金馬62／范冰冰沒登紅毯 《地母》導演笑藏玄機：會用很特別方式出現
第62屆金馬獎今（22）日晚間在台北流行音樂中心登場，本屆女主角入圍者有一個超大亮點，那就是中國女星「范爺」范冰冰憑藉《地母》入圍，而她上次入圍金馬已是9年前。究竟她是否會出席金馬獎，《地母》導演張吉安遲遲不明說，而在晚間的星光紅毯，范冰冰並未跟著劇組走紅毯。
不過張吉安又在後台賣關子，面帶微笑地說「嗯...這個驚喜應將即將要到來」，引起現場記者驚呼，結果他卻說「就是有戴佩妮！」戴佩妮也無奈回應導演「我是個驚嚇吧」。兩人逗趣交流後，張吉安才鄭重地說，「相信大家都在等驚喜，那就是范冰冰會用何種方式出現，她的經紀人跟他說，『待會她會用很特別方式出現』，所以請大家期待」。
范冰冰並未跟著《地母》劇組走紅毯。圖／台視
責任編輯／施佳宜
金馬62／范冰冰與「她」鬥到最後！《大濛》一票險勝《眾生相》
金馬62／《大濛》奪最佳劇情片！ 製片暖心談「獻給台灣人的愛」
金馬62／范冰冰奪影后電話連線暴哭 後台視訊簽收獎座
金馬62／范冰冰封影后 為《地母》摧毀形象：我想重新來過
范冰冰在《地母》中，放下過去的包裝及形象，赤腳踩著牛糞，有著黝黑膚色、及一頭白髮，飾演一位喪夫的樸素農婦。導演張吉安表示，有次見到范冰冰走在田間跌倒，問她「妳那麼努力爭取這角色，為什麼」，她回答「我想重新來過」，這令張吉安非常印象深刻。而張吉安現場用電話...CTWANT ・ 10 小時前
范冰冰登金馬獎？傳包下晶華酒店傳半層樓 導演笑：明天有驚喜
第62屆金馬獎在本週六(22日)登場，女星范冰冰憑《地母》入圍影后，是否能來台參與盛會成為焦點，導演張吉安今日受訪神秘表示「明天給大家驚喜！」而今日也傳出台北晶華酒店有半層樓的房間被包下，是否為范冰冰來台住宿？不過晶華酒店僅表示「如有貴賓入住不便對外公開」。（賴俊佑）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
金馬62／戴佩妮疑收音出狀況翻車！導演揭創作秘辛 護航喊：非常不容易
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間在北流隆重登場，今年戴佩妮以范冰冰主演電影《地母》主題曲〈布秧〉獲得最佳原創電影歌曲，也在典禮上帶來首次金馬演出。沒想到表現卻引發網友兩極反應，主因是現場收音忽大忽小，加上部分音準與原曲落差，被不少觀眾形容「有點翻車」。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
金馬62／9m88前台表演挨轟「像被關在箱子裡」 網友緩頰：這原因害的
第62屆金馬獎原創電影歌曲表演，由戴佩妮、9m88與告五人上台演出，戴佩妮演唱電影《地母》歌曲〈布秧〉揭開序幕，但PTT網友覺得收音大小聲，戴佩妮的聲音也不太穩。而9m88演唱《大濛》主題曲〈大濛的暗眠〉，相對穩定許多。而告五人帶來為《有病才會喜歡你》創作的〈我天生－有病版〉，在情感和氛圍的營造頗受網友肯定。鏡週刊Mirror Media ・ 12 小時前
金馬62／典禮五大亮點一次看！中場表演嘉賓超狂 范冰冰有望驚喜現身
2025 第 62 屆金馬獎將於今（22）日晚間在台北流行音樂中心登場，今年不只入圍名單廝殺激烈，《大濛》、《地母》、《我家的事》、《左撇子女孩》等強片戰線全面拉滿，典禮本身的規模與看點更是再度升級。從星光大道到頒獎舞台，全場嘉賓陣容華麗到被影迷稱作「史上最難預測的一屆」。《三立新聞網》也為您統整今年所有典禮亮點，帶您一次看。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
