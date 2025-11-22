金馬62／范冰冰與「她」鬥到最後！《大濛》一票險勝《眾生相》
第62屆金馬獎圓滿落幕，最佳劇情片由《大濛》奪得，最佳男主角由張震憑《幸福之路》獲得，最佳女主角則由范冰冰以《地母》勝出。金馬執委會執行長聞天祥表示，今年最佳劇情片、影帝與影后獎項競爭激烈，評審討論過程充滿火花。
聞天祥指出，今年男主角競爭十分激烈。評審表示，許瑞祺表現鮮活、情感真摯；張孝全可內斂也可爆發，呈現角色多層次；藍葦華亦有出色表現，但因戲份分散而略顯吃虧，柯煒林則展現高度創造力，他的演出節奏巧妙，能將悲情與喜感自然並存，呈現精彩表現。
最終決選的三強為許瑞祺《好孩子》、柯煒林《大濛》以及張震《幸福之路》，再縮小至柯煒林與張震的決選，最終由張震勝出。評審指出，張震戲份雖短、對白有限，但近乎獨角戲的表演難度極高，本可能容易流於誇張的角色，他卻演得「毫不誇張，充滿韻味」，展現深厚演技功力。同時，評審也讚賞柯煒林的表現，「充滿創造力的節奏，能將劇情與喜感完美並存，是非常精彩的演出」。
最佳女主角競爭同樣激烈，入圍者包括方郁婷、劉若英、林依晨、高伊玲與范冰冰，最終決選兩強為高伊玲與范冰冰。聞天祥表示，高伊玲在《我家的事》中的表演自然且動人，但「競賽就是這麼殘酷」，最終由范冰冰勝出。評審指出，她從肢體、語言到情緒層次皆展現高度完成度，從極度從容到崩潰的轉折「令人耳目一新」，充分展現精湛演技。
最佳劇情片的討論在《大濛》、《眾生相》與《左撇子女孩》三部作品間展開激烈辯論，最終聚焦於《大濛》與《眾生相》。評審指出，《大濛》在灰紅時代背景下，細膩刻畫小人物的善良，並展現導演陳玉勳獨特的創作風，最終《大濛》以一票之差險勝《眾生相》，成功奪下最佳劇情片殊榮。
責任編輯／蔡尚晉
更多台視新聞網報導
范冰冰奪金馬影后後首發文 秀自拍照喊幸福「爆啃了3隻大閘蟹」
金馬62／許瑋甯頒獎「大凹焦」一片糊 三七步怒插腰:可以給我焦嗎？
金馬62／張孝全、鳳小岳同框頒獎「互叫老公」 現場全嗨翻
其他人也在看
金馬62／評審內幕！范冰冰和她爭到最後 《大濛》1票險勝拿最佳影片
【緯來新聞網】「第62屆金馬獎」昨晚（22日）順利結束，執委會執行長聞天祥分享賽況內幕，透露范冰冰最緯來新聞網 ・ 12 小時前
金馬62紅毯｜范冰冰不來了！「心與金馬同在」 張吉安證實：她很遺憾
范冰冰以《地母》入圍第62屆金馬獎，對於是否親自來台領獎成為焦點，導演張吉安走紅毯時透露她「沒有在台灣」，但若得獎他會在台上打越洋電話恭喜她。太報 ・ 18 小時前
金馬62／《大濛》奪最佳劇情片！劇組在意票房 監製李烈「想拿這個獎」
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／台北報導第62屆金馬獎頒獎典禮於今（22）日在台北流行音樂中心登場，典禮於晚上7點開始，本屆「最佳劇情片」由《大濛》獲得。《大濛...FTNN新聞網 ・ 13 小時前
金馬62／最大贏家出爐！《大濛》摘4獎奪「最佳劇情片」
