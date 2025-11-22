金馬62》范冰冰沒來《地母》先奪一獎！導演張吉安：相信你可以重新來過
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22日）熱鬧舉行中，最佳原創電影歌曲獎由戴佩妮作曲並演唱、張吉安作詞的〈布秧〉奪得。張吉安同時身兼《地母》導演，在台上激動表示，這首歌是為女主角范冰冰而寫，隔空對未能到場的她喊話：「我們都相信你可以重新來過，這首歌送給你。」
《地母》以馬來西亞農村為背景，圍繞土地、信仰與家族記憶展開。這是戴佩妮首次創作電影主題曲，當時她尚未看過成片，只依據導演提供的部分畫面與一段暹羅經文發想，並將范冰冰在片中念誦的經文，以及導演收錄的遊街原始音檔融入歌曲。張吉安盛讚她替〈布秧〉注入「魔幻與魅影」，彷彿是天上掉下來的「地母」，帶著神聖氣息，完美呼應電影神祕的氛圍。
張吉安心中早有與戴佩妮合作的念頭，早在4年前執導《南巫》時就想找她演唱主題曲，甚至2020年初已安排飛台會面，卻因疫情爆發、封城，合作計畫被迫中斷，「我那時候只能在馬來西亞另找團隊創作，原本的邀約就泡湯了。」直到《地母》製作期間，他再度聯繫戴佩妮，「我問她記不記得4年前的約定，她立刻說『沒問題』，我把歌詞交給她，她馬上答應，這次還第一次寫電影歌曲就入圍、得獎，厲害的是她不是我。」
戴佩妮回憶接下邀請時的心情，坦言這是相當新鮮的挑戰，「天時地利人和，晚幾年一點也不耽誤，反而更能拿捏導演想要的氣味。」導演最終只提供一張電影海報與簡短概念文字，讓她完全依靠想像展開創作，而張吉安提出要親自寫詞，更讓她覺得安心，「如果沒有這副詞，我沒辦法讓整首歌有對電影那麼強的代入感，畢竟我不知道劇情，也沒看過畫面。」
片中經文來自范冰冰的角色在「解將頭」儀式中誦念的詞句，張吉安透露那段詞其實出自他的父親，「原本想讓她聽爸爸的版本，後來決定給她空間，但她唱出另一種層次，像聲音飛上天空，把怨恨放下、遠遠放逐，非常動人。」戴佩妮也分享曲風設定，她形容自己在創作初期曾想像成「女巫般的喃喃自語」，再逐步推動情緒層次，讓歌曲從沉靜推向開闊，「我希望大家聽到經文時不會排斥，反而能感受到那種離苦得樂的力量。」《地母》明年春天在台上映。
更多中時新聞網報導
鍾瑶出書 揭乳房手術、私密愛情故事
陸小芬人生旅程謝貴人扶助
趙小僑馬拉松式經營YouTube頻道不被流量牽著走
其他人也在看
金馬62／贏過盧廣仲、告五人！戴佩妮〈布秧〉奪「最佳原創電影歌曲」 曝創作內幕揭他1關鍵要求
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／台北報導第62屆金馬獎頒獎典禮於今（22）日在台北流行音樂中心登場，典禮於晚上7點開始，本屆「最佳原創電影歌曲」由戴佩妮〈布秧〉...FTNN新聞網 ・ 16 小時前
金馬62／范冰冰沒登紅毯 《地母》導演笑藏玄機：會用很特別方式出現
第62屆金馬獎今（22）日晚間在台北流行音樂中心登場，本屆女主角入圍者有一個超大亮點，那就是中國女星「范爺」范冰冰憑藉《地母》入圍，而她上次入圍金馬已是9年前。究竟她是否會出席金馬獎，《地母》導演張吉台視新聞網 ・ 18 小時前
媽媽標會借錢！男星苦揭參賽《五燈獎》催淚內幕 惹全場鼻酸淚崩
