金馬62／范冰冰封后路最大勁敵 高伊玲「一票落敗」吐真實心聲！自認已得獎
范冰冰憑藉《地母》奪第62屆金馬獎影后寶座，評審透露她的最大競爭對手是《我家的事》高伊玲，兩人一路廝殺，甚至過程多次「只差一票」。高伊玲出席慶功時被問到此事，雖坦言遺憾，但表示：「我已經覺得我得獎了。」且是與「家人」們一起獲得全世界最大獎。
高伊玲出席慶功前就有看到評審說法，覺得很不可思議，居然能與國際等級的演員只差一票，沒有感到失落，反而給自己更多動力去繼續努力，並認為每個演員都有不同的特質跟優點。
劉若英頒獎給潘客印！耳邊喊話2個字
《我家的事》導演潘客印獲得最佳改編劇本，由劉若英頒發給他，兩人也曾合作過《忘了我記得》，覺得這個意義很深刻，並透露劉若英偷偷在他耳邊用台語說：「別哭！」潘客印則形容，覺得自己在台上比想像中不緊張。
更多鏡報報導
金馬62／曾敬驊7字招認感情現況 得獎痛哭獲關注！羞認從小被叫「愛哭誒」
金馬62／范冰冰奪后激動淚喊：重新來過！曝導演要求「摧毀臉」內幕
金馬62／紅毯五美+小可愛！女王、公主都來了 林依晨產後5個月現驚人狀態
其他人也在看
「臉被摧毀」值得了！范冰冰奪金馬62影后 哽咽吐「想重新來過」
金馬獎揭曉，范冰冰以《地母》一片勇奪第62屆金馬獎最佳女主角殊榮，透過電話連線方式出席頒獎典禮。在得獎消息公布時，導演張吉安一臉驚訝，隨後上台分享與范冰冰合作的感人經歷。范冰冰在片中飾演一位馬來西亞喪夫婦女，白天務農、晚上則化身解降師為村民治病，她不計形象的演出獲得評審高度肯定，被譽為突破性表現。這次獲獎對曾經歷各種風波的范冰冰而言格外有意義，也是繼一座金馬最佳女配角獎及2016年入圍女主角後的重要肯定。TVBS新聞網 ・ 14 小時前
金馬慶功／差范冰冰一票就奪影后！她聞訊嚇傻 嗨喊：已經覺得我得獎了
第六十二屆金馬獎最佳女主角由《地母》范冰冰奪回，再頒獎典禮後金馬執委會執行長聞天祥表示，高伊玲在《我家的事》中多階段呈現自然又具力量的情緒變化；范冰冰則在《地母》中「從肢體到語言，都完成讓評審耳目一新」。最後競爭集中在范冰冰與高伊玲兩人，最終由范冰冰勝出。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
金馬頒獎前夕...范冰冰驚喜發聲：愛你們呦 今現身台灣？微博曝行蹤
第62屆金馬獎今晚（11/22）頒獎，中國女星范冰冰以電影《地母》入圍最佳女主角，與林依晨、劉若英、高伊玲、方郁婷搶影后；而《地母》21日在頒獎典禮前夕的電影首映會上，范冰冰透過電話向粉絲發聲，，希望所有台灣的觀眾朋友朋友可以喜歡這部電影，也希望大家對這部電影有真正的感受，愛你們呦！粉絲關心范冰冰本人是否親征金馬，根據其微博、小紅書的位址在湖南。太報 ・ 1 天前
范冰冰奪金馬影后！工作室半夜突刪文「寶島的最佳女主角」 她再發文吐這句話
范冰冰以《地母》奪下第62屆金馬獎頒獎典禮的「最佳女主角」，雖然沒有到場，仍然用電話連線方式發表得獎感言，更一度哭到無法自己，隨後范冰冰工作室也發文祝賀，其中提到「來自寶島的最佳女主角」，沒想到該則貼文已經被悄悄刪除，范冰冰也發文曬出自拍，開心喊：「有點幸福。」鏡報 ・ 4 小時前
范冰冰奪金馬影后！中國0人在乎「沒報導、沒熱搜」
