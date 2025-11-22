金馬62／范冰冰工作室發文 恭喜「來自寶島的最佳女主角」
第62屆金馬獎今（22日）晚於台北流行音樂中心盛大舉行，典禮於晚間7點正式展開，沒有主持人，而是以表演節目和頒獎串聯「過去、現在、未來」三個篇章。今年最佳女主角獎由范冰冰獲得，不過很可惜，她本人無法到現場，僅能透過導演電話連線，范冰冰工作室也更新了微博。
范冰冰工作室微博寫道：「恭喜范冰冰憑借《地母》中『鳳音』一角，榮獲來自寶島的最佳女主角！鳳音承載大地的堅韌與女性的覺醒，每一個眼神與肢體的張力，都是對角色靈魂的深度叩問。」范冰冰與導演通話時，也聽得出來她哭了，她很感謝金馬獎主委會給予的肯定。
范冰冰回憶起當時跟導演一段有趣的對話，導演問道：「妳願不願意讓我摧毀妳的臉。」范冰冰說：「我記得我當初毫不猶豫地回答，我說『范冰冰奉陪到底』，其實不僅是一個對角色的承諾，也是一場義無返顧的相信。」她特別感謝導演對自己堅定不移的信任。
更多鏡報報導
金馬62／《地母》奪獎！范冰冰在哪裡？ 導演張吉安喊話：相信妳可以重新來過
金馬62／張震2度奪金馬影帝 謝謝攝影師捕捉「我一點點小小的眼神」
金馬62／台語歌后李竺芯表演「獲網友盛讚」 大螢幕追憶「大S、坣娜、鄒森現身」
其他人也在看
金馬62/范冰冰確定不出席！導演張吉安鬆口吐：她有很多遺憾
中國大陸女星范冰冰今年以電影《地母》入圍第62屆金馬獎「最佳女主角獎」，外界相當關注她是否會來台出席典禮，近期更出現不少傳聞，指出她有可能直接搭私人專機抵台。對此，稍早導演張吉安鬆口證實，范冰冰人不在台灣，今晚確定不會出席金馬獎。中天新聞網 ・ 17 小時前
金馬62／戴佩妮奪最佳原創電影歌曲獎 現場表演遭PTT評：悲劇
第62屆金馬獎今（22日）晚於台北流行音樂中心盛大舉行，星光大道於晚間5點半登場，典禮於晚間7點正式展開，沒有主持人，而是以表演節目和頒獎串聯「過去、現在、未來」三個篇章。戴佩妮在表演時，卻被網友評論為「悲劇」。鏡報 ・ 16 小時前
金馬62／范冰冰突襲典禮？知情人士曝「恐搭私人飛機來」 傳飯店被包下
第62屆金馬獎今（22）日晚間在台北流行音樂中心登場，今年不僅入圍名單戰況激烈，《大濛》《地母》《我家的事》《左撇子女孩》等多部強片全面開火，典禮本身的規模與話題也同樣升級。其中最受國際關注的焦點之一，落在以《地母》入圍影后的范冰冰身上。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
張震3輪勝出金馬稱帝 影后范冰冰險勝高伊玲
（中央社記者洪素津台北23日電）金馬62落幕，最佳男、女主角和最佳劇情片競爭激烈，影帝第3輪才由張震勝出，影后由高伊玲和范冰冰拚到最後，評審特別讚揚高伊玲完美詮釋片中的人生階段，但仍惜敗范冰冰。中央社 ・ 12 小時前
金馬62／導演證實范冰冰不出席！他親曝：隨時關注
娛樂中心／饒婉馨報導第62屆金馬獎今（22）日晚間於台北流行音樂中心盛大舉行，許多優秀電影人齊聚一堂，希望成功拿下獎座。中國女星范冰冰以《地母》入圍金馬62最佳女主角，外界都非常期待她是否會現身紅毯，有傳聞她包機來台灣參加典禮，不過稍早導演張吉安也證實她「人不在台灣」。民視 ・ 17 小時前
金馬62／范冰冰與「她」鬥到最後！《大濛》一票險勝《眾生相》
第62屆金馬獎圓滿落幕，最佳劇情片由《大濛》奪得，最佳男主角由張震憑《幸福之路》獲得，最佳女主角則由范冰冰以《地母》勝出。金馬執委會執行長聞天祥表示，今年最佳劇情片、影帝與影后獎項競爭激烈，評審討論過台視新聞網 ・ 12 小時前
范冰冰走出低谷獲影后 陸網友指金馬獎專業有格局
（中央社記者張淑伶上海22日電）中國女星范冰冰以「地母」在金馬獎封后。許多大陸網友在微博上恭喜她，稱走出低谷的她「生命力頑強」，也提到「金馬獎的格局與包容」。范冰冰曾因逃漏稅被當局重罰，日前才表示「七年了，關關難過關關過」。中央社 ・ 12 小時前
金馬62紅毯｜范冰冰不來了！「心與金馬同在」 張吉安證實：她很遺憾
范冰冰以《地母》入圍第62屆金馬獎，對於是否親自來台領獎成為焦點，導演張吉安走紅毯時透露她「沒有在台灣」，但若得獎他會在台上打越洋電話恭喜她。太報 ・ 18 小時前
金馬62／評審內幕！范冰冰和她爭到最後 《大濛》1票險勝拿最佳影片
【緯來新聞網】「第62屆金馬獎」昨晚（22日）順利結束，執委會主席執行長聞天祥分享賽況內幕，透露范冰緯來新聞網 ・ 12 小時前