白冰冰、陽帆、台一線東諺阿玟、郭忠祐以及蔡家蓁主持的本週企劃「人生最難忘比賽之歌」，邀請到金曲歌王荒山亮以及台語小天后吳淑敏來到節目，一開場兩人合唱〈夢中的情話〉讓全場聽得如癡如醉。提到最難忘的比賽歌曲，因參加《五燈獎》出道的吳淑敏有在重要關卡破音的心魔，白冰冰還特別請吳淑敏重現當年那首歌。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
金馬62／戴佩妮疑收音出狀況翻車！導演揭創作秘辛 護航喊：非常不容易
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間在北流隆重登場，今年戴佩妮以范冰冰主演電影《地母》主題曲〈布秧〉獲得最佳原創電影歌曲，也在典禮上帶來首次金馬演出。沒想到表現卻引發網友兩極反應，主因是現場收音忽大忽小，加上部分音準與原曲落差，被不少觀眾形容「有點翻車」。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
金馬62／ 范冰冰封后首發文曬照 「收600則祝福訊息」：有點懵
《地母》導演張吉安在范冰冰拿下影后後與她視訊，在影片中可見她全程爆哭，拿著衛生紙捏著鼻子，相當激動。范冰冰工作室也在微博發文表示，「恭喜范冰冰憑藉《地母》中『鳳音』一角，榮獲來自寶島的最佳女主角！」並強調這份榮譽不僅屬於鳳音，更是對所有堅守演藝理想、深耕...CTWANT ・ 3 小時前
「粿哥」看不下去提告酸民！律師提醒：有錢記得找好一點的律師
藝人「粿粿」江瑋琳與「王子」邱勝翊深陷婚外情風波中，沒想到在引起熱議後卻意外扯出粿粿有個同父異母的富豪哥哥，由於「粿哥」對於酸民言論相當不滿、看不下去，打算利用其繼承基金會，財力雄厚的實力力挺粿粿，甚至不惜斥重資協助粿粿提告酸民，不過巴毛律師22日指出，建議粿哥財力雄厚的話可以找一個好一點的律師諮詢。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
金馬62／奪影后哭到不成人形！范冰冰連線李安曝「無法來台」真相
金馬62／奪影后哭到不成人形！范冰冰連線李安曝「無法來台」真相EBC東森娛樂 ・ 10 小時前
范冰冰快閃來台現身金馬獎？ 最新IP位置仍在湖北
44歲大陸女星范冰冰今年以電影《地母》入圍第62屆金馬獎最佳女主角，外界盛傳她將快閃來台出席今晚典禮，但22日上午她的微博和小紅書IP位置仍顯示在湖北，是否現身成為金馬獎最大懸念。中天新聞網 ・ 1 天前
金馬獎慶功／范冰冰「六天前就拿到簽證」當場和李安講電話：要一起開心
范冰冰以《地母》榮獲第62屆金馬獎最佳女主角，可惜她未能親自出席領獎，僅能透過電話傳達激動和感恩心情。在慶功宴上，導演張吉安再次撥電話給范冰冰，開心笑說晚上不用睡了，因為有600多則恭賀訊息要回覆。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 6 小時前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 3 天前
子瑜帶TWICE登高雄！玉澤演暖喊「歡迎來台」網笑：比台灣人還台
不僅大批粉絲爭相接機外，目前正在台中拍戲的男神玉澤演也在IG曬出他拍下TWICE來台的新聞畫面，寫下：「歡迎來到台灣」，引來網友笑翻：「玉澤演比我還像台灣人」、「連男神都歡迎子瑜回台」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
金馬獎完整得獎名單／范冰冰、張震奪最佳男女主角獎 《大濛》成最大贏家
