金馬62／范冰冰封后與李安連線通話 曝簽證辦好卻無法來

第62屆金馬獎落幕，最佳女主角由范冰冰奪下，抱回人生第一座金馬。（圖／翻攝自范冰冰IG）





第62屆金馬獎落幕，最佳女主角由范冰冰奪下，抱回人生第一座金馬，而事後劇組的慶功宴，導演李安也到現場親自祝賀，當場跟范冰冰連線通話，范冰冰也曝光，其實早就辦好簽證。

第62屆金馬獎，范冰冰憑藉著電影地母首度奪下金馬影后，另外電影也奪下三項大獎，而劇組在舉辦慶功宴時，導演李安也現身現場祝賀，還用電話遠端連線范冰冰。

金馬62最佳女主角得主范冰冰vs.導演李安：「（謝謝導演），吉安導演說你很喜歡我們這部電影，我們所有的人都很開心，很替他高興很替妳高興，（謝謝，謝謝導演，希望你一切都順利），順順利利我們一起開心。」

因為眼睛哭太腫，無法用視訊的方式跟大家分享喜悅。但從電話中還是能聽到范冰冰非常開心，在電話中不斷跟告白李安說喜歡他的電影，只是無法來到台灣參加金馬獎也讓他覺得很可惜。

根據了解，原本范冰冰早在6天前就已經拿到工作簽證，不過因為有其他既定行程，協調到最後無法排開才缺席。

