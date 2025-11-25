金馬62／范冰冰現聲慶功宴連線李安 成影后哭到眼睛腫「不能視訊」
【緯來新聞網】第62屆金馬獎最佳女主角由范冰冰以《地母》一片奪得，儘管她未能親臨現場領獎，但仍透過電話向所有支持者傳達了滿滿的激動與感謝。在隨後的慶功宴上，《地母》導演張吉安再次致電范冰冰，幽默地笑稱她今晚恐怕不用睡了，因為有超過600則的祝賀訊息正等著她回覆。
李安慶功宴現場電話連線新科影后范冰冰。（圖／金馬獎官方攝影師李開明拍攝）
導演張吉安在慶功宴上透露，范冰冰其實早在六天前就已取得工作簽證，可惜因工作行程實在過於緊湊，直到最後一刻仍無法調整來台。導演原本打算在宴會上與范冰冰進行視訊通話，但范冰冰因為情緒激動「哭到眼睛太腫」，不便露面，因此改為電話連線。
范冰冰在電話中語氣仍難掩興奮，感謝各界的祝福，並開玩笑表示：「滿神奇的，我不來的時候總拿獎，我去了的時候反而沒拿。」她特別感謝台灣的觀眾朋友，並表示自己看了許多觀影後的評論。在通話進行到一半時，國際名導李安抵達現場。范冰冰也藉此機會與李安導演通話。
李安現身《地母》慶功宴。（圖／娛樂中心）
李安導演率先向范冰冰獻上恭喜，范冰冰則熱情回應：「我好喜歡你的電影！」李安也表示非常喜歡《地母》這部作品，並為張吉安導演和范冰冰感到高興。最後，范冰冰以一句「希望你一切都順利，我們一起開心！」為通話畫下溫馨句點。
導演張吉安到典禮後台和幫范冰冰視訊看獎座。（圖／金馬獎官方攝影師李開明拍攝）
此外，片中飾演范冰冰兒女的童星白潤音和許恩怡，對於這位「媽媽」的獲獎也感到與有榮焉。他們憶述范冰冰在片場時從不喊苦，即便是在充滿蚊蟲和泥巴的農田環境中拍攝，她也毫無怨言地全力配合導演要求，因此對她獲得影后殊榮，兩人皆表示相當感動與肯定。
