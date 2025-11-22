金馬62》范冰冰沒來《地母》先奪一獎！導演張吉安：相信你可以重新來過

戴佩妮（左）、張吉安憑藉〈布秧〉奪得最佳原創電影歌曲獎。（杜宜諳攝）

第62屆金馬獎頒獎典禮今（22日）熱鬧舉行中，最佳原創電影歌曲獎由戴佩妮作曲並演唱、張吉安作詞的〈布秧〉奪得。張吉安同時身兼《地母》導演，在台上激動表示，這首歌是為女主角范冰冰而寫，隔空對未能到場的她喊話：「我們都相信你可以重新來過，這首歌送給你。」

《地母》以馬來西亞農村為背景，圍繞土地、信仰與家族記憶展開。這是戴佩妮首次創作電影主題曲，當時她尚未看過成片，只依據導演提供的部分畫面與一段暹羅經文發想，並將范冰冰在片中念誦的經文，以及導演收錄的遊街原始音檔融入歌曲。張吉安盛讚她替〈布秧〉注入「魔幻與魅影」，彷彿是天上掉下來的「地母」，帶著神聖氣息，完美呼應電影神祕的氛圍。

張吉安表示〈布秧〉一曲是為《地母》女主角范冰冰而寫。（海鵬提供）

張吉安心中早有與戴佩妮合作的念頭，早在4年前執導《南巫》時就想找她演唱主題曲，甚至2020年初已安排飛台會面，卻因疫情爆發、封城，合作計畫被迫中斷，「我那時候只能在馬來西亞另找團隊創作，原本的邀約就泡湯了。」直到《地母》製作期間，他再度聯繫戴佩妮，「我問她記不記得4年前的約定，她立刻說『沒問題』，我把歌詞交給她，她馬上答應，這次還第一次寫電影歌曲就入圍、得獎，厲害的是她不是我。」

戴佩妮回憶接下邀請時的心情，坦言這是相當新鮮的挑戰，「天時地利人和，晚幾年一點也不耽誤，反而更能拿捏導演想要的氣味。」導演最終只提供一張電影海報與簡短概念文字，讓她完全依靠想像展開創作，而張吉安提出要親自寫詞，更讓她覺得安心，「如果沒有這副詞，我沒辦法讓整首歌有對電影那麼強的代入感，畢竟我不知道劇情，也沒看過畫面。」

片中經文來自范冰冰的角色在「解將頭」儀式中誦念的詞句，張吉安透露那段詞其實出自他的父親，「原本想讓她聽爸爸的版本，後來決定給她空間，但她唱出另一種層次，像聲音飛上天空，把怨恨放下、遠遠放逐，非常動人。」戴佩妮也分享曲風設定，她形容自己在創作初期曾想像成「女巫般的喃喃自語」，再逐步推動情緒層次，讓歌曲從沉靜推向開闊，「我希望大家聽到經文時不會排斥，反而能感受到那種離苦得樂的力量。」《地母》明年春天在台上映。