娛樂中心／楊佩怡報導第62屆金馬獎頒獎典禮22日晚間盛大登場，今年44歲中國女星范冰冰以新作《地母》同時入圍第62屆金馬獎女主角獎、第38屆東京國際影展。范冰冰雖連續9年未出席金馬獎，但仍憑藉高水準演技奪下第62屆金馬影后的殊榮；導演張吉安則現場連線范冰冰致詞，對方更是激動落淚。不過范冰冰得獎的消息，在中國社群平台上竟沒有任何新聞報導，也沒有在熱搜前50裡。民視 ・ 3 小時前
范冰冰奪影后首發文！「收600多則祝福訊息」她做1事：有點幸福，有點懵
第62屆金馬獎頒獎典禮昨（22）日登場，本屆最佳女主角獎堪稱「死亡之組」，由方郁婷《大濛》、劉若英《我們意外的勇氣》、林依晨《深度安靜》、高伊玲《我家的事》、范冰冰《地母》爭獎。最終影后由《地母》范冰冰拿下，導演張吉安上台代為領獎，並透過電話與范冰冰連線致詞。今（23）日凌晨范冰冰也在得獎後首度發文，表示「此刻，有點幸福，有點懵」，並透露自己爆啃了3隻大閘蟹。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
范冰冰被封殺7年奪金馬影后登熱搜 中國網友狂讚：涅槃重生
【緯來新聞網】第62屆金馬獎頒獎典禮於22日順利落幕。儘管中國官方已連續7年對金馬進行封鎖，大批中國緯來新聞網 ・ 1 小時前
MLB》受訪永遠離不開大谷！道奇老將無奈：多少會覺得煩
洛杉磯道奇老將羅哈斯（Miguel Rojas）近期在Podcast節目受訪時坦言，自從大谷翔平加盟後，媒體對這位日本巨星的高度關注，確實讓隊友在受訪和日常相處上產生不少壓力。他表示，身為大谷的隊友，無論是在世界大賽的精彩表現、日常訓練內容，甚至是比賽後的簡短聊天，都可能被媒體追問細節，「多少會覺得煩，也會有點不自在。」中時新聞網 ・ 1 天前
金馬62／李國煌調侃楊貴媚險「變臉」陳淑芳領獎喊：不漲價
金馬62／李國煌調侃楊貴媚險「變臉」陳淑芳領獎喊：不漲價EBC東森娛樂 ・ 5 小時前
金馬獎紅毯10美盤點！ 林依晨銀紫色禮服強勢登場 黃珮琪蕾絲內搭秀小心機
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間於台北流行音樂中心登場，這是屬於電影人的榮耀之夜，眾星盛裝現身紅毯，展現一年來淬鍊的實力與風采；其中擔任主持人的楊千霈、頒獎嘉賓桂綸鎂、入圍最佳女主角的黃珮琪都以一身黑禮服強勢登場，還有誰是紅毯上的絕美之星，以下為您盤點。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 18 小時前
甜到長螞蟻！李玉璽喝喜酒合體許允樂「親密摟腰」閃瞎網：真的好配
女星許允樂在今年（2025）大方認愛小6歲男星李玉璽後，越愛越高調，不時就會在社群中曝光兩人的生活點滴，昨（21日）許允樂曬出跟李玉璽「人生四格照」，讓網友看了紛紛直呼：「好閃」、「好甜好喜歡你們的互動」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
白冰冰41年前美照曝光！撞臉「周子瑜」引熱議
娛樂中心／李筱舲報導南韓女子天團 TWICE 將於今（22）、明（23）兩日在高雄世運主場館舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，這也是 TWICE 出道 10 年來首次以團體形式來台演出，讓許多台灣 ONCE 相當期待。而隨著「台灣女兒」周子瑜回娘家，先前有人在社群上分享資深藝人白冰冰 41 年前的年輕嫩照，被網封為「撞臉周子瑜」的話題，近日也再度引發熱議。民視 ・ 1 天前
