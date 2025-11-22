金馬62／范冰冰確定不來了！本人親訴心聲

中國演員范冰冰以馬來西亞導演張吉安執導的《地母》奪下本屆金馬影后。她透過電話連線，以顫抖聲音向金馬獎深深致謝，表示「感謝金馬獎始終如一支持並鼓舞著華語電影人的初心」。 本屆金馬影后呼聲相當高的中國演員范冰冰，一如外界預期，成為新科金馬影后，這也是她首座金馬最佳女主角大獎。 范冰冰本人並未出席，由《地母》導演張吉安代為領獎。張吉安透露，當他在猶豫要不要讓范冰冰來演這一部電影的時候，看著那麼辛苦爭取角色過程，他忍不住問她：「妳那麼辛苦要爭取這個角色，為什麼？」范冰冰只回了一句：「我想重新來過。」 典禮現場，因拍戲無法出席的范冰冰透過張吉安的電話連線即時發表感言，語帶哽咽地說，特別開心，她人在山上拍戲，正在看著直播，感謝金馬獎的肯定。深深的感謝張吉安導演一直以來堅定不疑對她的信任。 范冰冰也提到當初導演曾問她：「你願不願意讓我摧毀你的臉？」她毫不猶豫回應：「范冰冰到底？」她說：「其實這不僅是一個對角色的承諾，也是一場義無反顧的相信吧。」 談到「鳳音」這個角色，她表示不只是外型上的轉變，也是她與角色之間一次非常深刻的靈魂共振，她彷彿真正走進了她的世界，該角色也引領她的成長，讓她更深刻體會到身為

