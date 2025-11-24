金馬62／范冰冰微博貼文被消失！ 轉戰Threads大吐真心話
中國女星范冰冰以馬來西亞華語電影《地母》勇奪第62屆金馬獎「最佳女主角獎」。封后後，她隨即在微博分享喜訊，卻不久便遭「被消失」。昨（23）日，她意外改以Threads發文，再度公開慶祝，成為話題。
范冰冰自2018年因捲入稅務風波遭重罰8.8億元人民幣後，演藝重心逐漸轉往海外。她不僅在2023年以香港電影《綠夜》入圍柏林影展全景單元，今年更憑《地母》在金馬獎再創事業高峰。
封后隔日，范冰冰於微博發文表示：「剛回覆完所有好友的六百多條祝福訊息後，爆啃了三隻大閘蟹，此刻，有點幸福，有點懞…」，並附上三顆愛心符號，但貼文隨即「被消失」，相關得獎消息也未出現在微博熱搜。
隨後，范冰冰轉往Threads發文，寫下：「謹以此篇，獻給親愛的你們」，並以馬來西亞文表示：「Saya sayang kamu semua banyak-banya（我非常愛你們）」。她同時分享多張金馬獎當晚與拍攝時的照片，以及一張白底黑字的心得圖片。范冰冰在文中寫道：「昨夜，我對著導演發來的四座獎盃照片，看了很久很久。心裡有種說不出的滋味，在吉打拍戲時的點點滴滴，又浮現在眼前，那個專業、嚴謹又充滿人情味的劇組，那個安安靜靜、彼此守護的創作空間」。
范冰冰感謝導演對她的堅定支持，並盛讚導演總是以最溫和的方式維持演員狀態，從不焦躁，卻能在關鍵時刻點亮靈感，讓角色鮮活起來。她也感性提到馬來西亞劇組的熱情與投入，使《地母》得以誕生並被世界看見。
在 Threads 查看
范冰冰回憶殺青時曾說：「這個充滿電影熱忱的大馬團隊，讓我永生難忘，真想就這樣一直跟大家一起走下去…與你們共度的每一天，都溫暖至極，它們已悄悄成為我心底最珍貴的收藏」。最後，她以一句感悟作結：「現在，我想說：關關難過關關過，風雨過後見彩虹。吉打天空那道絢麗的彩虹，永遠是我心中最美的風景」。
貼文曝光後，引來許多網友留言鼓勵：「我台灣人，但我看過范冰冰的電影，您絕對不是花瓶，是硬底子的專業演員，希望能有機會多看您的作品」、「金馬獎、果然是全亞洲最權威最公正的」、「恭喜范冰冰，希望有一天，你可以親自來台灣領獎」、「冰冰請繼續往前走往外走别回頭！」、「藝術在自由的土地上才會真正被看見」。
