金馬62／范冰冰證實不在台灣！ 《地母》導演親曝通話內容：她心與金馬同在
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）晚在台北流行音樂中心登場，本次金馬最大的亮點莫過於范冰冰以《地母》問鼎影后之位，已長達9年沒來台的她是否會現身典禮成為話題焦點。不過稍早導演張吉安已親自證實，「范冰冰沒有在台灣！」
張吉安導演昨日暗示今天的金馬頒獎典禮上會有驚喜，讓大批網友紛紛期待以《地母》問鼎影后之位的范冰冰今日是否會現身在金馬頒獎典禮上。據悉，范冰冰的微博IP位置今天始終顯示在湖北，有網友認為這代表她來台的可能性不大，不過也有另一派聲音稱，湖北有班機可以直飛桃園機場，飛行時間落在兩個半小時至三小時之間，認為范冰冰「快閃」金馬不無可能。
遺憾的是，張吉安導演在典禮上證實，「范冰冰沒有在台灣！」表示范冰冰目前在別的地方拍戲，並透露與范冰冰今早的通話內容，「非常遺憾沒有辦法過來，因為入圍大獎，很希望可以親自見證」，而她所說的最後一句話便是「她的心金馬同在」；張吉安導演最後補充，如果范冰冰得獎，會在台上打電話給她。
更多FTNN新聞網報導
范冰冰得獎後首發文！後台見獎座淚崩 導演揭無法來台原因曝簽證早已下來
金馬62／范冰冰《地母》封影后！導演曝「重新來過」決心 現場通話啜泣：獎屬於我們所有人
范冰冰曬哭後懵照喊幸福！替大馬奪金馬影后 工作室說完「寶島最佳女主角」突刪文
其他人也在看
范冰冰降臨金馬？《地母》導演語帶玄機：明天給大家驚喜 稱8項入圍最想拿「影后」
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導第62屆金馬獎頒獎典禮將在明（22）日登場，本次最大的亮點莫過於范冰冰以《地母》入圍「金馬影后」，外界相當期待她能來台...FTNN新聞網 ・ 1 天前
金馬62／《地母》范冰冰獲最佳女主角 導演上台連線！她哭謝團隊
第62屆金馬獎今（22日）晚登場，中國女星范冰冰一度傳來台走紅毯，雖然未能現身，稍早以《地母》順利抱回最佳女主角獎，導演張吉安上台代領時，直接連線范冰冰，接通後她哽噎坦言正在看直播，並謝謝金馬獎肯定及張吉安導演信任，並提及當初討論角色時，導演問願不願意臉被摧毀，范冰冰則毫不猶豫回答「奉陪到底」，她也說這部片不僅外型轉變，也帶領她成長，並感謝馬來西亞台前幕後劇組同仁，「這獎屬於我們所有人的！」。鏡新聞 ・ 13 小時前
金馬62｜范冰冰連線哽咽「想重新來過」 奉陪到底靠《地母》封后
范冰冰今（11╱22）以《地母》奪下第62屆金馬獎「最佳女主角」，因拍戲無法到場的她由導演張吉安代領，張吉安直接越洋連線跟她分享喜訊，她哽咽透露正在看著直播，「回想起當初導演跟我討論角色的時候，他問我說『妳願不願意讓我摧毀妳的臉？』我記得我當時毫不猶豫地回答，我說冰冰奉陪到底，其實這不僅是一個對角色的承諾，也是一場義無反顧的相信。」太報 ・ 12 小時前
金馬62／范冰冰奪影后二度脫口「中國電影人」！網開酸：看來很想解凍