娛樂中心／江姿儀報導第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間圓滿落幕，今年共有593部作品參賽，一同角逐27個獎項，被影迷稱作「史上最難預測的一屆」。其中金馬獎電影最大獎「最佳劇情片」競爭激烈，群雄並起同場爭鋒。由台灣電影界「福祿壽」兩大師廖慶松和李屏賓共同揭曉，最終由呼聲最大的《大濛》抱回最大獎。民視 ・ 14 小時前
台中金手獎企業奪國家級殊榮 領軍產業赴日拓商機
【記者陳世長台中報導】台中市金手獎得獎廠商協進會企業再傳佳績！多家會員於國家級獎項脫穎而出，勇奪第28屆小巨人獎、第32屆創新研究獎及第14屆女性創業菁英獎，顯示中小企業強大競爭力。近日台中市工商發展...自立晚報 ・ 11 小時前
金馬62／范冰冰工作室發文 恭喜「來自寶島的最佳女主角」
第62屆金馬獎今（22日）晚於台北流行音樂中心盛大舉行，典禮於晚間7點正式展開，沒有主持人，而是以表演節目和頒獎串聯「過去、現在、未來」三個篇章。今年最佳女主角獎由范冰冰獲得，不過很可惜，她本人無法到現場，僅能透過導演電話連線，范冰冰工作室也更新了微博。鏡報 ・ 13 小時前
金馬62／ 《大濛》柯煒林1票輸給張震！氣喊「誰沒投給我」：每次都第二名
《大濛》成為第62屆金馬獎最大贏家，拿下「最佳原著劇本」、「最佳造型設計」、「最佳美術設計」、「最佳劇情片」4項大獎，這次柯煒林以7比8輸給張震，與影帝失之交臂，他得知此事開玩笑喊：「每次都跟我說第二名，這次誰沒投給我！」他也強調，其實沒有得獎沒關係，只要能看到熟悉的工作人員都很開心，也有認識更多台灣的幕後團隊，這對他來說就已經足夠。鏡報 ・ 11 小時前
金馬62／大S最後一次「現身」三金！李竺芯唱哭觀眾 全場一片淚海
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間盛大登場，追思已故影視工作者橋段，由金曲歌后李竺芯獻聲，帶來〈魯冰花〉、〈只要為你活一天〉、〈我是一片雲〉、〈拄拄仔離開〉、〈Love〉、〈伍冬拾冬〉，大螢幕陸續出現1年來逝世影人，現場氣氛相當感傷。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 3 天前
台綜遭轟30年沒進步！她揭關鍵原因：掌握遙控器的人
台綜遭轟30年沒進步！她揭關鍵原因：掌握遙控器的人EBC東森娛樂 ・ 1 天前
白冰冰41年前美照曝光！撞臉「周子瑜」引熱議
娛樂中心／李筱舲報導南韓女子天團 TWICE 將於今（22）、明（23）兩日在高雄世運主場館舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，這也是 TWICE 出道 10 年來首次以團體形式來台演出，讓許多台灣 ONCE 相當期待。而隨著「台灣女兒」周子瑜回娘家，先前有人在社群上分享資深藝人白冰冰 41 年前的年輕嫩照，被網封為「撞臉周子瑜」的話題，近日也再度引發熱議。民視 ・ 1 天前
周子瑜返台開唱罕狂笑開懷！跳「貓頭鷹怪舞」萌翻：這才是真性情
南韓人氣女團 TWICE 的台灣成員周子瑜，出道10年後終於風光返台開唱，整個人明顯特別開心。昨（21）日她不僅搭機抵達高雄小港機場時，其他成員皆戴上口罩、墨鏡遮掩出關，唯獨子瑜神采飛揚，毫不遮掩地淺笑揮手，展現「正大光明回家」的氣場。粉絲現場高喊「歡迎回家」，昨晚TWICE更上傳她難得笑開懷的影片，有網友形容：「那一刻她笑得像真的回家了。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
