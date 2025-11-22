金馬62／范冰冰封影后 為《地母》摧毀形象：我想重新來過
第62屆金馬獎今（22日）在台北流行音樂中心登場，最佳女主角獎由《地母》范冰冰奪得，導演張吉安代替她上台領獎，並現場連線范冰冰，讓她透過電話親自講述感言。
范冰冰在《地母》中，放下過去的包裝及形象，赤腳踩著牛糞，有著黝黑膚色、及一頭白髮，飾演一位喪夫的樸素農婦。導演張吉安表示，有次見到范冰冰走在田間跌倒，問她「妳那麼努力爭取這角色，為什麼」，她回答「我想重新來過」，這令張吉安非常印象深刻。
而張吉安現場用電話正在劇組拍戲的范冰冰，電話那頭瞬間傳來啜泣聲，范冰冰表示自己邊拍戲邊看著直播，她也回憶當時導演問她「願不願意讓我摧毀妳的臉」，她毫不猶豫回答「范冰冰奉陪到底」，她認為這次對外形的轉變，也讓她跟角色達到靈魂的共振，「讓我體會到身為女性身上的堅定力量」。
這是范冰冰個人第二座金馬獎，最後，范冰冰也特別感謝金馬獎，「謝謝金馬獎一路以來支持華語電影人的初心，願所有電影生生不息。」
