金馬62／范冰冰證實不在台灣！ 《地母》導演親曝通話內容：她心與金馬同在

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）晚在台北流行音樂中心登場，本次金馬最大的亮點莫過於范冰冰以《地母》問鼎影后之位，已長達9年沒來台的她是否會現身典禮成為話題焦點。不過稍早導演張吉安已親自證實，「范冰冰沒有在台灣！」

《地母》導演張吉安已親自證實，「范冰冰沒有在台灣！」（圖／台視提供）

張吉安導演昨日暗示今天的金馬頒獎典禮上會有驚喜，讓大批網友紛紛期待以《地母》問鼎影后之位的范冰冰今日是否會現身在金馬頒獎典禮上。據悉，范冰冰的微博IP位置今天始終顯示在湖北，有網友認為這代表她來台的可能性不大，不過也有另一派聲音稱，湖北有班機可以直飛桃園機場，飛行時間落在兩個半小時至三小時之間，認為范冰冰「快閃」金馬不無可能。

范冰冰以《地母》問鼎影后之位。（圖／翻攝自范冰冰微博）

遺憾的是，張吉安導演在典禮上證實，「范冰冰沒有在台灣！」表示范冰冰目前在別的地方拍戲，並透露與范冰冰今早的通話內容，「非常遺憾沒有辦法過來，因為入圍大獎，很希望可以親自見證」，而她所說的最後一句話便是「她的心金馬同在」；張吉安導演最後補充，如果范冰冰得獎，會在台上打電話給她。

