金馬62》范冰冰確定要來了？《地母》導演鬆口曝：明天有驚喜

范冰冰憑藉《地母》入圍金馬影后，是否會出席典禮備受期待。（海鵬提供）

第62屆金馬獎頒獎典禮將於明（22日）晚在台北流行音樂中心盛大登場，金馬執委會今（21日）舉辦入圍午宴，入圍最佳導演的《大濛》陳玉勳、《地母》張吉安、《眾生相》李駿碩、《南方時光》曹仕翰出席，分享入圍心情與典禮前一日的期待。至於大家最關心入圍影后的大陸影星范冰冰是否會出席典禮、走紅毯？張吉安僅神秘表示：「明天一定會給大家驚喜。」

陳玉勳稍早已先拿下「金馬觀眾票選最佳影片獎」，他回憶，自己在30年前首次入圍金馬時，對象是侯孝賢等殿堂級前輩，如今再度以導演之姿站在入圍者名單中，他仍覺得惶恐：「30年前第一次入圍時，我就像誤入叢林的小白兔。現在看到這麼多新導演，我還是覺得很惶恐、不像是我會站的地方。」他謙虛表示每位創作者都非常強，「我不敢說自己厲害，他們都很厲害。」

被問到「家鄉使命感」時，陳玉勳說道：「我是天龍國沒錯，天龍國加油！」並提到自己當然最想拿最佳劇情片，因為《大濛》即將在27日上映，希望能「幫一點票房」，而關於觀眾票選獎，他爆笑說：「通常得觀眾票選獎就不太會得其他獎，不過能拿到就很好、很意外，也很開心，但還是謙虛表示：「大家都很厲害，都很喜歡，這次導演每個人的路線都不一樣」。

以《地母》強勢入圍8項的張吉安，今年是他5年內第3度入圍，他感慨自己雖已拍到第3部長片，心態仍像新導演：「看到勳導，我想到大白兔、小白兔，我自己還是小白兔。」他說，金馬獎對東南亞創作者非常重要，「金馬就是一個寬容、海納百川的地方，能被看見、能入圍是一種肯定。」被問到是否有「家鄉爭光」的使命感，他笑說：「只是沒帶馬來西亞國旗來而已。我像是帶著我們的故事、我們的土地來到金馬。」被問到最想拿哪一項獎項，張吉安毫不掩飾回答：「當然是最佳女主角。」

《濁水漂流》導演李駿碩再度入圍，他形容此次心情「像回家一樣，我真的很開心。」談到家鄉使命感，他說：「香港電影好久沒拿過最佳劇情片、最佳導演了，希望可以趕快把這個榮光帶回香港。」李駿碩也提到自己從小就喜歡張孝全，「他是我的童年偶像，我不敢跟他打招呼。」如果有機會合作，他希望未來能邀林柏宏加入新作品。至於競賽獎項，他說：「都想拿啦，如果拿到最佳原著劇本，那我就得過2個獎（上次是改編劇本）了。」

以首部長片入圍新導演及最佳導演的曹仕翰坦言相當意外，「小時候都看勳導的、《熱帶魚》、《總鋪師》長大，能跟他一起入圍真的很感動。」談到心態，他保持平常心：「最想拿的是最佳美術。」他也分享雄影閉幕片時，與高雄市長陳其邁一起走紅毯，當時陳其邁對他說「高雄人不會輸」，讓他至今難忘，也成了他走進金馬的精神寄語。

