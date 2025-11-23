金馬62／范冰冰工作室喊「寶島影后」突刪文 本尊再發聲曝狀態
第62屆金馬獎頒獎典禮昨（22）日落幕，范冰冰憑藉《地母》的鳳音一角奪得影后，雖然她本人未能出席，但導演張吉安代替領獎時，當場電話連線讓范冰冰致詞，范冰冰工作室也在微博發文報喜，寫下「榮獲來自寶島的最佳女主角」，不過隨後就將貼文刪除。今（23）日凌晨范冰冰再曬出自拍照，表示回覆完600多條好友的祝福訊息後，爆啃了3隻大閘蟹。
范冰冰工作室昨晚在微博發文，「恭喜范冰冰憑藉《地母》中『鳳音』一角，榮獲來自寶島的最佳女住角！」文中表示，鳳音承載大地的堅韌與女性的覺醒，每一個眼神與肢體張力，都是對角色靈魂的深度叩問，謝謝評審、劇組及觀眾，「未來，冰冰將繼續以敬畏之心，探索更多角色，用作品回應期待。」
不過這則發文卻不知為何刪除了，今日一早查看微博，已不見相關貼文。范冰冰則是凌晨在自己的微博曬出自拍照，可以看到她沒有特別打扮，近乎素顏的淡雅妝容，眼睛還是剛哭過的模樣，一頭長髮隨意散落在肩脖，第二張照片則是吃完的螃蟹殼，范冰冰表示，剛回覆完所有好友的600多條祝福訊息後，爆啃了3隻大閘蟹，「此刻，有點幸福，有點懵......」
貼文引發網友熱議，「你永遠是我心中的最佳女主角」「從聽到你的名字那一刻我就一直哭」「我真的興奮到現在沒睡」「你看，花期或許會遲到，但永遠不會缺席。」「巨星你是最棒的」「謝謝你沒有放棄，謝謝你一直在路上」。
【更多東森娛樂報導】
高市早苗「台灣有事論」引爆中日危機！4台灣藝人轉發反日宣言
台語歌手開刀後變植物人！臥床285天亡 家屬怒告醫院
「富二代」哥哥拿遺產金援粿粿 曾批范姜彥豐吃軟飯
其他人也在看
范冰冰奪金馬影后！工作室半夜突刪文「寶島的最佳女主角」 她再發文吐這句話
范冰冰以《地母》奪下第62屆金馬獎頒獎典禮的「最佳女主角」，雖然沒有到場，仍然用電話連線方式發表得獎感言，更一度哭到無法自己，隨後范冰冰工作室也發文祝賀，其中提到「來自寶島的最佳女主角」，沒想到該則貼文已經被悄悄刪除，范冰冰也發文曬出自拍，開心喊：「有點幸福。」鏡報 ・ 3 小時前
華商徐家樹 6425萬元買下緬街置地大廈
皇后區開發商徐家樹(Chris Jia Shu Xu)旗下公司近期再度擴張其在法拉盛的商業地產版圖，仲介公司JLL證實，...世界日報World Journal ・ 23 小時前
《大濛》奪4+1獎成最大贏家 製片：希望對票房有幫助
台北市 / 綜合報導 第62屆金馬獎昨晚在台北流行音樂中心盛大登場。《大濛》成最大贏家。《大濛》一舉拿下最佳造型設計、最佳美術設計、最佳原著劇本、最佳劇情片，以及 觀眾票選最佳影片 ，在後台接受訪問時，監製李烈坦言心情相當興奮，感嘆「金馬是全世界最難猜的獎」，也坦言希望拿獎後對票房有幫助。 原始連結華視影音 ・ 5 小時前
彰化多路口現「三角形神祕標示」！ 縣府：地籍航測作業
彰化縣 / 綜合報導 彰化市區好幾條馬路的路口，出現綠底、紅三角的奇特圖案，民眾看不懂是什麼意思，還以為是核災的圖案，或者炸彈要鎖定的地方，網路上沒有相關消息，現場也沒有任何告示，就連市長也一頭霧水，不知道是什麼作用，經過追查，原來是縣府地政單位，在進行地籍圖的航空測量作業，因為是第一次委外辦理，沒有知會其他公務單位，雖然作業時間只有一天，就馬上撤除，但還是造成民眾的困擾，相關疏失，縣府承諾會檢討改進。馬路路邊出現綠色底圖正方形圖案，邊框是白色，裡面有6個向心狀的紅色三角形，是交通標線施工標記，還是有其他的意思，民眾有看沒有懂，民眾說：「不知道什麼意思啊，像核災這樣，要戰爭了，看了好可怕。」奇特的帆布標示圖案，就在彰化市中華路開化寺的前面，還不只有這裡，100公尺外三角公園的圓環路口，也可以看到，民眾說：「市區都有，不曉得是不是那個炸彈落地的地方，有可能那邊要設計什麼東西吧。」