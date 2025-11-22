金馬62》范冰冰確定不來了！親吐遺憾心聲：我的心跟金馬在一起

范冰冰確定不會出席金馬獎。（圖／中時資料照）

大陸影星范冰冰今年憑藉《地母》入圍第62屆金馬獎最佳女主角，外界也十分期待，她能出席今（22日）晚頒獎典禮。不過大家可能要失望了，導演張吉安證實，范冰冰基本上不會來，但如果有得獎的話，會有電話連線。

談到近期不斷被問范冰冰是否出席金馬獎，張吉安笑回：「我說跟范冰冰拍電影最大壓力，是每次被問范冰冰，每天晚上都會被嚇醒」。他隨後也證實，范冰冰基本上不會來，「她在其他地方工作，但有得獎可以電話連線。」也間接駁斥包下晶華酒店作為住宿地的消息。

張吉安也代范冰冰轉達心情，「她非常遺憾，非常難得入圍，真的很想親自見證。早上有跟她通電話，她說心跟金馬在一起，非常不好意思。」最後張吉安也說，其他獎沒拿沒關係，但他最希望范冰冰能夠獲獎，「我昨天夢到她拍電影 ，不知道是不是個美好的預兆，可能被你們問到夢到她」。

