金馬62／范冰冰要來了？《地母》角逐影后 導演鬆口「10字回應了」

記者林汝珊／台北報導

最佳導演入圍者陳玉勳（左起）、李駿碩、張吉安、曹仕翰。（圖／記者趙于瑩攝影）

2025第62屆金馬獎頒獎典禮將於明（22）日登場，今舉行入圍午宴，稍早最佳導演入圍者陳玉勳、曹仕翰、李駿碩、張吉安受訪，而女星范冰冰以《地母》角逐最佳女主角，明天是否會出席金馬獎，張吉安導演也給出回應了。

范冰冰電影《地母》形象大突破。（圖／翻攝自微博）

《大濛》入圍11項大獎，導演陳玉勳笑說每位對手作品風格都不同，被問到最想拿的獎？他表示最想爭取「最佳劇情長片」；張吉安導演則坦言最希望范冰冰能夠奪下影后。至於范冰冰明日是否會出席金馬頒獎典禮？他回應：「明天會給大家一個驚喜。」

《大濛》獲金馬獎觀眾票選最佳影片。（圖／記者趙于瑩攝影）

此外，今年「金馬獎觀眾票選最佳影片」活動於花蓮、新竹、台南三地同時舉辦，觀眾須完整觀賞完五部入圍的最佳劇情片《人生海海》、《左撇子女孩》、《眾生相》、《地母》、《大濛》後，才能投票選出心目中的最佳影片。最後共有432位觀眾完成，結果由陳玉勳導演的《大濛》勝出。