金馬62／追憶大S、顏正國、坣娜 生前身影再現引網淚崩
【緯來新聞網】第62屆金馬獎頒獎典禮於11月22日在台北流行音樂中心舉行。曾奪得本屆金曲獎台語女歌手緯來新聞網 ・ 14 小時前
甜到長螞蟻！李玉璽喝喜酒合體許允樂「親密摟腰」閃瞎網：真的好配
女星許允樂在今年（2025）大方認愛小6歲男星李玉璽後，越愛越高調，不時就會在社群中曝光兩人的生活點滴，昨（21日）許允樂曬出跟李玉璽「人生四格照」，讓網友看了紛紛直呼：「好閃」、「好甜好喜歡你們的互動」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
金馬獎慶功／范冰冰「六天前就拿到簽證」當場和李安講電話：要一起開心
范冰冰以《地母》榮獲第62屆金馬獎最佳女主角，可惜她未能親自出席領獎，僅能透過電話傳達激動和感恩心情。在慶功宴上，導演張吉安再次撥電話給范冰冰，開心笑說晚上不用睡了，因為有600多則恭賀訊息要回覆。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 6 小時前
白冰冰41年前美照曝光！撞臉「周子瑜」引熱議
娛樂中心／李筱舲報導南韓女子天團 TWICE 將於今（22）、明（23）兩日在高雄世運主場館舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，這也是 TWICE 出道 10 年來首次以團體形式來台演出，讓許多台灣 ONCE 相當期待。而隨著「台灣女兒」周子瑜回娘家，先前有人在社群上分享資深藝人白冰冰 41 年前的年輕嫩照，被網封為「撞臉周子瑜」的話題，近日也再度引發熱議。民視 ・ 1 天前
Andy自爆「出門被3台車尾隨」：很恐怖！揭走鐘獎當天請保鑣內幕
YouTuber Andy日前在第七屆走鐘獎中獲得了「年度個人創作獎」，並在頒獎典禮上泛淚感謝一路支持他的粉絲與朋友。事實上他與眾量級的成員、前女友家寧地財務糾紛延燒至今，前不久才剛發現自己被跟車，為了安全起見，出席走鐘獎當天請了幾名保鑣。太報 ・ 21 小時前
穆熙妍揹Loro Piana 也穿FILA！低調貴氣，被譽為最沒有架子的百億千金！
穆熙妍隨著Z世代掀起的復古風潮延燒，雖然近期比較少在螢光幕前，但是《康熙來了》經典片段也被重新挖出，過去曾被蔡康永點名為「娛樂圈家裡最有錢的一個人」，穆熙妍也再度成為網友熱議焦點。這位出身太陽能大廠千女人我最大 ・ 2 天前
陳匡怡金馬夜再談張孝全 重申「根本不想承認被他追求過」
41歲張孝全今年以《深度安靜》入圍第62屆金馬獎最佳男主角獎，昨(22日)他一身帥氣黑西裝現身，可惜最後未能拿獎；而過去和他傳過緋聞的女星陳匡怡，昨恰好有感而發在臉書發文，重申根本不想承認被他追求過。中時新聞網 ・ 4 小時前
林依晨無緣影后！霸氣喊「會站在這裡一輩子」：遲早會拿到
第62屆金馬獎頒獎典禮昨（22）日登場，本屆最佳女主角獎堪稱「死亡之組」，入圍之一的林依晨產後短短五個月便強勢回歸，以藍紫漸層雕花禮服驚艷全場，不過最終影后由《地母》范冰冰拿下，與影后頭銜擦身而過。不過林依晨也不灰心，霸氣喊話「反正我會站在這裡一輩子，遲早會拿到」。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
郭書瑤西裝開深Ｖ「裡面0布料」！猛炸2巨獸萬人瘋看
娛樂中心／楊佩怡報導35歲女星郭書瑤當年憑藉「殺很大」廣告一夕成名，清純臉蛋與魔鬼身再加上可愛娃娃音，成為無數少男的夢中情人，跨足影視圈後也端出許多好作品，接連拿下金馬和金鐘獎項。不過成功轉型實力派演員，郭書瑤在社群仍保持發福利習慣，21日她連曬5張辣照，只見她穿著西裝外套，定睛一看衣服裡竟「一絲不掛」，豐滿上圍曲線全被看光。民視 ・ 1 天前
蔡尚樺遭酸民嗆字彙量低、狂用支語 高EQ親自回應！招認全因有這愛好
蔡尚樺遭網友在社群上點名「字彙量太低」，直指她：「除了超級無敵不會講其他任何副詞，而且滿滿支語（中國詞彙）。」結果蔡尚樺親自「海巡」到了這篇貼文，高EQ回應了。鏡報 ・ 22 小時前
家寧52萬IG突消失蒸發！疑似新帳號曝光「秒圍剿」網一面倒檢舉灌爆
YouTuber團體「眾量級」前情侶檔的張家寧（家寧） 近日再度成為話題焦點。她原本擁有超過52萬粉絲追蹤的社群Instagram 帳號與 Threads 帳號，今（22）日無預警突然全部消失，引發粉絲與網友熱議。不少人猜測，她的帳號恐遭到大量檢舉下架，甚至有網友在社群上發起「繼續檢舉行動」，希望連她的YouTube頻道也能被封鎖。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前