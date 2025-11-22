金馬62／范冰冰確定沒出席頒獎典禮 一條件「現聲」

范冰冰（左）人在某個地方工作，但表示萬一得獎了，導演張吉安（右）可以打電話給她連線。（東方IC、鏡週刊攝影組）

入圍第62屆金馬獎最佳女主角的女星范冰冰，到底要不要出席領獎？現在導演張吉安在紅毯上證實了，她有工作在身，但人究竟是在哪拍戲？又沒透露，就是很神祕。

馬來西亞導演張吉安執導的《地母》，因為被范冰冰看上劇本，原本還要多花一些時間籌備，一下子就加快速度，順利完成。她也憑這部片打破了在中國近7年無戲可演的窘境，不光以《地母》入圍金馬獎，也闖入了東京影展。

不過隨著東京影展傳出有「疑似」把范冰冰準影后「作掉」的傳聞，也讓人更加好奇到底她要不要出席金馬獎。之前對此疑惑，從電影公司、導演都沒人敢打包票，但是在金馬獎紅毯上，導演張吉安親自證實，跟范冰冰合作拍戲最大的壓力不是來自她本人，「是今天每一個記者問我關於她的事，其實我現在每一天晚上都會夢到范冰冰，然後都會被嚇醒。」

廣告 廣告

他表示范冰冰無法來台參加金馬獎，主要理由是正在一個地方工作（但是究竟是哪個地方，又沒透露，我們就不要問了）。不過他也說，范冰冰早上跟他聯絡，如果她得獎了，「她說我可以在台上直接打給她，等於說其實她也會隨時可能stand by的。」

更多鏡週刊報導

〈嗨到臉紅紅〉台南取景亮相 U:NUS笑喊「刷出美好新人生」

金馬62／告五人今晚獻唱金馬 盼與李安典禮上巧遇

《單身即地獄4》李時安好愛台灣擔擔麵 Matin Kim上吐舌賣萌