有鬼》拿下金馬最佳女配、《我不是潘金蓮》奪金馬影后亮眼戰績的《地母》范冰冰演繹馬來西亞農婦女巫反差形象；《大濛》方郁婷更被視為「怪物新人」，以《美國女孩》拿下新人獎被視為未來之星，《大濛》突破性演技也備受影迷誇讚；劉若英、林依晨則分別睽違18、22年入圍影后，能否奪金兩人也讓粉絲相當期待；台北電影獎影后高伊玲以《我家的事》媽媽阿秋的細膩演技入圍影后，更被外界點為最有力競爭對手。
