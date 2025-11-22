金馬62／范冰冰確定不來了！本人親訴心聲
第62屆金馬獎今（22日）在台北流行音樂中心登場，范冰冰以《地母》入圍最佳女主角獎，是否本人現身，成為本屆金馬獎的一大亮點，網路上甚至傳出范冰冰包下半層飯店、可能搭私人包機來台等等。
昨天《地母》導演張吉安在入圍午宴上，一句「會給大家驚喜」，令外界充滿期待。不過，導演張吉安今表示，范冰冰人在其他地方拍戲，沒有辦法過來，她本人也表達遺憾，並說「心與金馬同在」。但范冰冰若得獎，張吉安表示會在台上打電話給她。
看更多 CTWANT 文章
大苑子董座親赴果園道歉 農場再發聲：今年不賣任何一顆石虎柳丁給他們
整理亡母遺物翻出「漫畫收藏頂點」！拍賣價破紀錄 兄弟爽賺近3億
買365元鹹酥雞被罵「拜金女」！她怒提分手網友全力挺 男友酸味道歉被罵爆
其他人也在看
金馬62／范冰冰奪影后隔空領獎 親曝力爭角色：我想重新來過
中國女星范冰冰以電影《地母》勇奪第62屆金馬獎最佳女主角獎，但她因故未能親自出席典禮。獎項由該片導演張吉安上台代為領取，並在全場屏息以待下，撥通了與范冰冰的越洋連線電話，「隔空領獎」的現場氣氛瞬間沸騰起來。鏡週刊Mirror Media ・ 10 小時前
金馬62／范冰冰奪影后 現「聲」謝金馬支持華語電影人
中國演員范冰冰以馬來西亞導演張吉安執導的《地母》奪下本屆金馬影后。她透過電話連線，以顫抖聲音向金馬獎深深致謝，表示「感謝金馬獎始終如一支持並鼓舞著華語電影人的初心」。 本屆金馬影后呼聲相當高的中國演員范冰冰，一如外界預期，成為新科金馬影后，這也是她首座金馬最佳女主角大獎。 范冰冰本人並未出席，由《地母》導演張吉安代為領獎。張吉安透露，當他在猶豫要不要讓范冰冰來演這一部電影的時候，看著那麼辛苦爭取角色過程，他忍不住問她：「妳那麼辛苦要爭取這個角色，為什麼？」范冰冰只回了一句：「我想重新來過。」 典禮現場，因拍戲無法出席的范冰冰透過張吉安的電話連線即時發表感言，語帶哽咽地說，特別開心，她人在山上拍戲，正在看著直播，感謝金馬獎的肯定。深深的感謝張吉安導演一直以來堅定不疑對她的信任。 范冰冰也提到當初導演曾問她：「你願不願意讓我摧毀你的臉？」她毫不猶豫回應：「范冰冰到底？」她說：「其實這不僅是一個對角色的承諾，也是一場義無反顧的相信吧。」 談到「鳳音」這個角色，她表示不只是外型上的轉變，也是她與角色之間一次非常深刻的靈魂共振，她彷彿真正走進了她的世界，該角色也引領她的成長，讓她更深刻體會到身為中央廣播電台 ・ 10 小時前
金馬62／放膽讓導演「摧毀我的臉」 范冰冰首登金馬影后寶座
第62屆金馬獎頒獎典禮22日晚間登場，最佳女主角最終由重返華語影壇的范冰冰以《地母》奪下影后。范冰冰雖未出席頒獎典禮，但仍隔空「現聲」感謝金馬獎肯定外與導演張吉安信任；代為領獎的張吉安也透露，范冰冰為了爭取出演機會，曾跟著他回家鄉、下稻田，只因為「她想重新來過」。公視新聞網 ・ 10 小時前
范冰冰奪影后後首回微博發文 喊幸福「爆啃了3隻大閘蟹」
44歲「范爺」范冰冰昨(22日)在第62屆金馬獎上以馬來西亞電影《地母》獲得最佳女主角獎，昨她第一時間透過電話連線分享感言後，今凌晨她首度曬出自拍照喊幸福，表示回完親友的600多條祝福訊息後，「爆啃了3隻大閘蟹」。中時新聞網 ・ 2 小時前
金馬62/工作室發「寶島最佳女主角」刪文 范冰冰低調首發聲
