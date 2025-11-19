金馬62／范冰冰毀容演農婦！提名影后痛哭：重燃演戲希望

范冰冰在《地母》片中與白潤音演出母子，右為導演張吉安。（圖／海鵬影業）





榮獲第62屆金馬獎最佳劇情片等8項大獎入圍的電影《地母》，自東京國際影展首映後好評不斷，導演張吉安今（19）日專程自馬來西亞來台，與片中「范冰冰兒子」白潤音一起出席記者會。導演張吉安透露當初是范冰冰自薦出演，為了拿下金馬影后，她更直言：「你可以摧毀我的臉！」從沒談過片酬還帶資進組，並送千片面膜給劇組。

導演張吉安、白潤音出席電影《地母》記者會。（圖／海鵬影業）

導演張吉安、白潤音出席電影《地母》記者會。（圖／海鵬影業）

張吉安透露，《地母》女主角原本打算用素人演出，但范冰冰看過他執導的《南巫》、《五月雪》後，透過經紀人聯繫他想要合作，聯繫第3次才終於見到張吉安本人，不過范冰冰本人又白又美又精緻的長相，令他覺得不符合農婦角色；范冰冰不停毛遂自薦，說拿過金馬女配想再奪金馬影后：「你可以摧毀我的臉！」終於獲得角色。

廣告 廣告

范冰冰答應住在農村3個月學語言和解降頭、洗牛、清理牛糞、煮菜，每天凌晨3點起床把全身弄黑、戴上會變黑的面膜，全程拍攝都是自己親自演出：「像范冰冰這樣的女演員自投羅網，對我來說非常難得，一個那麼有明星光環的女演員，為了這個角色爭取成這樣，我從來沒有遇過。」

為《地母》「洗盡鉛華」的范冰冰，強勢提名金馬獎影后。（圖／海鵬影業）

為《地母》「洗盡鉛華」的范冰冰，強勢提名金馬獎影后。（圖／海鵬影業）

導演張吉安表示，范冰冰出席金馬獎頒獎典禮目前正在做最後的協調，在今天記者會之前她也傳訊息跟台灣媒體問好：「非常希望過來！」她個人意願非常強，不然不會拍《地母》。他透露在金馬入圍當天，范冰冰因為搭飛機所以無法即時回訊息，當晚與導演通電話感動哭了：「這次入圍對她來說是重新燃起演戲的希望。」她在東京影展看過電影後也感動落淚，張吉安說：「她覺得沒有後悔，當時把整個人交給我們劇組，徹底放下身段。」

飾演范冰冰兒子的白潤音笑說，范冰冰在片場整個人很Chill，休息時都在躺著滑手機很做自己，得知是她演母親感到很不可思議：「我在片場叫她媽媽，她就叫我『弟弟！』」白潤音在馬來西亞拍攝3個月時水土不服，出現發燒、忽冷忽熱症狀，看醫師2次也沒好，後來給張吉安的醫人爸爸收驚就好轉了。《地母》預計2026年春天上映。



【更多東森娛樂報導】

●金馬62／評審內幕曝！柯煒林「罹癌搶影帝」吳慷仁慘落馬

●金馬62／范冰冰提名影后消失了！工作室：再入中國台灣

●金馬62／林依晨、范冰冰爭影后！高伊玲感動發聲：何其有幸

