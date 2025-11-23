金馬62/范冰冰封后遭官方噤聲？「吃蟹文」消失了 弟范丞丞沉默

中國大陸女星范冰冰22日憑藉電影《地母》榮獲第62屆金馬獎最佳女主角，然而，這一喜訊在大陸似乎遭到官方封鎖，相關討論在主流社群平台上幾乎銷聲匿跡，連范冰冰工作室及她本人的貼文也遭刪除。

范冰冰憑藉電影《地母》奪影后。（圖／海鵬 提供）

范冰冰因工作未能親自出席金馬獎頒獎典禮，由《地母》導演張吉安代為領獎，他與范冰冰進行電話連線，范冰冰在直播中哽咽表示：「感謝金馬獎的肯定，也感謝導演對我的信任。作為中國電影人，我期待在作品中傳遞更多價值。」她還特別將獎項獻給劇組台前幕後的所有人，並祝福華語電影生生不息。

金馬執委會公開後台影片，范冰冰與導演張吉安視訊，范冰冰捏著鼻子哭。（圖／翻攝自金馬影展Threads）

范冰冰在感言中謹慎發言。而范冰冰工作室在微博發文恭喜她榮獲「來自寶島的最佳女主角」，刻意避開敏感詞彙，但該貼文不久後仍被刪除。

范冰冰本人則發文提到回覆了600多條祝福訊息，並吃了三隻大閘蟹，表達幸福與茫然的心情，未提及金馬獎；然而，這篇貼文同樣在短時間內離奇消失。此外，范冰冰的弟弟范丞丞對姊姊的獲獎保持沉默，未公開表達任何祝賀。

范冰冰曬自拍照以及大嗑大閘蟹的照片，現已刪文。（圖／翻攝范冰冰微博）

回顧范冰冰的演藝之路，她在2018年因逃漏稅風波被罰款8.8億人民幣，隨後在大陸遭到全面封殺，演藝事業陷入低谷。近年來，她積極轉往海外發展，試圖重振聲勢，此次以《地母》奪下金馬影后，展現了堅韌與突破。

