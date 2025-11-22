金馬62／范冰冰奪影后電話連線暴哭 後台視訊簽收獎座
不負眾望！范冰冰強勢奪下第62屆金馬獎最佳女主角，在《地母》中的精湛演出再獲肯定。雖然未能到場，但她透過導演張吉安的電話連線向現場致意，並在後台以視訊方式簽收獎座，影后桂冠當之無愧。
導演張吉安在台上提到，范冰冰將以「特別的方式」出現。他說，當初自己仍在猶豫是否讓范冰冰演出《地母》時，兩人曾一同前往家鄉稻田勘景，范冰冰在途中跌倒。休息時，張吉安問她為何如此努力爭取角色，范冰冰的回應是「我想重新來過。」
隨後張吉安以電話連線范冰冰。她在電話那端語帶哽咽地向現場致意，表示自己因正在拍戲無法到場，透過直播見證得獎瞬間，感到十分開心。她感謝金馬獎評審的肯定，也感謝張吉安導演一路以來堅定的信任。
范冰冰提到，當初與導演討論角色時，導演曾問她是否願意為戲「摧毀自己的臉」，而自己毫不猶豫地答應「范冰冰奉陪到底」，她認為這不僅是對角色的承諾，也是一次義無反顧的信任。她表示，鳳音不只是外型上的轉變，更帶來深刻的心靈觸動，「我彷彿真正走進了她的世界，而這個角色也引領了我的成長，讓我更深刻體會到女性身上的堅韌力量。」
范冰冰在電話中兩度提到「中國電影人」，她說作為一名中國電影人，期盼未來能有更多突破，透過作品傳遞更多價值。她感謝《地母》所有主創與馬來西亞劇組夥伴，「沒有你們就沒有這部作品，也沒有鳳音。」她說，這座獎屬於所有參與者，並感謝金馬獎長期支持與鼓舞華語電影工作者，「也願所有的電影能生生不息。」
范冰冰透過導演張吉安以電話的方式發表感言。圖／金馬執委會
范冰冰在《地母》中飾演深沉復雜的母親角色，白天忙於務農、晚上卻是解降師，幫人治病驅難。這個角色與我們印象中的范冰冰完全不一樣，她在劇中展現出作為一個偏鄉農婦、單親媽媽與村中「巫女」的堅毅，再苦再累也要咬牙撐過，這種獨特的「以柔克剛」特質，讓觀眾看見完全不一樣的范冰冰，讓人眼睛為之一亮。
這是范冰冰時隔9年後再獲得金馬肯定，也是她演藝事業的新開端，2018年5月她因陰陽合約涉逃漏稅事件，引發熱烈討論，事後補繳稅款加上罰金共8.8億人民幣（約台幣將近40億元），還因此被認定是劣跡藝人，慘遭封殺，但范冰冰沒有放棄，積極在海外拍片，現在帶著《地母》重回大家眼前，見證她為演戲的一切付出。
責任編輯／陳俊宇、周瑾逸
