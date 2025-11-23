金馬62／范冰冰封后路最大勁敵 高伊玲「一票落敗」吐真實心聲！自認已得獎

范冰冰（左）打敗高伊玲奪金馬影后。翻攝微博、劉耀勻攝

范冰冰憑藉《地母》奪第62屆金馬獎影后寶座，評審透露她的最大競爭對手是《我家的事》高伊玲，兩人一路廝殺，甚至過程多次「只差一票」。高伊玲出席慶功時被問到此事，雖坦言遺憾，但表示：「我已經覺得我得獎了。」且是與「家人」們一起獲得全世界最大獎。

高伊玲出席慶功前就有看到評審說法，覺得很不可思議，居然能與國際等級的演員只差一票，沒有感到失落，反而給自己更多動力去繼續努力，並認為每個演員都有不同的特質跟優點。

高伊玲出席金馬獎。攝影組

《我家的事》導演潘客印獲得最佳改編劇本，由劉若英頒發給他，兩人也曾合作過《忘了我記得》，覺得這個意義很深刻，並透露劉若英偷偷在他耳邊用台語說：「別哭！」潘客印則形容，覺得自己在台上比想像中不緊張。

《我家的事》潘客印獲得最佳改編劇本。金馬執委會提供



