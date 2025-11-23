金馬62／范冰冰封后與李安連線通話 曝簽證辦好卻無法來
第62屆金馬獎落幕，最佳女主角由范冰冰奪下，抱回人生第一座金馬，而事後劇組的慶功宴，導演李安也到現場親自祝賀，當場跟范冰冰連線通話，范冰冰也曝光，其實早就辦好簽證。
第62屆金馬獎，范冰冰憑藉著電影地母首度奪下金馬影后，另外電影也奪下三項大獎，而劇組在舉辦慶功宴時，導演李安也現身現場祝賀，還用電話遠端連線范冰冰。
金馬62最佳女主角得主范冰冰vs.導演李安：「（謝謝導演），吉安導演說你很喜歡我們這部電影，我們所有的人都很開心，很替他高興很替妳高興，（謝謝，謝謝導演，希望你一切都順利），順順利利我們一起開心。」
因為眼睛哭太腫，無法用視訊的方式跟大家分享喜悅。但從電話中還是能聽到范冰冰非常開心，在電話中不斷跟告白李安說喜歡他的電影，只是無法來到台灣參加金馬獎也讓他覺得很可惜。
根據了解，原本范冰冰早在6天前就已經拿到工作簽證，不過因為有其他既定行程，協調到最後無法排開才缺席。
【更多東森娛樂報導】
金馬62／緊急取消來台！小島秀夫「確診A流」道歉影迷
金馬62完整名單／張震奪影帝 范冰冰封后！《大濛》橫掃4大獎
金馬62／奪影后哭到不成人形！范冰冰連線李安曝「無法來台」真相
其他人也在看
金馬62/范冰冰確定不出席！導演張吉安鬆口吐：她有很多遺憾
中國大陸女星范冰冰今年以電影《地母》入圍第62屆金馬獎「最佳女主角獎」，外界相當關注她是否會來台出席典禮，近期更出現不少傳聞，指出她有可能直接搭私人專機抵台。對此，稍早導演張吉安鬆口證實，范冰冰人不在台灣，今晚確定不會出席金馬獎。中天新聞網 ・ 18 小時前
金馬62》范冰冰確定不來了！親吐遺憾心聲：我的心跟金馬在一起
大陸影星范冰冰今年憑藉《地母》入圍第62屆金馬獎最佳女主角，外界也十分期待，她能出席今（22日）晚頒獎典禮。不過大家可能要失望了，導演張吉安證實，范冰冰基本上不會來，但如果有得獎的話，會有電話連線。中時新聞網 ・ 19 小時前
金馬62／范冰冰現聲慶功宴連線李安 成影后哭到眼睛腫「不能視訊」
【緯來新聞網】第62屆金馬獎最佳女主角由范冰冰以《地母》一片奪得，儘管她未能親臨現場領獎，但仍透過電緯來新聞網 ・ 3 小時前
金馬62／奪影后哭到不成人形！范冰冰連線李安曝「無法來台」真相
金馬62／奪影后哭到不成人形！范冰冰連線李安曝「無法來台」真相EBC東森娛樂 ・ 12 小時前
林映唯今辦婚禮！老公甜吻告白「妳不再是一個人」讓她泛淚
林映唯年初被交往三年多的男友Richard求婚成功，飛往充滿浪漫氣息的羅馬拍攝婚紗，今（21）日終於舉辦婚禮，正式升格為夫妻，下午先於萬豪酒店戶外場地舉行證婚儀式。證婚戶外區以「野性自然」為主題，只見這對新人緩步出場，現場賓客尖叫及掌聲不斷。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
范冰冰工作室喊「寶島女主角」急刪文！首發聲貼文也消失
娛樂中心／楊佩怡報導第62屆金馬獎在22日順利落幕，中國女星范冰冰憑藉主演張吉安執導新片《地母》順利拿下影后。雖然范冰冰未出席頒獎典禮，由導演代為領獎，不過她也透過電話來致詞。事後，范冰冰的工作室在微博發出一條祝賀文，內容提到「來自寶島的最佳女主角」，立刻引發網友熱議，但該篇貼文目前已悄悄下架。民視 ・ 41 分鐘前
祝福范冰冰被全平台404！曬懵照喊幸福也消失 陸網友喊過分：承認別人優秀這麼難嗎？
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導中國女星范冰冰昨（22）日憑藉《地母》拿下金馬獎最佳女主角，正在外地拍戲的她無法出席，由導演張吉安代領獎項，並與她現...FTNN新聞網 ・ 1 小時前
金馬62／林依晨、張孝全主演《深度安靜》入圍7項全摃龜 瞿友寧不捨發聲
導演暨編劇沈可尚在拍了25年紀錄長片與短片後，找到非拍不可的題材，多年後他的首部劇情長片《深度安靜》終於問世。《深度安靜》也在本屆金馬獎入圍7項大獎，包含最佳男主角、最佳女主角、最佳男配角、最佳新導演、最佳改編劇本、最佳攝影以及最佳美術設計，不過最後全數零得...CTWANT ・ 4 小時前
金馬62/范冰冰視訊導演 見獎座「哭成大花臉」畫面曝
第62屆金馬獎昨（22）日在台北流行音樂中心登場，大陸女星范冰冰以《地母》獲得最佳女主角獎，金馬執委會公開後台影片，范冰冰與導演張吉安視訊，她聽聞消息後爆哭成大花臉，一邊捏著鼻子又哭又笑。中天新聞網 ・ 6 小時前
「電話另一頭哭慘」范冰冰摘金馬影后 「6天前就拿到簽證」未出席原因曝光！
