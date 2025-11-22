金馬62｜范冰冰連線哽咽「想重新來過」 奉陪到底靠《地母》封后

范冰冰以《地母》封后。金馬執委會提供



范冰冰今（11╱22）以《地母》奪下第62屆金馬獎「最佳女主角」，因拍戲無法到場的她由導演張吉安代領，張吉安直接越洋連線跟她分享喜訊，她哽咽透露正在看著直播，「回想起當初導演跟我討論角色的時候，他問我說『妳願不願意讓我摧毀妳的臉？』我記得我當時毫不猶豫地回答，我說冰冰奉陪到底，其實這不僅是一個對角色的承諾，也是一場義無反顧的相信。」

張吉安與范冰冰越洋連線分享喜訊。金馬執委會提供

張吉安上台代領時坦言一度猶豫要不要讓范冰冰來演這個角色，因她說：「我想重新來過。」讓他備受感動，范冰冰則透過連線說：「首先感謝金馬獎的執委會給我這個肯定，真的深深的感謝，感謝張吉安導演一直以來堅定不移對我的信任，《地母》中的角色對我而言不只是外形上的轉變，是我與角色之間非常深刻的靈魂共振。」

最後，范冰冰說：「作為1名中國的電影人，我期待未來我能有更多的突破，然後用作品傳遞更多的價值，能被看到的更深度的意義。」她也不忘感謝像家人們一樣的劇組，「沒有你們就沒有《地母》，這個獎是屬於我們所有人的，最後再次祝福金馬獎，感謝它始終如一的支持，並鼓舞著華語電影人的初心，也願所有的電影可以生生不息，也願中國電影人在電影的光影中綻放出更加璀璨的光芒，謝謝吉安導演，謝謝你」。

