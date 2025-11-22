金馬62／范冰冰與「她」鬥到最後！《大濛》一票險勝《眾生相》

第62屆金馬獎圓滿落幕，最佳劇情片由《大濛》奪得，最佳男主角由張震憑《幸福之路》獲得，最佳女主角則由范冰冰以《地母》勝出。金馬執委會執行長聞天祥表示，今年最佳劇情片、影帝與影后獎項競爭激烈，評審討論過程充滿火花。

聞天祥指出，今年男主角競爭十分激烈。評審表示，許瑞祺表現鮮活、情感真摯；張孝全可內斂也可爆發，呈現角色多層次；藍葦華亦有出色表現，但因戲份分散而略顯吃虧，柯煒林則展現高度創造力，他的演出節奏巧妙，能將悲情與喜感自然並存，呈現精彩表現。

最終決選的三強為許瑞祺《好孩子》、柯煒林《大濛》以及張震《幸福之路》，再縮小至柯煒林與張震的決選，最終由張震勝出。評審指出，張震戲份雖短、對白有限，但近乎獨角戲的表演難度極高，本可能容易流於誇張的角色，他卻演得「毫不誇張，充滿韻味」，展現深厚演技功力。同時，評審也讚賞柯煒林的表現，「充滿創造力的節奏，能將劇情與喜感完美並存，是非常精彩的演出」。

最佳女主角競爭同樣激烈，入圍者包括方郁婷、劉若英、林依晨、高伊玲與范冰冰，最終決選兩強為高伊玲與范冰冰。聞天祥表示，高伊玲在《我家的事》中的表演自然且動人，但「競賽就是這麼殘酷」，最終由范冰冰勝出。評審指出，她從肢體、語言到情緒層次皆展現高度完成度，從極度從容到崩潰的轉折「令人耳目一新」，充分展現精湛演技。

最佳劇情片的討論在《大濛》、《眾生相》與《左撇子女孩》三部作品間展開激烈辯論，最終聚焦於《大濛》與《眾生相》。評審指出，《大濛》在灰紅時代背景下，細膩刻畫小人物的善良，並展現導演陳玉勳獨特的創作風，最終《大濛》以一票之差險勝《眾生相》，成功奪下最佳劇情片殊榮。

