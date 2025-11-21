金馬62／范冰冰明日有望走紅毯！張吉安：給大家驚喜

最佳導演入圍者陳玉勳（左起）、李駿碩、張吉安及曹仕翰出席金馬午宴。（圖／東森娛樂）





第62屆金馬獎頒獎典禮明（22）日登場，最佳導演入圍者陳玉勳、張吉安、曹仕翰及李駿碩今日合體出席金馬午宴受訪。《地母》范冰冰提名影后大獎，眾所期待她能出席典禮，導演張吉安透露：「明天會給大家驚喜！」卻又搞笑說：「可能最後我一手拿著飯，一手拿著冰走紅毯。」至今仍沒有確定答案。

陳玉勳今日搶先以《大濛》獲頒「金馬獎觀眾票選最佳影片」，他說從來沒拿過這個獎項很意外，該片入圍最佳劇情片、最佳導演等11項大獎，他最想得的是最佳劇情片獎項：「因為我們電影即將要上映，希望這個獎可以影響到一點票房！」回憶起30年前首度入圍，競爭對手有侯孝賢、萬仁導演，他直呼：「我像誤入叢林的小白兔，很惶恐。」

最佳導演入圍者陳玉勳（左起）、李駿碩、張吉安及曹仕翰逗趣合照。（圖／東森娛樂）

張吉安當導演5年直呼自己還是新導演：「金馬獎對每個電影人，尤其是東南亞國度的導演來說像天堂！好像我帶著馬來西亞的故事過來，金馬很寬容、海納百川，可以入圍是很好的體驗。」可惜沒有帶馬來西亞國旗來為國爭光。北部代表陳玉勳笑說：「我是天龍國沒錯，天龍國加油！」

李駿碩以《眾生相》入圍最佳導演，想與林柏宏合作：「我們香港電影好久沒拿最佳劇情片、最佳導演，我還滿希望。」南部代表曹仕翰說：「《南方時光》在高雄電影節當閉幕片，跟陳其邁一起走紅毯，他說加油！我們高雄人不會輸，我一直記住這句話。」