Andy自爆「出門被3台車尾隨」：很恐怖！揭走鐘獎當天請保鑣內幕
YouTuber Andy日前在第七屆走鐘獎中獲得了「年度個人創作獎」，並在頒獎典禮上泛淚感謝一路支持他的粉絲與朋友。事實上他與眾量級的成員、前女友家寧地財務糾紛延燒至今，前不久才剛發現自己被跟車，為了安全起見，出席走鐘獎當天請了幾名保鑣。太報 ・ 23 小時前
金馬獎／范冰冰後台視訊畫面曝光！ 全程爆哭看著獎座
2025金馬獎（第62屆金馬獎）頒獎典禮11月22日於台北流行音樂中心登場，范冰冰以《地母》拿下最佳女主角獎，在後台領獎座時，導演張吉安幫她代領，導演全程跟她視訊，她哭到說不出話，一直捏著鼻子。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 12 小時前
穆熙妍揹Loro Piana 也穿FILA！低調貴氣，被譽為最沒有架子的百億千金！
穆熙妍隨著Z世代掀起的復古風潮延燒，雖然近期比較少在螢光幕前，但是《康熙來了》經典片段也被重新挖出，過去曾被蔡康永點名為「娛樂圈家裡最有錢的一個人」，穆熙妍也再度成為網友熱議焦點。這位出身太陽能大廠千女人我最大 ・ 2 天前
金馬獎完整得獎名單／范冰冰、張震奪最佳男女主角獎 《大濛》成最大贏家
第62屆金馬獎22日於台北流行音樂中心盛大舉辦，今年入圍競爭激烈，紅毯也星光熠熠。值得一提的是，7位金馬影后將齊聚，包含了、翁倩玉、楊貴媚、桂綸鎂、林嘉欣、謝盈萱、林品彤、鍾雪瑩。而《孤味》三姐妹謝盈萱、徐若瑄、孫可芳將一同頒發終身成就獎給片中的媽媽陳淑芳。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 23 小時前
陳匡怡金馬夜再談張孝全 重申「根本不想承認被他追求過」
41歲張孝全今年以《深度安靜》入圍第62屆金馬獎最佳男主角獎，昨(22日)他一身帥氣黑西裝現身，可惜最後未能拿獎；而過去和他傳過緋聞的女星陳匡怡，昨恰好有感而發在臉書發文，重申根本不想承認被他追求過。中時新聞網 ・ 5 小時前
蔡尚樺遭酸民嗆字彙量低、狂用支語 高EQ親自回應！招認全因有這愛好
蔡尚樺遭網友在社群上點名「字彙量太低」，直指她：「除了超級無敵不會講其他任何副詞，而且滿滿支語（中國詞彙）。」結果蔡尚樺親自「海巡」到了這篇貼文，高EQ回應了。鏡報 ・ 1 天前
郭書瑤西裝開深Ｖ「裡面0布料」！猛炸2巨獸萬人瘋看
娛樂中心／楊佩怡報導35歲女星郭書瑤當年憑藉「殺很大」廣告一夕成名，清純臉蛋與魔鬼身再加上可愛娃娃音，成為無數少男的夢中情人，跨足影視圈後也端出許多好作品，接連拿下金馬和金鐘獎項。不過成功轉型實力派演員，郭書瑤在社群仍保持發福利習慣，21日她連曬5張辣照，只見她穿著西裝外套，定睛一看衣服裡竟「一絲不掛」，豐滿上圍曲線全被看光。民視 ・ 1 天前
小英頂藍髮應援 TWICE首度來台與有榮焉
[NOWnews今日新聞]韓國天團TWICE本週六、日降臨高雄舉辦演唱會，同時也是團員周子瑜出道10年來首度來台開演唱會，讓歌迷ONCE們興奮又感動。對此前總統蔡英文今（23）日在社群平台上PO出與高...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前