（影）（直擊）等了10年！子瑜燦笑揮手抵高雄 台粉大喊：歡迎回家
韓國天團TWICE成員子瑜出道10年，終於將在明天（22日）於高雄世運主場館演唱兩天，7名成員在下午2點多抵達小港機場，受到熱烈歡迎。而子瑜則在下午4時左右現身入境大廳，簡直要掀起暴動，粉絲大喊「歡迎回家」，現場十分熱烈。TWICE自2015年出道之後，從來沒有在台灣舉行公開活動，僅娜璉在今年夏天在自由時報 ・ 1 天前
金馬62／柯煒林無緣影帝！「1票之差敗張震」幽默回：誰沒投給我
金馬62／柯煒林無緣影帝！「1票之差敗張震」幽默回：誰沒投給我EBC東森娛樂 ・ 11 小時前
金馬62十大亮點》西島秀俊和桂綸鎂頒大獎 范冰冰扮醜搶影后
超過一甲子的華語電影圈盛事第62屆金馬獎於22日在臺北流行音樂中心舉行，今年提名名單揭曉，《大濛》11項成入圍大贏家，《左撇子女孩》入圍9項緊追在後，《地母》與《我家的事》各入圍8項並列第三。此外，頒獎嘉賓請來西島秀俊，年年出席金馬盛事的李安也不缺席，許瑋甯、李國煌、鳳小岳受邀當頒獎人，表演節目更令人期待。中時新聞網 ・ 1 天前
金馬62／張震「2摘金馬影帝」自己也嚇爛！「爆出大實話」全場笑噴
娛樂中心／曾郁雅報導第62屆台灣電影金馬獎於週六（22日）於台北流行音樂中心舉行頒獎盛會，本屆主持由楊千霈、徐鈞浩、彭千祐共同攜手，本屆「最佳男主角」獎項，由金馬影展閉幕片《最親愛的陌生人》飾演跨國夫妻的日本影帝西島秀俊與金馬影后桂綸鎂擔任頒獎人，現場宣布「《幸福之路》張震」封帝掀起全場尖叫，獲獎張震瞪大眼睛，上台喊出1句大實話讓全場笑出來了。民視 ・ 6 小時前
修杰楷爆閃兵一個月露面了 梧桐妹背後擁抱、頭貼肩膀！甜蜜告白2字
林映唯與Richard浪漫舉辦婚禮，其中請來賈靜雯擔任證婚人，賈靜雯也帶著一家大小出席，包括三個女兒及老公修杰楷，大女兒梧桐妹（Angel）在IG獻詞動態上分享婚禮花絮照，與每個家人合照，也成為修杰楷涉及閃兵爭議一個月後，首度曝光近況照。鏡報 ・ 1 天前
陳匡怡金馬夜再談張孝全 重申「根本不想承認被他追求過」
41歲張孝全今年以《深度安靜》入圍第62屆金馬獎最佳男主角獎，昨(22日)他一身帥氣黑西裝現身，可惜最後未能拿獎；而過去和他傳過緋聞的女星陳匡怡，昨恰好有感而發在臉書發文，重申根本不想承認被他追求過。中時新聞網 ・ 4 小時前
黃鐙輝入圍金馬！遭萁媽討「得獎換沙發」他無奈：還得自掏腰包
男配角獎，姚淳耀、曾敬驊都以《我家的事》入圍，姚淳耀立刻搶話：「我希望我得獎」，絲毫沒有要讓給「兒子」；黃鐙輝透露岳母萁媽對於他入圍金馬很驚訝，「她說如果我得獎，她要換沙發」，不過金馬並沒有獎金，讓他哭笑：「還得自掏腰包」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
金馬紅毯熱議造型！張迪文金閃閃登場 李千娜優雅氣質撐場
2025第62屆金馬獎頒獎典禮今天（22日）在台北流行音樂中心盛大登場，星光大道上男星女星爭奇鬥豔，只是有時候可能走得太過前面，凡人的審美感有點跟不上。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 16 小時前