范冰冰以「地母」重新來過 登金馬影后激動落淚
（中央社記者王心妤台北22日電）中國女星范冰冰以「地母」在金馬獎封后，導演張吉安說，他好奇范冰冰不惜「毀容」也想演出的原因，她表示希望「重新來過」；張吉安在台上致電范冰冰，她一度哭到說不出話。中央社 ・ 10 小時前
金馬62｜收音翻車！戴佩妮演唱讓網友搖頭 下秒得獎原曲驚艷全場
第62屆金馬獎頒獎典禮今晚（11/22）在台北流行音樂中心登場，金曲歌后戴佩妮以電影《地母》主題曲〈布秧〉入圍最佳原創電影歌曲，然而現場演唱時卻因音準與原曲不同，讓網友聽了直搖頭，不過戴佩妮最後仍成功抱回獎項，得獎播放原曲時，網友大讚好聽。太報 ・ 11 小時前
金馬62/金馬史上最慘收音？告五人、戴佩妮表演難逃網友毒舌
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間在台北流行音樂中心登場，然而收音問題嚴重影響觀賞品質，從開場表演到頒獎環節都出現音響效果不佳的狀況，引發網友大量批評。戴佩妮憑藉《布秧》榮獲最佳電影原創歌曲獎，但她與告五人、9m88的聯合演出仍難逃網友毒舌。中天新聞網 ・ 11 小時前
范冰冰傳今快閃來台參加金馬 微博IP目前位置曝光
44歲大陸女星范冰冰歷經陰陽合約風波後，近年積極拍片闖出好成績，今年金馬62她以《地母》入圍最佳女主角獎，傳她將來台給大家驚喜，還傳包下「包下晶華酒店半層樓」，但《中國時報》打聽，包下半層樓的應是大巨蛋的活動「民歌大團圓」的相關人士，並非范冰冰本人。今(22日)稍早，她的微博和小紅書IP仍在湖北，令人好奇她今天要快閃台灣的行程安排。中時新聞網 ・ 1 天前
金馬62星光 彭千祐挑戰紅毯主持 (圖)
第62屆金馬獎星光大道22日傍晚在北流外盛大登場，曾任金馬遞獎大使的彭千祐（圖）轉戰紅毯主持，對於能和楊千霈、徐鈞浩2名前輩搭檔感到相當開心。中央社 ・ 15 小時前
《娛樂世界》傳包下晶華半層樓張吉安洩范冰冰送驚喜
【時報-台北電】第62屆金馬獎入圍午宴21日舉行，入圍最佳導演的陳玉勳、曹仕翰、李駿碩、張吉安一同亮相，其中執導電影《地母》的張吉安，被問到入圍影后的女主角、國際影星范冰冰，是否會來台出席金馬獎？他語帶保留：「今天會給大家一個驚喜。」更搞笑說，屆時他會一手捧著飯、一手捧著冰走紅毯。外傳范冰冰抵台後可能下榻台北晶華酒店，且已包下飯店半層樓的房間，業者表示：「重要貴賓入住都會簽署保密條約，如果有的話也不便對外公開。」 導演們被問到入圍感想，陳玉勳說很惶恐，「30年前跟侯孝賢、許鞍華、萬仁大導演一起入圍，像誤入叢林的小白兔，結果30年後自己變得最老，成誤入叢林的老白兔。」張吉安說看齊陳玉勳，「金馬獎是我們來自東南亞影人視為殿堂等級的頒獎典禮。」 金馬執委會昨也在入圍午宴揭曉會外賽「國際影評人費比西獎」、「金馬觀眾票選最佳影片獎」得主，分別是旅美新加坡陳思攸執導《核》與今年入圍11項的大贏家《大濛》。 「國際影評人費比西獎」評審3人認為，《核》運用了出色的攝影機運動與剪輯手法，讓這部作品以相當原創方式呈現身處壓抑環境中的女性青春生活，並引發普世的回響。 至於今年「金馬獎觀眾票選最佳影片」活動於時報資訊 ・ 20 小時前
范冰冰走出低谷獲影后 陸網友指金馬獎專業有格局
