金馬62／范冰冰沒登紅毯 《地母》導演笑藏玄機：會用很特別方式出現

第62屆金馬獎今（22）日晚間在台北流行音樂中心登場，本屆女主角入圍者有一個超大亮點，那就是中國女星「范爺」范冰冰憑藉《地母》入圍，而她上次入圍金馬已是9年前。究竟她是否會出席金馬獎，《地母》導演張吉安遲遲不明說，而在晚間的星光紅毯，范冰冰並未跟著劇組走紅毯。

不過張吉安又在後台賣關子，面帶微笑地說「嗯...這個驚喜應將即將要到來」，引起現場記者驚呼，結果他卻說「就是有戴佩妮！」戴佩妮也無奈回應導演「我是個驚嚇吧」。兩人逗趣交流後，張吉安才鄭重地說，「相信大家都在等驚喜，那就是范冰冰會用何種方式出現，她的經紀人跟他說，『待會她會用很特別方式出現』，所以請大家期待」。

范冰冰並未跟著《地母》劇組走紅毯。圖／台視

