金馬62/范冰冰視訊導演 見獎座「哭成大花臉」畫面曝

第62屆金馬獎昨（22）日在台北流行音樂中心登場，大陸女星范冰冰以《地母》獲得最佳女主角獎，金馬執委會公開後台影片，范冰冰與導演張吉安視訊，她聽聞消息後爆哭成大花臉，一邊捏著鼻子又哭又笑。

金馬執委會公開後台影片，范冰冰與導演張吉安視訊，范冰冰捏著鼻子哭。（圖／翻攝自Threads／＠goldenhorsefilmfestival）

本屆最佳女主角獎堪稱「死亡之組」，由方郁婷《大濛》、劉若英《我們意外的勇氣》、林依晨《深度安靜》、高伊玲《我家的事》、范冰冰《地母》爭奪影后。最終由范冰冰以《地母》奪得，導演張吉安上台代為領獎，並透過電話與范冰冰連線致詞。

雖然范冰冰本人沒親臨現場，不過金馬執委會隨後在Threads公開她與導演張吉安視訊影片。張吉安先將視訊鏡頭朝著金馬獎座拍攝，並向她表示「我幫妳領回啊，我們等一下再說，拍一張給妳看，要不要來看妳名字有沒有寫錯，第62屆金馬獎最佳女主角范冰冰，是妳的名字沒錯吧，沒錯就簽收了」。她則是全程爆哭，拿著衛生紙捏著鼻子，頭髮略顯凌亂。