（中央社記者張淑伶上海22日電）中國女星范冰冰以「地母」在金馬獎封后。許多大陸網友在微博上恭喜她，稱走出低谷的她「生命力頑強」，也提到「金馬獎的格局與包容」。范冰冰曾因逃漏稅被當局重罰，日前才表示「七年了，關關難過關關過」。中央社 ・ 8 小時前
范冰冰有望出席金馬獎！影評人驚呼「將會是歷史大事」 曝中國藝人困境
第62屆金馬獎頒獎典禮將於今（22）日於臺北流行音樂中心舉行，中國女星范冰冰今年以電影《地母》入圍最佳女主角，是繼2018年以來罕見有中國藝人入圍，外界盛傳她今晚快閃來台出席典禮，導演也給出曖昧回答，對此影評粉專「無影無蹤」也做出分析：「范冰冰應會出席金馬獎。」三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
林映唯結婚柯震東、楊祐寧都到了 感謝賈靜雯當證婚人「把我當女兒」
【緯來新聞網】林映唯年初被交往三年多的男友 Richard 精心策畫求婚成功，今舉辦婚禮與Richa緯來新聞網 ・ 1 天前
金馬獎慶功／范冰冰「六天前就拿到簽證」當場和李安講電話：要一起開心
范冰冰以《地母》榮獲第62屆金馬獎最佳女主角，可惜她未能親自出席領獎，僅能透過電話傳達激動和感恩心情。在慶功宴上，導演張吉安再次撥電話給范冰冰，開心笑說晚上不用睡了，因為有600多則恭賀訊息要回覆。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前
蘇州帶紀念品返台被盯上！ 郁方行李遭開箱檢查…嚇喊：以為20萬要飛了
藝人郁方近日從蘇州返台，她分享自己卻在松山機場遇上驚魂一刻。她分享自己在當地買了一把「超大艾草棒」，抵台後行李剛從輸送帶滑出，就赫然看見箱子上貼著一張有狗圖案的警示貼紙，讓她當場滿頭問號。讓她憂心是不是違規攜帶肉品，更擔心會遭罰20萬。幸好最終只是誤會一場。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 2 天前
青龍獎／玄彬、孫藝真封帝后韓網怒！得獎標準惹議 挨轟：公信力跌谷底
第46屆青龍電影獎昨（19）日晚間在首爾汝矣島 KBS Hall 落幕，《徵人啟弒》抱走最佳影片、最佳導演、最佳女主角、最佳男配角等六項大獎成為最大贏家，但典禮上最受矚目的焦點，全被玄彬、孫藝真夫妻檔同時奪下影帝、影后與人氣獎。雖然在現場收穫熱烈掌聲，卻在頒獎結束後引爆韓國輿論強烈反彈，部分韓媒與網友幾乎呈現一致負面反應。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
金馬62／許瑋甯頒獎妙語如珠！一度遺憾錯過這個獎 台上金句勉勵新人們
近日喜事不斷的藝人許瑋甯，受邀出席本屆金馬獎並擔任「最佳新演員」頒獎人。當天她以一襲閃亮粉紅色平口禮服亮相，氣質迷人，全場焦點。身為資深實力派演員的她，也在台上向所有入圍者送上溫暖勉勵。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
子瑜要回家了！TWICE「現身機場」分兩批來台 一字排開美翻
南韓女團「TWICE」舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，高雄站將於本月22、23日在高雄國家體育場登場，也是台灣成員周子瑜出道10年首度回台演出，別具意義。她們今早從仁川前往高雄，分兩批來台，讓粉絲都相當期待。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前