第62屆金馬獎22日於台北流行音樂中心盛大舉辦，今年入圍競爭激烈，紅毯也星光熠熠。值得一提的是，7位金馬影后將齊聚，包含了、翁倩玉、楊貴媚、桂綸鎂、林嘉欣、謝盈萱、林品彤、鍾雪瑩。而《孤味》三姐妹謝盈萱、徐若瑄、孫可芳將一同頒發終身成就獎給片中的媽媽陳淑芳。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 22 小時前
甜到長螞蟻！李玉璽喝喜酒合體許允樂「親密摟腰」閃瞎網：真的好配
女星許允樂在今年（2025）大方認愛小6歲男星李玉璽後，越愛越高調，不時就會在社群中曝光兩人的生活點滴，昨（21日）許允樂曬出跟李玉璽「人生四格照」，讓網友看了紛紛直呼：「好閃」、「好甜好喜歡你們的互動」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
（影）（直擊）等了10年！子瑜燦笑揮手抵高雄 台粉大喊：歡迎回家
韓國天團TWICE成員子瑜出道10年，終於將在明天（22日）於高雄世運主場館演唱兩天，7名成員在下午2點多抵達小港機場，受到熱烈歡迎。而子瑜則在下午4時左右現身入境大廳，簡直要掀起暴動，粉絲大喊「歡迎回家」，現場十分熱烈。TWICE自2015年出道之後，從來沒有在台灣舉行公開活動，僅娜璉在今年夏天在自由時報 ・ 1 天前
穆熙妍揹Loro Piana 也穿FILA！低調貴氣，被譽為最沒有架子的百億千金！
穆熙妍隨著Z世代掀起的復古風潮延燒，雖然近期比較少在螢光幕前，但是《康熙來了》經典片段也被重新挖出，過去曾被蔡康永點名為「娛樂圈家裡最有錢的一個人」，穆熙妍也再度成為網友熱議焦點。這位出身太陽能大廠千女人我最大 ・ 2 天前
台八男星「慘遭石擊」大飆戲！傷口引來蒼蠅啃食 她身心俱疲哭到淚崩
八點檔飾演「飛宏」的何豪傑慘遭曾子益飾演的「克帆」綁架並毆打，驚險情節讓觀眾看得心驚膽戰。何豪傑、楚宣與曾子益透露拍攝內幕，分享了這場「綁架戲」背後的艱辛與趣事。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
陳匡怡金馬夜再談張孝全 重申「根本不想承認被他追求過」
41歲張孝全今年以《深度安靜》入圍第62屆金馬獎最佳男主角獎，昨(22日)他一身帥氣黑西裝現身，可惜最後未能拿獎；而過去和他傳過緋聞的女星陳匡怡，昨恰好有感而發在臉書發文，重申根本不想承認被他追求過。中時新聞網 ・ 4 小時前
黃鐙輝入圍金馬！遭萁媽討「得獎換沙發」他無奈：還得自掏腰包
男配角獎，姚淳耀、曾敬驊都以《我家的事》入圍，姚淳耀立刻搶話：「我希望我得獎」，絲毫沒有要讓給「兒子」；黃鐙輝透露岳母萁媽對於他入圍金馬很驚訝，「她說如果我得獎，她要換沙發」，不過金馬並沒有獎金，讓他哭笑：「還得自掏腰包」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
金馬紅毯熱議造型！張迪文金閃閃登場 李千娜優雅氣質撐場
2025第62屆金馬獎頒獎典禮今天（22日）在台北流行音樂中心盛大登場，星光大道上男星女星爭奇鬥豔，只是有時候可能走得太過前面，凡人的審美感有點跟不上。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 16 小時前
「小龍女」權喜原拒收食物禮物被嚇壞 驚悚原因曝光令人作嘔
權喜原在社群貼文中向粉絲表達感謝，表示珍惜大家的心意，但也誠懇說明：「零食、飲料等食物類禮物，未來可能無法再收下。」她語氣溫和但坦率地指出，過去竟曾收到粉絲吃過一半的食物，這種行為讓她感到不適，因而決定公開說明，「我有時候看到大家吃到一半的食物拿來送我，...CTWANT ・ 1 天前