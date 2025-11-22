金馬62／范冰冰工作室發文 恭喜「來自寶島的最佳女主角」

范冰冰（右）獲得第62屆金馬獎最佳女主角獎。翻攝飯冰冰微博

第62屆金馬獎今（22日）晚於台北流行音樂中心盛大舉行，典禮於晚間7點正式展開，沒有主持人，而是以表演節目和頒獎串聯「過去、現在、未來」三個篇章。今年最佳女主角獎由范冰冰獲得，不過很可惜，她本人無法到現場，僅能透過導演電話連線，范冰冰工作室也更新了微博。

范冰冰工作室微博寫道：「恭喜范冰冰憑借《地母》中『鳳音』一角，榮獲來自寶島的最佳女主角！鳳音承載大地的堅韌與女性的覺醒，每一個眼神與肢體的張力，都是對角色靈魂的深度叩問。」范冰冰與導演通話時，也聽得出來她哭了，她很感謝金馬獎主委會給予的肯定。

范冰冰成為金馬影后。翻攝范冰冰微博

范冰冰回憶起當時跟導演一段有趣的對話，導演問道：「妳願不願意讓我摧毀妳的臉。」范冰冰說：「我記得我當初毫不猶豫地回答，我說『范冰冰奉陪到底』，其實不僅是一個對角色的承諾，也是一場義無返顧的相信。」她特別感謝導演對自己堅定不移的信任。

范冰冰工作室微博發文全文。翻攝范冰冰工作室微博



