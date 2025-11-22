金馬62/范冰冰確定不出席！導演張吉安鬆口吐：她有很多遺憾

中國大陸女星范冰冰今年以電影《地母》入圍第62屆金馬獎「最佳女主角獎」，外界相當關注她是否會來台出席典禮，近期更出現不少傳聞，指出她有可能直接搭私人專機抵台。對此，稍早導演張吉安鬆口證實，范冰冰人不在台灣，今晚確定不會出席金馬獎。

中國大陸女星范冰冰今年以電影《地母》入圍第 62 屆金馬獎「最佳女主角獎」，不過她確定不會出席典禮。（圖／海鵬影業提供）

張吉安導演透露，范冰冰人目前在別的地方拍戲，確定今晚不會出席金馬典禮，並表示今早有和范冰冰通過電話，「她想轉達說，真的遺憾沒有辦法過來，她真的很想親自見證，有很多遺憾，她的心跟金馬同在。」

張吉安導演表示，范冰冰人目前在別的地方拍戲，透露她有相當多遺憾。（圖／中國時報 陳俊吉、杜宜諳、郭吉銓攝）

張吉安表示，如果待會范冰冰有得獎，會在台上與她電話連線。他也笑說，和范冰冰合作最大的壓力就是都會被記者追問，「我現在每一天晚上都會夢到范冰冰，都會被嚇醒。」

