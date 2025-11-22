金馬62／范冰冰確定沒出席頒獎典禮 一條件「現聲」
入圍第62屆金馬獎最佳女主角的女星范冰冰，到底要不要出席領獎？現在導演張吉安在紅毯上證實了，她有工作在身，但人究竟是在哪拍戲？又沒透露，就是很神祕。
馬來西亞導演張吉安執導的《地母》，因為被范冰冰看上劇本，原本還要多花一些時間籌備，一下子就加快速度，順利完成。她也憑這部片打破了在中國近7年無戲可演的窘境，不光以《地母》入圍金馬獎，也闖入了東京影展。
不過隨著東京影展傳出有「疑似」把范冰冰準影后「作掉」的傳聞，也讓人更加好奇到底她要不要出席金馬獎。之前對此疑惑，從電影公司、導演都沒人敢打包票，但是在金馬獎紅毯上，導演張吉安親自證實，跟范冰冰合作拍戲最大的壓力不是來自她本人，「是今天每一個記者問我關於她的事，其實我現在每一天晚上都會夢到范冰冰，然後都會被嚇醒。」
他表示范冰冰無法來台參加金馬獎，主要理由是正在一個地方工作（但是究竟是哪個地方，又沒透露，我們就不要問了）。不過他也說，范冰冰早上跟他聯絡，如果她得獎了，「她說我可以在台上直接打給她，等於說其實她也會隨時可能stand by的。」
〈嗨到臉紅紅〉台南取景亮相 U:NUS笑喊「刷出美好新人生」
金馬62／告五人今晚獻唱金馬 盼與李安典禮上巧遇
《單身即地獄4》李時安好愛台灣擔擔麵 Matin Kim上吐舌賣萌
范冰冰以「地母」重新來過 登金馬影后激動落淚
（中央社記者王心妤台北22日電）中國女星范冰冰以「地母」在金馬獎封后，導演張吉安說，他好奇范冰冰不惜「毀容」也想演出的原因，她表示希望「重新來過」；張吉安在台上致電范冰冰，她一度哭到說不出話。中央社 ・ 11 小時前
曾遭主辦高層羞辱「蠢貨」！墨西哥環球小姐參賽佳麗戲劇性逆襲 摘下2025年后冠
根據此前報導，在本屆賽事舉行前夕，波許與握有主辦權的環球小姐大賽亞洲及大洋洲副主席、同時也是泰國媒體大亨的納瓦特（Nawat Itsaragrasil）爆發了公開衝突。由於波許拒絕配合由納瓦特規劃的贊助商宣傳活動，在賽前一場綬帶儀式上遭到納瓦特的公開斥責。這名大亨在所有參...CTWANT ・ 1 天前
金馬62/范冰冰視訊導演 見獎座「哭成大花臉」畫面曝
第62屆金馬獎昨（22）日在台北流行音樂中心登場，大陸女星范冰冰以《地母》獲得最佳女主角獎，金馬執委會公開後台影片，范冰冰與導演張吉安視訊，她聽聞消息後爆哭成大花臉，一邊捏著鼻子又哭又笑。中天新聞網 ・ 2 小時前
范冰冰得獎後首發文！後台見獎座淚崩 導演揭無法來台原因曝簽證早已下來
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導第62屆金馬獎圓滿落幕，這次摘下最佳女主角獎的范冰冰雖然無法親自到場領獎，但導演張吉安代領獎時直接現場連線，讓范冰冰...FTNN新聞網 ・ 59 分鐘前
金馬62》范冰冰確定不來了！親吐遺憾心聲：我的心跟金馬在一起
大陸影星范冰冰今年憑藉《地母》入圍第62屆金馬獎最佳女主角，外界也十分期待，她能出席今（22日）晚頒獎典禮。不過大家可能要失望了，導演張吉安證實，范冰冰基本上不會來，但如果有得獎的話，會有電話連線。中時新聞網 ・ 15 小時前
金馬62/完整名單出爐！張震、范冰冰奪影帝后 《大濛》獲最大獎
第62屆金馬獎22日於台北流行音樂中心盛大舉行，最後得獎結果，由《地母》范冰冰奪影后、《幸福之路》張震奪影帝，最佳劇情片則由《大濛》拿下，完整名單如下。中天新聞網 ・ 11 小時前
金馬典禮盤點！大S、瓊瑤身影登大螢幕 感人畫面惹淚崩
2025年第62屆金馬獎頒獎典禮今天（22日）在台北流行音樂中心登場，今年再度採用沒有主持人的方式進行典禮，一開始先播放導演殷振豪拍攝的短片，影片中張孝全、林依晨等幾位入圍者演出搭乘列車的乘客，途中意外在行李架上找到金馬獎，大家卻推來推去誰也不願意拿獎座，緊接著鏡頭轉到開場嘉賓頑童MJ116身上，瘦子丟下一句「怕什麼，先把電影拍好再說」，緊接著就從舞台後方為典禮揭開序幕，帶來〈兄弟們要進城〉、〈Here We Are〉，帶來第一波的典禮高潮。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 10 小時前
金馬獎／李駿碩《眾生相》奪最佳導演「大方告白男友」 最佳新導演由Lloyd Lee Choi拿下
2025金馬獎（第62屆金馬獎）頒獎典禮11月22日於台北流行音樂中心登場。今年由方郁婷、劉若英、林依晨、高伊玲、范冰冰角逐影后；許瑞奇、柯煒林、張孝全、張震、藍葦華入圍影帝。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 11 小時前
金馬62/曾敬驊金馬爆哭奪男配！自曝台下發呆 想用獎座帶爸媽第一次出國
金馬62/曾敬驊金馬爆哭奪男配！自曝台下發呆 想用獎座帶爸媽第一次出國Yahoo奇摩娛樂 電影影音 ・ 10 小時前
金馬62 曾敬驊奪最佳男配角（2） (圖)
電影圈年度盛事「金馬獎」22日晚間在北流舉辦第62屆頒獎典禮，最佳男配角由曾敬驊（圖）奪得，他上台時情緒激動一度泣不成聲，到後台受訪時則開心親吻獎座。中央社 ・ 12 小時前
金馬62／頑童「震撼開場」！饒舌魂直擊電影人內心
娛樂中心／王靖慈報導金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間盛大登場，這次典禮的創意總監特別邀請億萬票房作品《當男人戀愛時》的導演殷振豪，他以侯孝賢導演的經典作品《最好的時光》為核心，將表演串連成「現在」、「過去」與「未來」三大段落。由於本次典禮沒有設置主持人，表演便成為節目串場的主軸。而典禮也由嘻哈天團頑童MJ116率先登場，火力全開加感性開場瞬間點燃全場氣氛，為整晚活動揭開熱力十足的序幕。民視 ・ 14 小時前
G20面臨地緣政治裂痕 經濟危機因應角色受威脅
（中央社約翰尼斯堡22日綜合外電報導）美國缺席情況下，各國領袖今天在南非20國集團（G20）峰會警告，地緣政治裂痕威脅到G20在解決經濟危機方面的角色。中央社 ・ 6 小時前
金馬62／2025金馬獎完整得獎名單 《大濛》奪最佳劇情片大獎
第62屆金馬獎頒獎典禮將於2025年11月22日在台北流行音樂中心盛大舉行，這場華語影壇的年度盛事不僅匯聚了頂尖電影工作者，更因多部話題之作的強勢入圍而備受矚目，得獎名單即將陸續揭曉。鏡報 ・ 1 天前