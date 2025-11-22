金馬62／范冰冰對決高伊玲勝出！《大濛》一票險勝 聞天祥：競賽是殘酷的

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／台北報導

第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日於台北流行音樂中心圓滿落幕。最佳劇情片最終是《大濛》一票險勝《眾生相》而稍早評審也提到當時是做了很激烈的討論。女主角部分，金馬執委會執行長聞天祥表示，最後與范冰冰競爭的是《我家的事》的高伊玲。

范冰冰對決高伊玲勝出。（圖／翻攝自微博、IG）

聞天祥指出，范冰冰從肢體到語言，她從極度的從容到崩潰，都令人耳目一新，而與范冰冰廝殺到最後的則是《我家的事》的高伊玲，聞天祥稱讚，她在片中無論哪一個階段，表演都十分自然且吸引人，可惜競賽是殘酷的，最後是由范冰冰勝出。

至於本屆男主角，聞天祥表示，許瑞奇有笑有淚、張孝全在片中充滿爆發麗的演出，藍葦華也有不錯的表現，可惜戲份分散，而最後與張震競爭到最後的柯偉林表現充滿創造力，且他的節奏讓悲情與喜感並存，聞天祥透露張震之所以勝出的原因，是張震在片中雖鮮少對白，但有許多獨角戲，「這個情況下容易流於誇張，但張震豪不誇張，且充滿韻味。」

男女配角的選擇，聞天祥透露，曾敬驊在一開始就順利拿到多數票勝出，「無論是角色的成長，還是他在內容中提供一個非常可愛而精準的喜感，以及他在肢體表演上面的大幅進步，其實（評審）都給了很高的評價。」，女配角則是每一位都討論過後，最終票數都集中在陳雪甄身上，就如同剛剛訪問時所說，她為演出一名土身土長的馬來西亞女性，在語言、口音上下了很大的功夫。