網路上沒有相關消息，現場也沒有任何說明告示，市長也是一頭霧水，今（22）日上午他親自到場關切，彰化市長林世賢說：「原來是地政單位，在做航照測量標記的地方。」地上的帆布圖案已經撤除，現場還看得到噴漆編號的字樣，原來是為了拍照臨時作的標記，但公路局強調，如果民眾沒有經過申請，就在省道公路被放上奇特的圖案，影響交通安全，依法可以開罰，公路局彰化工務段段長廖志彬說：「公路設施上，不能擅自改變與使用，違反這個規定，其實是有罰責。」到底是誰放置這些測量標記的圖案，原來是縣府地政處，委外辦理測量的作業，主要是進行都市計畫，地形圖的套疊增加地籍圖的精確度，作業時間只有昨（21）日這一天，當天測量完成就馬上撤除，沒有任何監視蒐集個資或治安的用途。彰化地政事務所主任陳易宏說：「這個是比較新的作業方式，我們也第一次來委外，爾後我們會來加強事先的溝通，來避免造成民眾的疑慮跟困擾。」三角形的神 祕 標示，只有快閃彰化一天，縣府強調，測量作業對於後續公共工程的治理都很有幫助，但事前沒有做好跨單位的知會，相關缺失會檢討改進。 原始連結華視影音 ・ 18 小時前
租屋市場亂象頻傳！「租霸」肆虐 修法讓惡意房客提前下車
「租霸下車條款」修法有望！內政部提出租賃專法修正草案，增訂房東可在租客惡意欠租、妨礙安寧或從事非法活動時提前終止租約。此舉正是因應近年租屋糾紛頻傳，許多房東慘遭「租霸」毀屋，甚至造成高達20萬元的鉅額損失。依照現有法條，房東驅逐問題租客須等候冗長法律程序，往往導致雙重損失。而隨著租賃住宅服務業者在3年內暴增803家，凸顯了完善租屋法規的迫切性！TVBS新聞網 ・ 16 小時前
日中關係惡化！陸大使館突嗆「釣魚臺屬於中國」 日網一面倒轟：太離譜
日本首相高市早苗「台灣有事」說引發中國強烈反彈，不僅呼籲中國公民勿赴日旅遊，更祭出禁止水產進口等措施。怎料，中國駐日本大使館昨（21）日突發文嗆，釣魚島（台灣稱釣魚臺）及其附屬島嶼是中國固有領土，更稱中國海警船在「自家領海」內巡航執法正當合法，貼文一出，立刻引發日本網友不滿，直呼「大使館發這種內容太離譜！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
許秋月守著製作槺榔掃帚手藝（1） (圖)
塑膠掃把問市後，傳統槺榔掃帚逐漸沒落，目前乎沒人會做，住嘉義縣朴子市德興里的年過7旬許秋月守著這門技藝半世紀，還創新製作迷你版吊飾。中央社 ・ 4 小時前
甜到長螞蟻！李玉璽喝喜酒合體許允樂「親密摟腰」閃瞎網：真的好配
女星許允樂在今年（2025）大方認愛小6歲男星李玉璽後，越愛越高調，不時就會在社群中曝光兩人的生活點滴，昨（21日）許允樂曬出跟李玉璽「人生四格照」，讓網友看了紛紛直呼：「好閃」、「好甜好喜歡你們的互動」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
白冰冰41年前美照曝光！撞臉「周子瑜」引熱議
娛樂中心／李筱舲報導南韓女子天團 TWICE 將於今（22）、明（23）兩日在高雄世運主場館舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，這也是 TWICE 出道 10 年來首次以團體形式來台演出，讓許多台灣 ONCE 相當期待。而隨著「台灣女兒」周子瑜回娘家，先前有人在社群上分享資深藝人白冰冰 41 年前的年輕嫩照，被網封為「撞臉周子瑜」的話題，近日也再度引發熱議。民視 ・ 1 天前
粿粿婚變後「同母異父富二代哥哥」韓秉融金援力挺 怒轟范姜彥豐「吃軟飯的爛人」
粿粿與范姜彥豐婚變鬧得滿城風雨，同母異父的哥哥韓秉融從頭到尾挺妹妹挺得毫不猶豫。據了解，韓秉融的生父家底極厚，前陣子過世後留下龐大基金會由他繼承，粿粿這邊的娘家經濟實力向來就不容小覷，也難怪韓秉融會直接開砲，說范姜這些年就是「吃軟飯」。鏡報 ・ 1 天前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 3 天前
