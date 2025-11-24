金馬62／范冰冰封后發文全被刪 改到IG曬獎座：關關難過關關過

范冰冰封后發文全被刪，改到IG曬出獎座。（圖／翻攝自Instagram@bingbing_fan）

第62屆金馬獎於22日完美落幕，大陸女星范冰冰以《地母》獲得最佳女主角獎，她雖沒親臨現場，不過范冰冰工作室隨後在微博發文喊「榮獲來自寶島的最佳女主角」，她本人也透露「回覆完600多條祝福訊息，有點幸福」，未料2篇貼文隨後皆無預警遭刪除。而她本人23日深夜改在Instagram發長文吐露得獎心聲，直喊「關關難過關關過，風雨過後見彩虹」。

《地母》導演張吉安在范冰冰拿下影后後與她視訊，在影片中可見她全程爆哭，拿著衛生紙捏著鼻子，相當激動。范冰冰工作室也在微博發文表示，「恭喜范冰冰憑藉《地母》中『鳳音』一角，榮獲來自寶島的最佳女主角！」整篇貼文未提及「台灣」、「金馬獎」2詞，僅有提到「恭喜獲得來自寶島的最佳女主角」，並在配圖文字放上「榮獲第62屆金馬獎最佳女主角」，但貼文隨後遭刪除。

廣告 廣告

范冰冰本人23日凌晨在個人微博發文表示，「剛回覆完所有好友的600多條祝福訊息後，爆啃了3隻大閘蟹，此刻，有點幸福，有點懵……」，並附上自拍照。不過她貼文仍默默消失了，得獎消息在微博、小紅書、抖音等大陸社群也全被封。

范冰冰23日深夜就改在Instagram、Threads等國際社群平台打破沉默，直接PO出金馬獎獎盃的照片，並感性寫道：「看著導演寄來的四座獎盃照片，看了很久很久。心裡有種說不出的滋味，在吉打拍戲時的點點滴滴，又浮現在眼前——那個專業、嚴謹又充滿人情味的劇組，那個安安靜靜、彼此守護的創作空間。」

范冰冰說，非常感謝導演在各種壓力之下，始終堅定地支持自己、認定自己，儘管拍攝條件艱苦，馬來西亞劇組裡的每個同仁臉上總是掛著燦爛的笑容，全心投入著自己熱愛的事，「是你們，讓這部優秀的馬來西亞電影得以誕生，創造了奇蹟，也讓華語電影人的執著，被世界看見。殺青時我說過，這個充滿電影熱忱的大馬團隊，讓我永生難忘，真想就這樣一直跟大家一起走下去。」

范冰冰認為，與劇組共度的每一天，都溫暖至極，「它們已悄悄成為我心底最珍貴的收藏。現在，我想說：關關難過關關過，風雨過後見彩虹。吉打天空那道絢麗的彩虹，永遠是我心中最美的風景。謹以此心，獻給親愛的你們！」

范冰冰以馬來西亞電影《地母》勇奪最佳女主角，但事實上她過去因為捲入合約及逃漏稅風波，演藝事業漸漸轉向海外，且當地因政治因素阻擋陸籍人士參加台灣主辦的金馬獎，因此得獎消息在大陸社群全被禁聲。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

員工手術住院被要求「床上工作」！ 主管催工對話曝光引爆網怒火

時隔5年再訪日本卻大改觀！ 他曝「4大差異」：越來越像台灣

吃霸王餐想肉償！「台灣網美」又爆積欠百萬房租 將被前州長趕出門