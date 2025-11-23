金馬62 范冰冰封影后 張震奪影帝

第62屆金馬獎頒獎典禮22日圓滿落幕，最佳男主角由張震獲得。（杜宜諳攝）

第62屆金馬獎頒獎典禮22日圓滿落幕，今年影帝之爭，獎落《幸福之路》張震、影后由《地母》范冰冰奪下，最佳導演頒給香港導演《眾生相》李駿碩、最佳新導演則是韓裔加拿大籍《幸福之路》導演Lloyd Lee CHOI，最佳劇情長片頒給《大濛》，而《大濛》也囊括4項大獎，榮登今年的金馬大贏家。

影帝張震感謝評審的肯定，稱這次以非常放鬆狀態表演，「在紐約的兩個月中，我就是電影裡的角色，全心全意投入，我相信不論有沒有拿這個獎，我都盡力而為。」接著他感謝太太跟女兒及父親張國柱，「謝謝我的父親張國柱，讓我認識電影、相信電影、熱愛電影，把獎獻給熱愛電影的人，我也可以繼續熱愛電影下去。」

影后范冰冰雖然沒到場，由《地母》導演張吉安代她上台領獎，張吉安表示：「我問她，妳那麼辛苦爭取這個角色是為什麼？她說『我想要重新來過』。」接著張吉安在台上直接打電話給范冰冰。

范冰冰透過電話哽咽說，她正看著直播，謝謝金馬評審給予肯定，並深深感謝張吉安對她堅定不移的信任，讓她在片中的造型改造大翻轉，「張吉安問我願不願意讓他摧毀我的臉，我說奉陪到底；不只是外型上的轉變，也是靈魂的共振，引領我成長、感受到女性堅定的力量，再次感謝金馬獎一路以來支持華語電影的初心。」

最佳男配角由《我家的事》曾敬驊奪下，他領獎時哭個不停、一度泣不成聲，哽咽說：「我不太會說話，但是我真的做了蠻多勇敢的事，謝謝帶我進到電影世界的老師烈姐（李烈），謝謝電影讓我愛上這一切。」

最佳女配角由《人生海海》的陳雪甄拿下，她在片中飾演大馬華人，將口音練到毫無違和感，她上台領獎時忍不住淚崩，感謝這部片的導演廖克發的信任與引領，並向所有配角演員喊話，只要持續努力也會被看見。

馬士媛憑《左撇子女孩》奪下最佳新演員，她感謝劇組的所有人、家人、愛人和朋友，「謝謝你們在我好跟不好的時候，陪我度過所有的人生階段，謝謝這個產業努力不懈的人，才能讓我找到熱愛的事。」並分享她心中的金句：「很多時候重點不是在我們是誰，重點在於我們想要傳達的故事。」

終身成就獎頒給影后陳淑芳，由電影《孤味》中曾飾演她女兒的徐若瑄、謝盈萱、孫可芳頒獎，上演母女團聚，陳淑芳致詞說：「我希望能一輩子演下去，這是屬於我個人的『孤味』，我要感謝過去跟我合作的劇組夥伴，因為有你們的專業，我才能站在這裡。」最後她再度喊話：「我，陳淑芳，永遠不漲價。」