即時中心／綜合報導第62屆金馬獎在昨（22）日順利落幕，中國女星范冰冰憑藉主演張吉安執導新片《地母》順利拿下影后，但她人並未出席典禮，由導演代為領獎。23日凌晨，張吉安攜同片演員許恩怡、白潤音一同出席慶功宴，也解釋范冰冰最終無法來台出席，是因為接下了新工作。導演李安也現身慶功宴現場，並與范冰冰通上電話。民視 ・ 6 小時前
中國演員范冰冰奪金馬影后！賴清德：在自由之地看見每種故事
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導第62屆金馬獎昨(11/22)舉行頒獎典禮，台灣演員張震、中國演員范冰冰分別拿下影帝、影后，總統賴清德表示，今年的獎項得主來...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
粿粿婚變後「同母異父富二代哥哥」韓秉融金援力挺 怒轟范姜彥豐「吃軟飯的爛人」
粿粿與范姜彥豐婚變鬧得滿城風雨，同母異父的哥哥韓秉融從頭到尾挺妹妹挺得毫不猶豫。據了解，韓秉融的生父家底極厚，前陣子過世後留下龐大基金會由他繼承，粿粿這邊的娘家經濟實力向來就不容小覷，也難怪韓秉融會直接開砲，說范姜這些年就是「吃軟飯」。鏡報 ・ 1 天前
金馬獎／范冰冰後台視訊畫面曝光！ 全程爆哭看著獎座
2025金馬獎（第62屆金馬獎）頒獎典禮11月22日於台北流行音樂中心登場，范冰冰以《地母》拿下最佳女主角獎，在後台領獎座時，導演張吉安幫她代領，導演全程跟她視訊，她哭到說不出話，一直捏著鼻子。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 12 小時前
金馬獎紅毯10美盤點！ 林依晨銀紫色禮服強勢登場 黃珮琪蕾絲內搭秀小心機
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間於台北流行音樂中心登場，這是屬於電影人的榮耀之夜，眾星盛裝現身紅毯，展現一年來淬鍊的實力與風采；其中擔任主持人的楊千霈、頒獎嘉賓桂綸鎂、入圍最佳女主角的黃珮琪都以一身黑禮服強勢登場，還有誰是紅毯上的絕美之星，以下為您盤點。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 18 小時前
台綜遭轟30年沒進步！她揭關鍵原因：掌握遙控器的人
台綜遭轟30年沒進步！她揭關鍵原因：掌握遙控器的人EBC東森娛樂 ・ 1 天前
甜到長螞蟻！李玉璽喝喜酒合體許允樂「親密摟腰」閃瞎網：真的好配
女星許允樂在今年（2025）大方認愛小6歲男星李玉璽後，越愛越高調，不時就會在社群中曝光兩人的生活點滴，昨（21日）許允樂曬出跟李玉璽「人生四格照」，讓網友看了紛紛直呼：「好閃」、「好甜好喜歡你們的互動」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
（影）（直擊）等了10年！子瑜燦笑揮手抵高雄 台粉大喊：歡迎回家
韓國天團TWICE成員子瑜出道10年，終於將在明天（22日）於高雄世運主場館演唱兩天，7名成員在下午2點多抵達小港機場，受到熱烈歡迎。而子瑜則在下午4時左右現身入境大廳，簡直要掀起暴動，粉絲大喊「歡迎回家」，現場十分熱烈。TWICE自2015年出道之後，從來沒有在台灣舉行公開活動，僅娜璉在今年夏天在自由時報 ・ 1 天前
范冰冰曬哭後懵照喊幸福！替大馬奪金馬影后 工作室說完「寶島最佳女主角」突刪文
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導范冰冰昨（22）日憑藉《地母》拿下金馬獎最佳女主角，正在外地拍戲的她無法出席，由導演張吉安代領獎項，並與她現場連線，...FTNN新聞網 ・ 4 小時前
粿粿爆出軌王子！狄志為逆風喊話「反而有些心疼她」 點出局勢失控關鍵原因
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導藝人范姜彥豐日前控訴王子（邱勝翊）偷情自己的妻子粿粿，並表示手上握有多項鐵證，粿粿隨後也發布17分鐘影片反控，雙方一...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
林依晨無緣影后！霸氣喊「會站在這裡一輩子」：遲早會拿到
第62屆金馬獎頒獎典禮昨（22）日登場，本屆最佳女主角獎堪稱「死亡之組」，入圍之一的林依晨產後短短五個月便強勢回歸，以藍紫漸層雕花禮服驚艷全場，不過最終影后由《地母》范冰冰拿下，與影后頭銜擦身而過。不過林依晨也不灰心，霸氣喊話「反正我會站在這裡一輩子，遲早會拿到」。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前