大陸女星范冰冰以《地母》奪下第62屆金馬獎最佳女主角獎，她的工作室在第一時間於微博發文稱「榮獲來自寶島的最佳女主角」，但該篇貼文已刪除，范冰冰事後也發文了。中天新聞網 ・ 56 分鐘前
金馬62／典禮五大亮點一次看！中場表演嘉賓超狂 范冰冰有望驚喜現身
2025 第 62 屆金馬獎將於今（22）日晚間在台北流行音樂中心登場，今年不只入圍名單廝殺激烈，《大濛》、《地母》、《我家的事》、《左撇子女孩》等強片戰線全面拉滿，典禮本身的規模與看點更是再度升級。從星光大道到頒獎舞台，全場嘉賓陣容華麗到被影迷稱作「史上最難預測的一屆」。《三立新聞網》也為您統整今年所有典禮亮點，帶您一次看。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
范冰冰東山再起拿金馬影后上熱搜 工作室發文道賀又秒刪
「范爺」范冰冰過去演出《還珠格格》、《武媚娘傳奇》走紅，7年前因陰陽合約一事消失了123天，最後遭罰40億台幣，但已重創她的聲譽和事業。昨(22日)她在第62屆金馬獎上封后，無疑是對她演技肯定錦上添花，其工作室也在第一時間發文道賀，但或許是內容敏感，工作室稍早又刪文。中時新聞網 ・ 1 小時前
割地、裁軍！ 川普逼烏克蘭「感恩節」停火 疑斷情資&軍援
烏俄戰爭已經打了超過3年，美國總統川普為了逼烏克蘭，同意他提出的「28點和平計畫」，傳出削減情資共享和武器供應作為手段，對烏克蘭下達通牒。川普要求烏克蘭在下週四，也就是美國的感恩節前，必須簽署和平計畫。只是烏克蘭總統澤倫斯基回應，他願意和美國合作，不過也強調絕對不會背叛烏克蘭。TVBS新聞網 ・ 20 小時前
金馬62／范冰冰沒登紅毯 《地母》導演笑藏玄機：會用很特別方式出現
第62屆金馬獎今（22）日晚間在台北流行音樂中心登場，本屆女主角入圍者有一個超大亮點，那就是中國女星「范爺」范冰冰憑藉《地母》入圍，而她上次入圍金馬已是9年前。究竟她是否會出席金馬獎，《地母》導演張吉台視新聞網 ・ 15 小時前
金馬62｜收音翻車！戴佩妮演唱讓網友搖頭 下秒得獎原曲驚艷全場
第62屆金馬獎頒獎典禮今晚（11/22）在台北流行音樂中心登場，金曲歌后戴佩妮以電影《地母》主題曲〈布秧〉入圍最佳原創電影歌曲，然而現場演唱時卻因音準與原曲不同，讓網友聽了直搖頭，不過戴佩妮最後仍成功抱回獎項，得獎播放原曲時，網友大讚好聽。太報 ・ 12 小時前
金馬62》范冰冰奪影后「人不到」原因曝 狂接650條訊息哭慘了
馬來西亞導演張吉安執導的《地母》拿下「金馬62」最佳女主角、攝影和原創電影歌曲3獎；新科金馬影后范冰冰在慶功宴上和張吉安通話，再度表達喜悅之情，另外無法「親自來台」出席金馬獎的原因隨之曝光。張吉安導演約凌晨1點42分左右率先抵達慶功宴現場，回應大家關切的影后無法來台原因，他表示范冰冰的工作簽證早在6自由時報 ・ 2 小時前
金馬62／范冰冰出席金馬獎吊足胃口 紅毯證實確定缺席「心與金馬同在」
憑《地母》入圍金馬獎的中國女星范冰冰是否出席金馬獎吊足粉絲觀眾胃口，有傳言她包下晶華飯店半層樓房間，又傳說她有私人飛機可隨時來台，不過稍早導演張吉安已證實「范冰冰沒有在台灣！」鏡報 ・ 15 小時前
金馬62星光 「我家的事」劇組紅毯留影 (圖)
第62屆金馬獎星光大道22日在北流外廣場盛大展開，電影「我家的事」劇組演員一起走上紅毯、合影留念，期待稍晚能順利抱回金馬。中央社 ・ 15 小時前
中共黨媒稱反高市早苗工人自願無償加班 挨轟低級紅
