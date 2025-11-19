金馬62／范冰冰當農婦自願「摧毀臉也沒關係」 導演張吉安被嚇到：敬業到可怕

【緯來新聞網】范冰冰今年以《地母》農婦角色入圍金馬影后，導演張吉安、演員白潤音今（19日）出席記者會，張吉安表示范冰冰十分敬業，而且是范冰冰主動爭取演出，甚至不惜表示：「摧毀我的臉也沒關係！」不管是要求住在農村3個月、插秧、洗牛、挖牛糞，還是認真學畫符、解降頭等，一句怨言也沒有，強大毅力讓張吉安也忍不住說：「我覺得她敬業到好可怕，她為了角色的義無反顧是很可怕的。」

范冰冰在《地母》中飾演純樸農婦，入圍金馬影后。（圖／海鵬提供）

范冰冰在片中變身黝黑的農婦，完全看不出以往的女明星強大氣場，飾演她兒子的白潤音更直呼：「冰冰姐超chill，你會看到她敷著面膜躺在那裡滑手機。」張吉安也說，當初范冰冰擔任新加坡電影節大使，看了《五月雪》跟《南巫》主動表達合作意願，當時兩人聊到《地母》，張吉安原先婉拒范冰冰，認爲片中農婦角色更適合素人演出，沒想到范冰冰透過經紀人表示：「不管開什麼條件都願意。」極力爭取演出。



當時范冰冰為爭取角色，甚至表示「摧毀臉」也沒關係，於是導演張吉安為她做了假鼻子，並動用特殊化妝，「那個是類似面膜的皮膚貼在臉上，一但流汗就要再等3小時，對皮膚傷害也很大，一流汗就是要等3小時化妝。」包括在農田裡打光，因為月亮被雲遮著，燈光要重打，范冰冰就自告奮勇站在田中長達1小時，就為了讓燈光師打光，即使有過敏體質，被蚊子咬了會留疤，也不嫌苦。



張吉安除了肯定范冰冰的付出，更透露兩人合作至今，他仍不知范冰冰片酬是多少，「我們真的沒有談到片酬的部分，只有製片才知道。」至於范冰冰是否真的如外界傳言，天天敷面膜，張吉安也笑認，只要在片場，很常就會看到范冰冰在敷面膜保養。即使為了角色義無反顧，敷面膜保養仍舊不會少。

《地母》導演張吉安（左）、白潤音都表示范冰冰毫無女明星的架子。（圖／海鵬提供）

至於這次入圍金馬，張吉安透露金馬公布入圍當天，范冰冰在電話裡講到哽咽：「她說她終於重新燃起演戲的希望。」並說范冰冰早在看到劇本時，就覺得角色也許仍讓她再次入圍金馬影后。被問到范冰冰是否有望來台參加金馬，張吉安鬆口表示：「仍在積極討論中。」並表示范冰冰來參加金馬意願很高。