Andy自爆「出門被3台車尾隨」：很恐怖！揭走鐘獎當天請保鑣內幕
YouTuber Andy日前在第七屆走鐘獎中獲得了「年度個人創作獎」，並在頒獎典禮上泛淚感謝一路支持他的粉絲與朋友。事實上他與眾量級的成員、前女友家寧地財務糾紛延燒至今，前不久才剛發現自己被跟車，為了安全起見，出席走鐘獎當天請了幾名保鑣。太報 ・ 22 小時前
粿粿爆出軌王子！狄志為逆風喊話「反而有些心疼她」 點出局勢失控關鍵原因
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導藝人范姜彥豐日前控訴王子（邱勝翊）偷情自己的妻子粿粿，並表示手上握有多項鐵證，粿粿隨後也發布17分鐘影片反控，雙方一...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
穆熙妍揹Loro Piana 也穿FILA！低調貴氣，被譽為最沒有架子的百億千金！
穆熙妍隨著Z世代掀起的復古風潮延燒，雖然近期比較少在螢光幕前，但是《康熙來了》經典片段也被重新挖出，過去曾被蔡康永點名為「娛樂圈家裡最有錢的一個人」，穆熙妍也再度成為網友熱議焦點。這位出身太陽能大廠千女人我最大 ・ 2 天前
金馬獎／范冰冰後台視訊畫面曝光！ 全程爆哭看著獎座
2025金馬獎（第62屆金馬獎）頒獎典禮11月22日於台北流行音樂中心登場，范冰冰以《地母》拿下最佳女主角獎，在後台領獎座時，導演張吉安幫她代領，導演全程跟她視訊，她哭到說不出話，一直捏著鼻子。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 12 小時前
金馬獎紅毯10美盤點！ 林依晨銀紫色禮服強勢登場 黃珮琪蕾絲內搭秀小心機
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間於台北流行音樂中心登場，這是屬於電影人的榮耀之夜，眾星盛裝現身紅毯，展現一年來淬鍊的實力與風采；其中擔任主持人的楊千霈、頒獎嘉賓桂綸鎂、入圍最佳女主角的黃珮琪都以一身黑禮服強勢登場，還有誰是紅毯上的絕美之星，以下為您盤點。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 17 小時前
陳匡怡金馬夜再談張孝全 重申「根本不想承認被他追求過」
41歲張孝全今年以《深度安靜》入圍第62屆金馬獎最佳男主角獎，昨(22日)他一身帥氣黑西裝現身，可惜最後未能拿獎；而過去和他傳過緋聞的女星陳匡怡，昨恰好有感而發在臉書發文，重申根本不想承認被他追求過。中時新聞網 ・ 5 小時前
金馬獎完整得獎名單／范冰冰、張震奪最佳男女主角獎 《大濛》成最大贏家
第62屆金馬獎22日於台北流行音樂中心盛大舉辦，今年入圍競爭激烈，紅毯也星光熠熠。值得一提的是，7位金馬影后將齊聚，包含了、翁倩玉、楊貴媚、桂綸鎂、林嘉欣、謝盈萱、林品彤、鍾雪瑩。而《孤味》三姐妹謝盈萱、徐若瑄、孫可芳將一同頒發終身成就獎給片中的媽媽陳淑芳。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 23 小時前
蔡尚樺遭酸民嗆字彙量低、狂用支語 高EQ親自回應！招認全因有這愛好
蔡尚樺遭網友在社群上點名「字彙量太低」，直指她：「除了超級無敵不會講其他任何副詞，而且滿滿支語（中國詞彙）。」結果蔡尚樺親自「海巡」到了這篇貼文，高EQ回應了。鏡報 ・ 1 天前
郭書瑤西裝開深Ｖ「裡面0布料」！猛炸2巨獸萬人瘋看
娛樂中心／楊佩怡報導35歲女星郭書瑤當年憑藉「殺很大」廣告一夕成名，清純臉蛋與魔鬼身再加上可愛娃娃音，成為無數少男的夢中情人，跨足影視圈後也端出許多好作品，接連拿下金馬和金鐘獎項。不過成功轉型實力派演員，郭書瑤在社群仍保持發福利習慣，21日她連曬5張辣照，只見她穿著西裝外套，定睛一看衣服裡竟「一絲不掛」，豐滿上圍曲線全被看光。民視 ・ 1 天前