第62屆金馬獎今（22）日登場，稍早影后由《地母》范冰冰拿下，由導演張吉安上台代為領獎，並透過電話與范冰冰連線致詞。不過她得獎感言二度講「中國電影人」，畢竟導演是馬來西亞人，電影還是在台灣播出，引來網友開酸表示她應該很想在中國解凍，敢連線已經值得肯定。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
金馬62／導演證實范冰冰不出席！他親曝：隨時關注
娛樂中心／饒婉馨報導第62屆金馬獎今（22）日晚間於台北流行音樂中心盛大舉行，許多優秀電影人齊聚一堂，希望成功拿下獎座。中國女星范冰冰以《地母》入圍金馬62最佳女主角，外界都非常期待她是否會現身紅毯，有傳聞她包機來台灣參加典禮，不過稍早導演張吉安也證實她「人不在台灣」。民視 ・ 16 小時前
張震3輪勝出金馬稱帝 影后范冰冰險勝高伊玲
（中央社記者洪素津台北23日電）金馬62落幕，最佳男、女主角和最佳劇情片競爭激烈，影帝第3輪才由張震勝出，影后由高伊玲和范冰冰拚到最後，評審特別讚揚高伊玲完美詮釋片中的人生階段，但仍惜敗范冰冰。中央社 ・ 11 小時前
金馬62／范冰冰封影后 為《地母》摧毀形象：我想重新來過
范冰冰在《地母》中，放下過去的包裝及形象，赤腳踩著牛糞，有著黝黑膚色、及一頭白髮，飾演一位喪夫的樸素農婦。導演張吉安表示，有次見到范冰冰走在田間跌倒，問她「妳那麼努力爭取這角色，為什麼」，她回答「我想重新來過」，這令張吉安非常印象深刻。而張吉安現場用電話...CTWANT ・ 12 小時前
直擊／不捨屠穎、韓賢光！3萬人含淚致敬35位已故音樂人
「民歌大團圓」演唱會今（22日）在台北大巨蛋登場，精心打造史詩級體驗，首次邀請知名古典交響樂團「灣聲樂團」加入演出，在李哲藝指揮領軍下，為24位已故音樂老師編串代表作的「經典演奏組曲」，以及11位在樂壇背後默默堆砌細節的幕後英雄，氛圍感人。鏡報 ・ 16 小時前
從「台灣有事說」回望李登輝 學者：「明德小組」建立美日台共同體
國史館今天舉辦「2025年李登輝紀念學術討論會」，中山大學中國與亞太區域研究所所長郭育仁表示，前總統李登輝將民主、自由、人權鑲嵌在台灣的主體戰略中，並透過明德專案小組的運作，讓台灣從棋子變棋手主動因應局勢，並與美日建立共同體的概念，這也連結到日本首相高市早苗近日的「台灣有事說」。自由時報 ・ 16 小時前
金馬62／林嘉欣頒獎戰袍淨空！突帶2女兒上台「喊1句」她笑翻
娛樂中心／曾郁雅報導第62屆台灣電影金馬獎於週六（22日）於台北流行音樂中心舉行，本屆金馬獎紅毯主持由楊千霈、徐鈞浩、彭千祐攜手合作，典禮一開場由頑童MJ116帶來精彩熱血開場表演，點燃全場對電影之愛，隨後展開頒獎，「最佳女配角」、「最佳剪輯」獎項由《美國女孩》林嘉欣帶領劇中「女兒」方郁婷、林品彤擔任頒獎人，三人一同宣布得主，沒想到林品彤一番話馬上讓全場笑出來，林嘉欣更滿意表示：「我教的好！」。民視 ・ 14 小時前
TPBL》李愷諺遭球迷三字經飆罵 國王球團硬起來「已完整截圖相關證據」
新北國王今（22日）作客桃園台啤永豐雲豹，關鍵時刻出現致命失誤，最終以 101：103 吞下敗仗。然而賽後卻傳出有不理性球迷在IG標註李愷諺的社群帳號，使用三字經等字眼謾罵，甚至波及家人，引發譁然。國王球團稍早發布聲明，強調對任何形式的人身攻擊「零容忍」，必要時將依法追究。TSNA ・ 13 小時前
范冰冰傳今快閃來台參加金馬 微博IP目前位置曝光
