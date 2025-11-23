金馬62／ 范冰冰封后首發文曬照 「收600則祝福訊息」：有點懵

范冰冰封后首發文曬照。（圖／翻攝自微博／范冰冰）

第62屆金馬獎於22日完美落幕，大陸女星范冰冰以《地母》獲得最佳女主角獎，她本人沒親臨現場，不過官方曝光她聽聞消息後大爆哭的畫面。范冰冰工作室隨後在微博發文喊「榮獲來自寶島的最佳女主角」，未料該則貼文隨後無預警刪除，而她本人則在23日凌晨低調發聲了。

《地母》導演張吉安在范冰冰拿下影后後與她視訊，在影片中可見她全程爆哭，拿著衛生紙捏著鼻子，相當激動。范冰冰工作室也在微博發文表示，「恭喜范冰冰憑藉《地母》中『鳳音』一角，榮獲來自寶島的最佳女主角！」並強調這份榮譽不僅屬於鳳音，更是對所有堅守演藝理想、深耕角色的創作者的致敬。

廣告 廣告

整篇貼文未提及「台灣」、「金馬獎」2詞，僅有提到「恭喜獲得來自寶島的最佳女主角」，並在配圖文字放上「榮獲第62屆金馬獎最佳女主角」，但貼文隨後遭刪除。雖原因成謎，但范冰冰本人23日凌晨在個人微博發文表示，「剛回覆完所有好友的600多條祝福訊息後，爆啃了3隻大閘蟹，此刻，有點幸福，有點懵……」，並附上自拍照，隨即引來大批粉絲留言祝賀。

本屆金馬獎最佳女主角獎堪稱「死亡之組」，由方郁婷《大濛》、劉若英《我們意外的勇氣》、林依晨《深度安靜》、高伊玲《我家的事》、范冰冰《地母》爭奪影后，最終由范冰冰拿下。

范冰冰封后首發文曬照。（圖／翻攝自微博／范冰冰）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

壓垮婚姻最後稻草？范姜彥豐婚後淪為業配配角 疑「整天在家打電動」讓粿粿凍未條

大苑子董座親赴果園道歉 農場再發聲：今年不賣任何一顆石虎柳丁給他們

台鐵車廂內抽菸遭車長廣播「請當人別當畜牲」 一票人讚爆：大快人心