（中央社台北22日電）中共黨媒光明日報昨天在頭版刊出評論，宣稱有工人為了回擊日本首相高市早苗的「挑釁」，申請每月無償多加5個班。文章引發中國網友砲轟是「低級紅，高級黑」，群嘲「違反勞動法」，還要求調查作者是否為日本間諜。這篇翻車文，隨即遭下架。中央社 ・ 14 小時前
中共取消赴日！中國人見「退票逾50萬張」忍不住照飛
國際中心／李明融報導日本首相高市早苗提出「台灣有事」說法後，立刻引發中共強烈反彈，陸續祭出對日多項反制措施，包括發布赴日旅遊警示、禁止日本水產進口等。然而，反制效果似乎有限，儘管從15日起，中國航空公司已有逾50萬張飛往日本的機票遭取消，但反而讓不少中國人趁著這波機票降價、遊客人潮銳減的機會照常飛往日本。有網友分享，在日本大阪街頭儘管遊客數量不少，但整體氛圍平穩，與官方緊張的定調形成強烈反差。民視 ・ 1 天前
范冰冰快閃來台現身金馬獎？ 最新IP位置仍在湖北
44歲大陸女星范冰冰今年以電影《地母》入圍第62屆金馬獎最佳女主角，外界盛傳她將快閃來台出席今晚典禮，但22日上午她的微博和小紅書IP位置仍顯示在湖北，是否現身成為金馬獎最大懸念。中天新聞網 ・ 21 小時前
范冰冰將出席金馬？《地母》導演：明天給大家驚喜
第62屆金馬獎頒獎典禮將於22日晚間舉行，今（21）日舉辦午宴，各組入圍者在今天先亮相，入圍「最佳導演」的張吉安在受訪時被問到，入圍最佳女主角的范冰冰明天會不會來台灣出席典禮，張吉安語帶玄機，表示會有台視新聞網 ・ 1 天前
揪吳志中吃日本料理 謝志偉：要挺得及時 不能讓盟友痴痴地等
[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗日前在發表「台灣有事論」，暗示不排除動用自衛隊介入台海衝突，引發中國強烈不滿，導致中日關係緊張，而中國已向日本政府通報，將暫停進口日本水產品。對此，外交部次長吳志中、歐盟代表謝志偉今（21）日也曬出一起吃日本料理的照片挺日本。謝志偉強調，「你挺我，我挺你，要挺得及時，不能讓盟友痴痴地等」。 本月7日，日本眾議院預算委員會進行首相質詢與答辯會議，在野立憲民主黨議員岡田克也詢問高市早苗有關可能的台灣發生「緊急事態」。高市以首相身份表示，如果台灣發生可能構成日本的「存亡危機事態」，那麼日本自衛隊可藉由集體自衛權行使，動用武力介入台海衝突。 針對高市發言，北京當局接連幾天透過各種方式表示不滿。一方面召回中國駐日大使，另一方面透過各種宣傳管道暗示，日本若介入台海衝突，恐對日本本土發生嚴重的後果。除此之外，中國政府也向日本政府通報，將暫停進口日本水產品，表示對高市早苗「台灣有事」說反制。 賴清德吃日本海鮮力挺日本的畫面登上東京地鐵。 圖：翻攝自Threads 面對中國宣布禁止日本水產品輸入，台灣各界不少人也透過行動力挺日本。總統賴清德昨日就在社群平台曬出大啖新頭殼 ・ 1 天前
范冰冰登金馬獎？傳包下晶華酒店傳半層樓 導演笑：明天有驚喜
第62屆金馬獎在本週六(22日)登場，女星范冰冰憑《地母》入圍影后，是否能來台參與盛會成為焦點，導演張吉安今日受訪神秘表示「明天給大家驚喜！」而今日也傳出台北晶華酒店有半層樓的房間被包下，是否為范冰冰來台住宿？不過晶華酒店僅表示「如有貴賓入住不便對外公開」。（賴俊佑）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
高市早苗挺台！日男星夢多大讚：我們首相做得好
日本首相高市早苗「台灣有事」發言，挑起北京政府敏感的神經，中、日關係緊繃。對此，來台灣發展19年的日本男星夢多（大谷主水），公開在社群讚賞高市早苗「做得好、超棒」。中時新聞網 ・ 1 天前