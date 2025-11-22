金馬62／范冰冰突襲典禮？知情人士曝「恐搭私人飛機來」 傳飯店被包下
娛樂中心／綜合報導
第62屆金馬獎今（22）日晚間在台北流行音樂中心登場，今年不僅入圍名單戰況激烈，《大濛》《地母》《我家的事》《左撇子女孩》等多部強片全面開火，典禮本身的規模與話題也同樣升級。其中最受國際關注的焦點之一，落在以《地母》入圍影后的范冰冰身上。
范冰冰與金馬睽違多年再度交會，先前她以「再入圍中國台灣金馬獎」引發討論，導演張吉安也透露她得知入圍時激動落淚。至於今晚是否會踏上金馬紅毯，他語氣保留、只丟下一句「明天會有驚喜」，讓外界更加確信典禮有可能迎來「范冰冰時刻」。而今年影后戰況也因她的入圍，與林依晨上演最具話題的雙強對決。
外界更好奇的是，范冰冰是否已悄悄來台？昨天下午傳出台北晶華酒店有半層樓房間被整層包下，疑似為她預留住宿。不過晶華僅低調回應：「若有貴賓入住也不便公開。」態度看似無法證實，卻也沒有否認，引發更多想像。
有消息指出，范冰冰這次並未使用金馬提供的機票，但也沒有取消事前預定的房間。稍早知情人士向《三立新聞網》透露：「如果范冰冰真的要來，也不會用金馬的機票，因為她自己有飛機。」一句話直接把討論推上另一層級——若她真的現身，很可能是搭乘私人飛機低調抵台，讓今年金馬紅毯瞬間變成國際級焦點。
范冰冰上次出席金馬已是2016年，當年她憑《我不是潘金蓮》角逐影后，也是她最後一次踏上金馬紅毯。如今9年後再度以強勢演技競逐影后寶座，又剛好碰上導演的神祕暗示、酒店被包下等傳聞，加上「可能搭私人飛機」的消息，范冰冰是否會現身，也成為所有影迷與媒體最緊盯的瞬間。
