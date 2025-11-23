金馬62／范冰冰工作室喊「寶島影后」突刪文 本尊再發聲曝狀態

范冰冰憑藉《地母》的鳳音一角奪得影后，開心地嗑了3隻大閘蟹。（圖／翻攝自范冰冰微博）





第62屆金馬獎頒獎典禮昨（22）日落幕，范冰冰憑藉《地母》的鳳音一角奪得影后，雖然她本人未能出席，但導演張吉安代替領獎時，當場電話連線讓范冰冰致詞，范冰冰工作室也在微博發文報喜，寫下「榮獲來自寶島的最佳女主角」，不過隨後就將貼文刪除。今（23）日凌晨范冰冰再曬出自拍照，表示回覆完600多條好友的祝福訊息後，爆啃了3隻大閘蟹。

范冰冰工作室昨晚在微博發文，「恭喜范冰冰憑藉《地母》中『鳳音』一角，榮獲來自寶島的最佳女住角！」文中表示，鳳音承載大地的堅韌與女性的覺醒，每一個眼神與肢體張力，都是對角色靈魂的深度叩問，謝謝評審、劇組及觀眾，「未來，冰冰將繼續以敬畏之心，探索更多角色，用作品回應期待。」

不過這則發文卻不知為何刪除了，今日一早查看微博，已不見相關貼文。范冰冰則是凌晨在自己的微博曬出自拍照，可以看到她沒有特別打扮，近乎素顏的淡雅妝容，眼睛還是剛哭過的模樣，一頭長髮隨意散落在肩脖，第二張照片則是吃完的螃蟹殼，范冰冰表示，剛回覆完所有好友的600多條祝福訊息後，爆啃了3隻大閘蟹，「此刻，有點幸福，有點懵......」

貼文引發網友熱議，「你永遠是我心中的最佳女主角」「從聽到你的名字那一刻我就一直哭」「我真的興奮到現在沒睡」「你看，花期或許會遲到，但永遠不會缺席。」「巨星你是最棒的」「謝謝你沒有放棄，謝謝你一直在路上」。