44歲大陸女星范冰冰歷經陰陽合約風波後，近年積極拍片闖出好成績，今年金馬62她以《地母》入圍最佳女主角獎，傳她將來台給大家驚喜，還傳包下「包下晶華酒店半層樓」，但《中國時報》打聽，包下半層樓的應是大巨蛋的活動「民歌大團圓」的相關人士，並非范冰冰本人。今(22日)稍早，她的微博和小紅書IP仍在湖北，令人好奇她今天要快閃台灣的行程安排。中時新聞網 ・ 1 天前
白恐「大濛」金馬獲4獎大贏家 張震、范冰冰封帝后
（中央社記者王心妤台北22日電）第62屆金馬獎今晚在台北流行音樂中心順利落幕，今年共入圍11項、講述白色恐怖的「大濛」摘下4獎成為大贏家，范冰冰以「地母」抱回影后、張震則以「幸福之路」2度稱帝。中央社 ・ 12 小時前
范冰冰以「地母」重新來過 登金馬影后激動落淚
（中央社記者王心妤台北22日電）中國女星范冰冰以「地母」在金馬獎封后，導演張吉安說，他好奇范冰冰不惜「毀容」也想演出的原因，她表示希望「重新來過」；張吉安在台上致電范冰冰，她一度哭到說不出話。中央社 ・ 12 小時前
范冰冰即將現身金馬？微博IP位置曝光行蹤 得知入圍爆哭：很想參加典禮
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導第62屆金馬獎頒獎典禮即將在今（22）晚於台北流行音樂中心登場。本次金馬最大的亮點莫過於范冰冰以《地母》問鼎影后之位，...FTNN新聞網 ・ 18 小時前
金馬62 張震2度登影帝寶座（2） (圖)
第62屆金馬獎頒獎典禮22日晚間在台北流行音樂中心順利畫下句點，演員張震成功以電影「幸福之路」拿下最佳男主角，2度拿下影帝。中央社 ・ 12 小時前
范冰冰走出低谷獲影后 陸網友指金馬獎專業有格局
（中央社記者張淑伶上海22日電）中國女星范冰冰以「地母」在金馬獎封后。許多大陸網友在微博上恭喜她，稱走出低谷的她「生命力頑強」，也提到「金馬獎的格局與包容」。范冰冰曾因逃漏稅被當局重罰，日前才表示「七年了，關關難過關關過」。中央社 ・ 11 小時前
簽證都辦好了！范冰冰奪金馬影后僅「現聲」因早有工作
范冰冰昨（22日）以《地母》奪下第62屆金馬獎影后桂冠，但卻僅「現聲」頒獎台，由導演張吉安拿著手機開免持模式讓她哽咽致謝，她無法來台出席的真正原因也曝光。中天新聞網 ・ 4 小時前
蘇州帶紀念品返台被盯上！ 郁方行李遭開箱檢查…嚇喊：以為20萬要飛了
藝人郁方近日從蘇州返台，她分享自己卻在松山機場遇上驚魂一刻。她分享自己在當地買了一把「超大艾草棒」，抵台後行李剛從輸送帶滑出，就赫然看見箱子上貼著一張有狗圖案的警示貼紙，讓她當場滿頭問號。讓她憂心是不是違規攜帶肉品，更擔心會遭罰20萬。幸好最終只是誤會一場。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
粿粿婚變後「同母異父富二代哥哥」韓秉融金援力挺 怒轟范姜彥豐「吃軟飯的爛人」
粿粿與范姜彥豐婚變鬧得滿城風雨，同母異父的哥哥韓秉融從頭到尾挺妹妹挺得毫不猶豫。據了解，韓秉融的生父家底極厚，前陣子過世後留下龐大基金會由他繼承，粿粿這邊的娘家經濟實力向來就不容小覷，也難怪韓秉融會直接開砲，說范姜這些年就是「吃軟飯」。鏡報 ・ 1 天前